El conmovedor mensaje de la madre de Bella Hadid tras la hospitalización de la modelo: “Eres una guerrera”

Yolanda Hadid defendió a su hija de los rumores y atribuyó su malestar a la enfermedad de Lyme

Ester Palomino

Por Ester Palomino

La exestrella de The Real
La exestrella de The Real Housewives of Beverly Hills confesó sentirse devastada al verla sufrir (Instagram/YolandaHadid)

Bella Hadid preocupó esta semana a sus seguidores al reaparecer en redes sociales desde un hospital, conectada a equipos médicos y en tratamiento por una crisis de salud. Ante los rumores en redes sociales, su madre Yolanda Hadid rompió el silencio con un mensaje conmovedor en el que defendió su valentía frente a lo que ella describe como “síntomas crónicos de Lyme”.

Todo parte de las fotografías que publicó la modelo el pasado miércoles 17. Hadid fue retratada mientras recibía oxígeno, con IVs en los brazos y expresiones de dolor y tristeza.

En la publicación, la supermodelo de 28 años escribió: “Perdón por desaparecer siempre, los amo”.

La publicación generó de inmediato una ola de preocupación entre seguidores y celebridades. “¡Te amo! Espero que pronto te sientas tan fuerte y bien como mereces”, escribió su hermana Gigi Hadid. Mientras tanto, figuras como Kourtney Kardashian, Candice Swanepoel, Helena Christensen y Elle Macpherson reaccionaron con “me gusta” y mensajes de apoyo.

Bella Hadid compartió fotos desde
Bella Hadid compartió fotos desde un hospital (Instagram/Bella Hadid)

“Eres valiente”

Un día después, Yolanda Hadid, madre de Bella y Gigi, utilizó su propia cuenta de Instagram para compartir más fotos desde el hospital y dedicarle unas palabras a su hija menor.

“Como comprenderán, ver a mi Bella luchar en silencio ha golpeado la parte más profunda de desesperanza dentro de mí”, escribió la exestrella de The Real Housewives of Beverly Hills, según Los Angeles Times. “La discapacidad invisible de esta enfermedad neurológica es difícil de explicar o de entender”.

Yolanda, de 61 años, describió a Bella como una mujer fuerte a pesar de la adversidad: “Eres incansable y valiente. Ningún hijo debería sufrir en su cuerpo con una enfermedad crónica incurable”.

La modelo ha pasado largos
La modelo ha pasado largos periodos de tratamiento intensivo en los últimos años. (Instagram/YolandaHadid)

La también autora del libro Believe Me: My Battle With the Invisible Disability of Lyme Disease fue más allá y añadió: “Admiro tu valentía y tu disposición para seguir luchando por tu salud a pesar de los protocolos fallidos y los innumerables retrocesos que has enfrentado. Simplemente no hay palabras lo suficientemente grandes para describir la oscuridad, el dolor y el infierno desconocido que has vivido desde tu diagnóstico”.

“Esta enfermedad nos ha puesto de rodillas, pero siempre volvemos a levantarnos. Seguiremos luchando por mejores días, juntas. Eres una sobreviviente… Te amo tanto, mi guerrera imparable”, expresó.

El largo historial de Bella Hadid con el Lyme

Bella Hadid fue diagnosticada con Lyme desde 2012, cuando tenía 16 años. En publicaciones anteriores, compartió documentos médicos de 2014 que detallaban problemas de salud recurrentes como fatiga, depresión, alteraciones del sueño, dolores de cabeza, debilidad muscular y palpitaciones.

En redes sociales, algunos usuarios
En redes sociales, algunos usuarios pusieron en duda que la crisis de Bella se deba realmente a Lyme.(Instagram/YolandaHadid)

En 2023, la modelo reveló que había pasado más de 100 días en tratamiento intensivo contra la enfermedad y que las hospitalizaciones eran habituales en su vida.

La enfermedad de Lyme es causada por una bacteria transmitida a través de la picadura de garrapatas infectadas. Sus síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, fatiga y erupciones cutáneas. Si se diagnostica de manera temprana, puede tratarse con antibióticos. Sin embargo, cuando se prolongan los síntomas, los especialistas difieren en sus interpretaciones.

NBC News citó al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC): la entidad no recomienda el término “Lyme crónico”, ya que “implica que los síntomas prolongados son causados por una infección bacteriana activa, cuando en realidad la causa no se conoce con certeza”.

Mientras Yolanda defiende la legitimidad de la lucha de su hija y promete no dejar de buscar tratamientos efectivos, en redes sociales algunos usuarios cuestionan la autenticidad de la enfermedad de Bella, dado lo inusual de los casos de larga duración.

La supermodelo, sin embargo, ha optado por mostrar sin filtros el lado más duro de su vida.

Murió Julio Frade, célebre músico,

Concierto de Bad Bunny en

El Brutalista, ganadora de tres

La advertencia de Sophia Loren

Steven Spielberg revivió las anécdotas
Mataron a un joven de

Silvio Rodríguez arrancó su gira

La insólita propuesta que recibió

