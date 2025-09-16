Entretenimiento

Robert Redford: la millonaria fortuna del actor al momento de su muerte

El artista estadounidense supo combinar su pasión por el cine con inversiones inteligentes y proyectos ecológicos, logrando un patrimonio que inspira a nuevas generaciones de creadores

Por Uriel Monterrubio

Robert Redford acumuló una gran
Robert Redford acumuló una gran fortuna en Hollywood, pero además, enfocó sus ganancias a hacer de la industria un mejor lugar para los creadores Mandatory Credit: Photo by Kristin Callahan/Shutterstock

El patrimonio de Robert Redford refleja no solo el éxito de una carrera artística sobresaliente, sino también su capacidad para diversificar e invertir con visión de futuro en la industria del entretenimiento y en proyectos propios. Según Celebrity Net Worth, la fortuna de Redford se estimaba en USD 200 millones, una cifra alcanzada tras seis décadas de actividad ininterrumpida en cine, televisión, producción y emprendimientos vinculados a la cultura y el medio ambiente.

Aunque internacionalmente conocido por sus papeles en clásicos como “Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969), “The Sting” (1973) y “All the President’s Men” (1976), Redford no limitó su fuente de ingresos a la actuación. Desde temprano, buscó expandir su participación en la industria, trabajando como director, productor y guionista. Entre sus obras más reconocidas detrás de cámaras se encuentran su debut como director en “Ordinary People” (1980) —que le valió el Oscar a Mejor Director“A River Runs Through It” (1992) y “Quiz Show” (1994), todas exitosas en taquilla y en crítica, lo que aumentó considerablemente sus ingresos y regalías.

Gracias a una prolífica carrera,
Gracias a una prolífica carrera, Robert Redford acumuló una fortuna que ronda los 200 millones de dólares (Photo by Valery HACHE / AFP)

Uno de los movimientos económicos más significativos de Redford fue la inversión en bienes raíces. Tras alcanzar la fama en Hollywood, adquirió una gran extensión de terreno en las montañas de Utah, donde se ubicaba el pequeño centro de esquí Timp Haven. Rebautizó al lugar como Sundance en honor a su mítico personaje, y comenzó a desarrollar allí un polo cultural y turístico con visión a largo plazo. Lo que inició como un retiro personal y familiar, se transformó en un conglomerado que combina arte, negocio e impacto ambiental.

El Festival de Cine de Sundance, fundado oficialmente en 1985, es sin duda el legado económico más duradero de Redford fuera de la actuación. El festival, enfocado en cine independiente, se ha afianzado como una de las plataformas más prestigiosas para nuevos cineastas y ha sido semillero de talentos que luego conquistaron Hollywood, convirtiéndose además en un evento que aporta millones de dólares en ingresos no solo para Redford y los organizadores, sino también para la economía local de Utah.

La inversión en bienes raíces
La inversión en bienes raíces también fue clave para que Redford amasara su fortuna (Photo by FADEL SENNA / AFP)

A esta iniciativa se suman empresas complementarias como Sundance Cinemas, una cadena de salas de cine enfocada en producciones independientes y de autor; Sundance Institute, organización sin fines de lucro que apoya el desarrollo de cineastas y guionistas emergentes; Sundance Channel, un canal de televisión dedicado a la difusión de cine y series independientes; y Sundance Catalog, una compañía de ventas al por menor que comercializa productos vinculados al estilo y la imagen del propio Redford y su proyecto. Estas empresas diversificaron su patrimonio y fortalecieron la marca Sundance en múltiples segmentos.

Además de la industria audiovisual y el turismo, Redford generó ingresos a través de la venta de derechos de sus películas, contratos publicitarios puntuales en años recientes, acuerdos editoriales y su participación en proyectos medioambientales que le generaron subvenciones y reconocimientos internacionales. A lo largo de su vida, fue propietario de otras propiedades inmobiliarias en California y Nueva York, las cuales también aportaron a su fortuna.

El festival de cine de
El festival de cine de Sundance fue otra de las grandes apuestas de Robert Redford en favor del cine (Foto Arthur Mola/Invision/AP, archivo)

Entre los premios y reconocimientos profesionales que impactaron en su legado figuran: el Oscar Honorífico recibido en 2002 por su aporte como “inspiración para cineastas independientes e innovadores”; varios Globos de Oro, así como títulos honoríficos de instituciones educativas y culturales que, si bien no supusieron ingresos directos, consolidaron la influencia y el valor de la marca Redford en la industria.

Antes de retirarse de la actuación en 2018 tras el estreno de “The Old Man and the Gun”, Redford completó una filmografía de cerca de 50 largometrajes producidos y más de 80 actuaciones en películas y series, lo que generó ingresos sostenidos durante décadas y regalías a largo plazo. Su legado, financiero y cultural, permanece unido al modelo de artista-empresario visionario, capaz de trascender el estrellato y construir una estructura empresarial que aún genera beneficios y oportunidades para el cine independiente y el arte estadounidense.

