Un juez rechazó la petición de Smokey Robinson de retirar la demanda en su contra por abuso sexual

Smokey Robinson deberá enfrentar un juicio por abuso sexual en 2027. (Charles Sykes/Invision/AP)

Un juez dictaminó el jueves 11 de septiembre que las cuatro mujeres que acusan al legendario cantante de Motown, Smokey Robinson, de abuso sexual pueden continuar en la causa bajo pseudónimos —identificadas como Jane Does 1 a 4— al menos mientras el proceso no avance hacia etapas en que revelar sus identidades sea necesario.

Las mujeres, todas ex empleadas de Robinson, presentaron una demanda en mayo valorada en 50 millones de dólares por presuntas agresiones sexuales repetidas, incluidas acusaciones de que el artista habría forzado actos sexuales sin consentimiento, usando fuerza, amenazas y barreras físicas, y que incluso habría cerrado puertas para impedir que abandonaran la escena.

La defensa del cantante buscaba que se retirara la demanda alegando que el uso de nombres ficticios dificultaba la investigación, en particular para citar testigos.

Sin embargo, el juez Kevin C. Brazile rechazó esa petición, sosteniendo que no era necesario revelar los nombres de las demandantes “tan pronto en el caso”, aunque dejó abierta la posibilidad de que eso ocurra en etapas posteriores.

La petición de Smokey Robinson para desechar la demanda de abuso sexual fue rechazada. (REUTERS/Mario Anzuoni)

El juicio fue programado para comenzar el 11 de octubre de 2027. El abogado de las demandantes, John Harris, expresó su satisfacción con la resolución del tribunal:

“Estamos muy complacidos de que la Corte haya negado la moción de los Robinsons para desechar la denuncia de nuestras clientas y haya afirmado su derecho a mantenerse anónimas durante estos procedimientos”, declaró.

Y añadió: “Esta decisión protege la privacidad y seguridad de Jane Does Uno a Cuatro y garantiza que las sobrevivientes puedan buscar justicia sin temor a represalias o exposición pública”.

Por su parte, el abogado de Smokey Robinson, Christopher Frost, alegó que el uso de pseudónimos ocultaba información relevante, afirmando que una de las denunciantes es hermana de otra y que ella la involucró años después del supuesto abuso. Frost dijo que esta es parte de la información “que ellas quieren ocultar”.

Los abogados de Smokey Robinson aseveraron que las demandantes intentan ocultar información. (REUTERS/David Swanson)

Además de las acusaciones de abuso sexual, la demanda incluye a Frances Gladney, esposa de Robinson, casados desde 2002.

Las demandantes afirman que Gladney tenía pleno conocimiento de los actos previos de conducta sexual inapropiada, y que no habría tomado medidas correctivas, incluso después de que supuestamente se resolvieran casos anteriores con otras mujeres.

Semanas tras la presentación inicial de la demanda, la pareja respondió con una contrademanda por 500 millones de dólares. Acusan a las mujeres y a su equipo legal de difamación, señalando que en una conferencia de prensa se hicieron declaraciones que consideraron “gratuitas y difamatorias”.

En dicho acto, el abogado Harris calificó a Robinson como un “violador en serie y enfermo”, mientras las denuncias aparecían con gafas oscuras y mascarillas para proteger sus identidades.

La esposa de Smokey Robinson, Frances Glandney, también está involucrada en la demanda. (REUTERS/Aude Guerrucci)

Según las denuncias, las mujeres renunciaron a sus empleos por el clima de abuso, pero no denunciaron ante autoridades por temor a represalias laborales, vergüenza pública o por sentirse intimidadas por la fama del artista.

Mientras el caso se desarrolla, el cantante ha emitido declaraciones públicas afirmando estar “bien”. En una entrevista reciente, sostuvo que no cree que esto haya afectado su legado y expresó que “la gente lo conoce”.