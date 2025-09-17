El corte de cabello que casi le cuesta el papel a Mariska Hargitay en “La ley y el orden”

Mariska Hargitay aseguró que hay un corte de cabello del que se arrepiente. (REUTERS/Jeenah Moon)

Mariska Hargitay, recordada como la detective Olivia Benson en La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales, acaba de confesar uno de los momentos más tensos y curiosos de su carrera: un corte de cabello que casi le cuesta el trabajo.

La actriz, hoy con 61 años y más de cuatro décadas de trayectoria, habló con la revista Allure sobre cómo una decisión aparentemente trivial se convirtió en un error que todavía recuerda con cierta mezcla de humor y arrepentimiento.

La estrella de televisión relató que el episodio ocurrió en 2002, durante la filmación de la tercera temporada de la serie que lleva más de dos décadas al aire.

En ese entonces, su estilista —quien, según Hargitay, había tomado unos tragos antes de trabajar con las tijeras— decidió arriesgarse con un cambio radical de look. El resultado: un pixie cut mucho más corto de lo que ella había autorizado.

Mariska Hargitay, recordó que su estilista cortó demás su cabello. (Captura de video)

“Mi estilista había tomado una copa de vino y realmente debí haberlo pensado mejor. Quizá pensó que me vería más aerodinámica persiguiendo criminales, no tengo idea”, contó entre risas.

Pero la situación pronto dejó de ser graciosa. El corte fue tan drástico que, según recuerda, puso en entredicho su permanencia en la serie. “Fue demasiado corto, mucho más de lo esperado. Casi me despiden”, reconoció.

Aunque con el paso de los años Mariska Hargitay ha aprendido a mirar esas imágenes con cierta distancia, confesó que, de poder volver atrás, “definitivamente” borraría esa etapa de su carrera.

En retrospectiva, incluso llegó a describir su apariencia de aquel entonces como “fácil, cool y policial”, pero admitió que no se sintió cómoda con el resultado y menos aún con el proceso de volver a dejar crecer su cabello.

Mariska Hargitay, reconoció que el corte de cabello iba con su imagen policial, pero no estaba conforme. (Captura de video)

Cabe recordar que la actriz no es ajena a experimentar con distintos estilos. A lo largo de los años ha probado cortes y tonos diversos: desde el cabello corto y puntiagudo de principios de los 2000, hasta su actual melena larga en un tono castaño miel.

Sin embargo, en varias entrevistas ha reconocido que algunas de esas decisiones terminaron en lo que ella misma llama “crisis capilares”.

“Me encanta jugar y probar nuevos looks, pero definitivamente he tenido crisis con mi pelo a lo largo de los años. Tuve el cabello corto por un tiempo y odié tener que dejarlo crecer de nuevo”, explicó en 2023 a Allure.

Mariska Hargitay confesó que tiene crisis con su pelo. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Lo cierto es que, con el tiempo, Mariska Hargitay aprendió a identificar lo que funciona para ella y lo que no.

“En ese momento no teníamos el estilo adecuado. Yo estaba probando cosas sin la experiencia ni la atención al detalle que tengo hoy. Ahora sé de inmediato qué me queda y qué no”, afirmó.

Para la actriz, quien ha interpretado a Olivia Benson durante casi tres décadas, el personaje no solo ha marcado su carrera profesional, sino que también la ha enfrentado a reflexiones sobre confianza y autoestima.

“He aprendido muchas lecciones sobre la autoimagen estando frente a la cámara tantos años”, señaló.

Mariska Hargitay aseveró que aprendió muchas cosas sobre su imagen en todos estos años frente a la cámara. (REUTERS/Jeenah Moon)

Fuera del set, la artista también vive momentos significativos. En junio de este año presentó en el Festival de Tribeca el documental My Mom, Jayne, en honor a su madre, la actriz Jayne Mansfield.

En aquella ocasión sorprendió al posar en la alfombra roja junto a su esposo, el también actor Peter Hermann, y sus tres hijos: August, de 19 años, y los mellizos Amaya y Andrew, de 14 años.