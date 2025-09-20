El Brutalista, ganadora de tres premios Oscar, encabeza la lista de estrenos en streaming del 22 al 28 de septiembre

Estos son los estrenos de streaming que no te puedes perder en la última semana de septiembre. (HBO Max)

Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y HBO Max despliegan una variada oferta que va desde el drama profundo de “El Brutalista”, película ganadora de 3 premios Óscar, hasta la comedia familiar y fresca como “De viaje con los Derbez”.

Estas producciones buscan combinar narrativas intensas, producciones originales y propuestas ligeras para todos los gustos, asegurando entretenimiento de calidad para este cierre de mes.

A continuación, el calendario de estrenos más relevantes del 22 al 28 de septiembre de 2025, para no perderte ninguna novedad:

Qué se estrena en Netflix

Lunes 22 de septiembre

Blippi va a trabajar

A lo largo de sus aventuras, enseñan a los niños la importancia y el valor de cada oficio, destacando el trabajo en equipo, la dedicación y el aprendizaje divertido. (Netflix Jr)

Blippi y su amiga Meekah se embarcan en una misión emocionante para aprender sobre diferentes trabajos y profesiones, desde conducir un imponente monster truck hasta preparar pizzas deliciosas.

Martes 23 de septiembre

Escenario del crimen cero

Una serie de misterio en la que los jugadores o participantes asumen roles de sospechosos o detectives para resolver complejos escenarios relacionados con crímenes.

El objetivo principal es descubrir la verdad detrás de cada caso mediante la investigación y análisis de la escena del crimen, buscando pistas y resolviendo enigmas en un formato interactivo y entretenido para los espectadores.

Cristela Alonzo Upper Classy

Cristela explora y celebra la vida al máximo a través de diversas experiencias, desde superar a su acosador de la infancia, excederse en tratamientos de spa, hasta disfrutar de sus primeras vacaciones familiares.

En este especial de comedia, Cristela ofrece una reflexión sobre cómo redefinir el sueño americano, financiar viajes familiares, manejar pagos automáticos y el cuidado personal, animando a todos a abrazar los placeres de la vida con humor y autenticidad.

Miércoles 24 de septiembre

La huésped

Silvia, la esposa, atraviesa una crisis matrimonial con Lorenzo, candidato a Fiscal General, mientras su hija Isabela lucha contra una adicción a las metanfetaminas. (Netflix Latinoamérica)

Una familia aparentemente perfecta comienza a desmoronarse cuando una visitante inesperada llega a su hogar, revelando tensiones ocultas y ambiciones políticas que amenazan con destruir su unidad.

Jueves 25 de septiembre

La casa Guinness

Esta serie dramática, creada por Steven Knight (conocido por Peaky Blinders), explora los orígenes y las luchas internas de la influyente familia Guinness en el siglo XIX.

La historia se ubica en Dublín y Nueva York durante la década de 1860, abordando el impacto que la muerte de Sir Benjamin Guinness tiene sobre sus cuatro hijos adultos: Arthur, Edward, Anne y Ben.

Alice in Borderland

Los protagonistas Arisu y Usagi deberán enfrentarse a nuevos y peligrosos desafíos en un mundo cruel, donde Arisu juega para salvar a la persona que más ama. (Netflix Latinoamérica)

Un fanático de los videojuegos y sus dos amigos aparecen en una realidad paralela de Tokio, donde deben superar una serie de sádicos juegos para mantenerse con vida.

Incontrolables

Alex Dempsey, agente de policía, se muda con su esposa embarazada, Laura, al pequeño y aparentemente tranquilo pueblo de Tall Pines, conocido por tener una academia para adolescentes problemáticos.

Pronto, Alex descubre que en ese lugar nada es lo que parece y que Evelyn Wade, la enigmática directora del centro, oculta secretos oscuros.

A medida que Alex investiga, conecta con dos jóvenes estudiantes, Abbie y Leila, quienes podrían ser clave para descubrir la verdad detrás de los sucesos misteriosos en la academia y el pueblo.

Viernes 26 de septiembre

Ángela

Es un thriller psicológico que sigue la vida de Ángela, una mujer aparentemente feliz con su marido Gonzalo y sus dos hijas, pero que oculta un infierno de maltrato.

La serie explora cómo, tras conocer a Eduardo, un antiguo compañero de instituto, Ángela comienza a descubrir que nada es lo que parecía, y se enfrenta a un mundo de secretos, manipulación y tensión constante

Horizontes Pokemon (Temporada 2): En busca de Laqua

Esta nueva temporada continúa las aventuras de los protagonistas Liko y Rod junto a sus compañeros Pokémon Sprigatito y Fuecoco mientras exploran el mundo Pokémon, descubriendo nuevos misterios y creciendo como entrenadores.

La serie representa el inicio de una nueva era para la franquicia Pokémon, combinando exploración, amistad y trabajo en equipo para atraer a una nueva generación de fans.

Mantis

Esta película surcoreana de acción y crimen sigue a Mantis, una asesina de élite que regresa al caótico y colapsado mundo de los asesinos a sueldo tras unas vacaciones.

En este escenario sin reglas y lleno de violencia, Mantis se enfrenta a una feroz competencia contra viejos colegas y nuevos rivales que buscan ocupar el primer lugar en el mundo clandestino de los asesinos.

Rut y Booz

Rut cuida de una anciana viuda, mientras encuentra el amor verdadero en la figura de Booz y gana la familia que siempre soñó. (Netflix Latinoamérica)

Esta película moderna basada en una de las historias de amor más emblemáticas de la Biblia sigue a Rut, una talentosa cantante que abandona la escena musical de Atlanta para empezar de nuevo en un pueblo de Tennessee.

French Lover

Abel Camara, un famoso actor francés cansado de la fama y las expectativas del público, conoce a Marion, una camarera sencilla y reservada en París.

A pesar de sus mundos opuestos, surge entre ellos una conexión especial que los lleva a descubrir el valor de los momentos simples y auténticos fuera del foco de la celebridad.

Cuáles son los próximos estrenos de Prime Video

Miércoles 24 de septiembre

Hotel Costiera

El ex marino Daniel De Luca regresa a Italia, la tierra de su infancia, y se dedica a resolver problemas en uno de los hoteles más lujosos del mundo, situado en la espectacular costa de Positano.

Viernes 26 de septiembre

De viaje con los Derbez

Este filme sigue a la famosa familia Derbez en una nueva aventura por Japón, después de haber recorrido destinos como Marruecos, Estados Unidos, Jamaica y Finlandia. (Prime Video)

Eugenio Derbez reúne a toda su familia para descubrir la cultura nipona, enfrentándose a desafíos como combates de sumo, vestirse como geishas y probar la gastronomía local, todo mientras conviven con el caos habitual y las divertidas dinámicas familiares que caracterizan a esta familia.

Qué se estrena en Disney+

Miércoles 24 de septiembre

Marvel Zombis

La serie reinventa el Universo Marvel como una nueva generación de héroes que luchan contra un flagelo zombi en constante expansión.

En esta historia, un virus ha convertido a la mayoría de la población mundial, incluidos héroes y villanos del MCU, en zombis superpoderosos. Un grupo de supervivientes debe arriesgar sus vidas para luchar contra estos zombies y encontrar la clave para acabar con la plaga.

Elio

Elio, un niño de 11 años con una imaginación desbordante y una gran obsesión por los extraterrestres, es transportado al espacio donde, por un error, es nombrado embajador galáctico de la Tierra, iniciando una aventura intergaláctica que cambiará su vida para siempre. (Disney Studios LA)

La historia de Elio, un niño de 11 años con una imaginación desbordante y una enorme obsesión por los extraterrestres, que lucha por encajar hasta que de repente es transportado al espacio y es identificado por error como el embajador galáctico de la Tierra.

Cuáles son los estrenos de HBO Max

Viernes 26 de septiembre

El brutalista

Solo y en un nuevo país totalmente desconocido para él, László se establece en Pensilvania, donde el adinerado y prominente empresario industrial Harrison Lee Van Buren reconoce su talento para la arquitectura. (Universal Pictures)

Huyendo de la Europa de la posguerra, el visionario arquitecto László Toth llega a Estados Unidos para reconstruir su vida, su obra y su matrimonio con su esposa Erzsébet tras verse obligados a separarse durante la guerra a causa de los cambios de fronteras y regímenes.

Las aventuras de Dog Man

Un fiel perro policía y su agente humano sufren graves heridas mientras cumplen con su deber, y solo se les puede salvar mediante una operación descabellada en la que ambos se fusionan en uno, convirtiéndose en Policán.

Policán acepta su nueva identidad y se esfuerza en complacer a su Jefe, pero ahora debe detener las malvadas intenciones del supervillano felino Perico, cuyo plan es clonarse para crear al gatito Periquillo y disponer del doble de posibilidades para cometer fechorías.