Entretenimiento

Kali Uchis retirará su colaboración con D4vd tras hallazgo del cuerpo de una adolescente en su auto

La cantante anunció que está retirando su tema “Crashing” luego de que el cuerpo de Celeste Rivas fue encontrado en un Tesla vinculado al artista.

Virginia García

Por Virginia García

El impacto por el caso de Celeste Rivas Hernández, una adolescente de 15 años encontrada muerta en el maletero de un Tesla registrado a nombre del cantante D4vd, continúa generando reacciones en la industria musical.

La más reciente proviene de la artista Kali Uchis, quien anunció que está retirando su canción “Crashing” en colaboración con el artista de 20 años tras conocerse la noticia.

No es mi amigo, hice una canción con él que actualmente está en proceso de ser retirada tras las perturbadoras noticias de hoy”, escribió la cantante en Instagram en respuesta a un seguidor que se refirió a D4vd como su “amigo” bajo una de sus publicaciones.

La intérprete de “Moonlight” también reaccionó a otro comentario que cuestionaba su decisión de responder al señalamiento.

“Está bien, bb, gente como esta es la razón por la que siempre se culpa a las mujeres por lo que hacen los hombres, lol. La misoginia internalizada de este mundo, supongo”, contestó, subrayando el ambiente hostil que muchas mujeres enfrentan cuando se les asocia con figuras envueltas en controversia.

La canción en cuestión, titulada “Crashing”, formaba parte del álbum debut de D4vd, Withered, y llegó acompañada de un videoclip oficial en plataformas digitales.

Ahora, Kali Uchis ha iniciado el proceso para que la pieza deje de estar disponible, marcando un distanciamiento público respecto al joven cantante.

El giro en la carrera de D4vd ocurre tras un caso que ha conmocionado a California. De acuerdo con la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, el cuerpo hallado en el vehículo correspondía a Celeste Rivas Hernández, desaparecida desde abril de 2024 en Lake Elsinore.

Aunque hasta ahora las autoridades no han nombrado al famoso de 20 años como sospechoso, el hecho de que el automóvil esté registrado a su nombre ha intensificado el escrutinio en torno a él.

Por si fuera poco, TMZ reportó que tanto Celeste como D4vd compartían un tatuaje idéntico en el dedo índice derecho con la inscripción “Shhh…”.

Además, la madre de la víctima aseguró al mismo medio que su hija mantenía una relación con alguien llamado “David”. Curiosamente, el nombre real del artista es David Anthony Burke.

Pese a los esfuerzos de su familia y de las autoridades del condado de Riverside por localiza a la joven, no hubo avances hasta este septiembre, cuando vecinos de Los Ángeles reportaron un fuerte olor proveniente de un auto estacionado en la zona de Hollywood Hills.

Tras conocerse la identidad del cuerpo, D4vd canceló de manera repentina un concierto programado en Seattle, aumentando las especulaciones sobre su estado y sobre el rumbo de la investigación.

De momento, no se han presentado cargos ni se ha señalado oficialmente a algún sospechoso, pero la policía de Los Ángeles indicó que el caso se investiga como un homicidio.

Mientras tanto, la familia de Celeste ha pedido apoyo a través de una campaña en la plataforma GoFundMe, para poder recaudar fondos y poder darle sepultura.

“Su familia está destrozada y devastada por esta trágica pérdida. Están pidiendo ayuda para darle sepultura. Cualquier donación es profundamente agradecida”, expresaron en la descripción de la campaña.

