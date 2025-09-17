La creadora de ‘Crepúsculo’ habló sobre la posibilidad de expandir la saga con nuevos libros

La saga literaria, iniciada en 2005, se convirtió en un fenómeno cultural y cinematográfico global (Lionsgate)

Han pasado casi dos décadas desde que Crepúsculo se convirtió en un fenómeno mundial, pero Stephenie Meyer no descarta que el universo de Bella Swan y Edward Cullen tenga nuevas historias que contar.

La escritora, hoy de 51 años, lanzó algunas pistas sobre el futuro de la saga y reflexionó sobre el impacto que tuvo dicho relato de fantasía en la cultura pop.

Durante una entrevista en Good Morning America emitida este miércoles, Meyer explicó que por ahora considera que sus personajes principales se encuentran “congelados” en el punto en que concluyó la tetralogía en 2008, con Amanecer.

Sin embargo, no descartó que esa “pausa” algún día se rompa. “Tengo otras historias esbozadas”, admitió en diálogo con la periodista Juju Chang de ABC News.

Meyer destacó que la historia de Bella y Edward aún tiene espacio para seguir creciendo (captura de video/GMA)

No obstante, Meyer todavía no tiene un plan a corto plazo para transformar esas ideas en nuevas novelas. Lo que sí es seguro, es que desea compartir esas historias en algún punto del futuro. Es un compromiso que hizo con sus fans.

“Haré que alguien difunda esos esquemas después de mi muerte, si nunca llego a escribir esas novelas. Pero para mí, las historias continúan”, aseguró.

La entrevista de GMA se produce en el marco de los 20 años de la publicación de Crepúsculo (2005), la novela juvenil que relataba el amor imposible entre una humana y un vampiro. Luego, la historia creció hasta convertirse en un fenómeno mundial, impulsado también por su adaptación cinematográfica.

Chang comentó que la escritora también “siente el deseo de reeditar sus primeras novelas”.

“Soy una mejor escritora ahora”, fue la explicación que Meyer le dio a la periodista.

Pese al éxito arrollador de su proyecto, Meyer insiste en que jamás lo anticipó. “No sé ni cómo procesar esto”, confesó a PEOPLE. “No esperaba fans cuando empecé. Estar aquí todavía y que la gente responda… es realmente, realmente halagador, pero nunca me confío en que eso dure”.

"Sol de medianoche" es un libro adicional en la saga que cuenta la primera novela desde la perspectiva de Edward Cullen (X/Netflix)

‘Sol de medianoche’ en formato animado

La posibilidad de nuevos libros no sería la primera vez que Meyer expande el mundo que ideó hace 20 años. En 2020, la autora publicó Sol de medianoche, una reinterpretación de la historia original que pasaba a ser narrada desde la perspectiva de Edward Cullen.

El lanzamiento, esperado por más de una década tras la filtración de un borrador parcial, fue un éxito instantáneo: en su primera semana vendió más de un millón de copias, recordó PEOPLE.

En 2024, se anunció que la novela tendría una adaptación animada en Netflix, producida junto a Lionsgate Television. La plataforma de streaming todavía no ha confirmado la fecha de estreno, pero el proyecto reafirma que el interés por la saga no se ha desvanecido.

Por otro lado, como parte de la celebración por el 20 aniversario de la publicación de Crepúsculo, Lionsgate anunció que toda la saga volverá a proyectarse en cines.

La saga convirtió a Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner en íconos juveniles globales (Summit Entertainment)

Según The Hollywood Reporter, las cinco películas —Crepúsculo (2008), Luna nueva (2009), Eclipse (2010), Amanecer – Parte 1 (2011) y Amanecer – Parte 2 (2012)— regresarán a la gran pantalla del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2025 en un evento especial organizado junto a Fathom Entertainment en los Estados Unidos. Otros mercados también podrían sumarse al relanzamiento.

La adaptación a la pantalla grande contó con Robert Pattinson, Kristen Stewart y Taylor Lautner en los papeles estelares.