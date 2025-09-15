Lil Nas X faltó a su audiencia por agresión, tras ser internado en un hospital mental

Lil Nas X faltó a un juicio en la corte de Los Angeles porque se encuentra internado en un hospital (Composición fotográfica/REUTERS/captura de video)

Lil Nas X se encuentra sumido en una crisis que lo llevó a tener problemas con la autoridad y acabar internado en un hospital.

Como informó Rolling Stone, el ganador del Grammy por el álbum Montero, no se presentó a un citatorio del juez de Los Angeles porque se encuentra hospitalizado para recibir “un tratamiento” en un centro no revelado de otro estado.

La jueza de Los Angeles, Shellie Samuels, dictaminó que mientras el acusado “continúe con el tratamiento” se le permitirá permanecer fuera del estado.

Con esta orden, la jueza modificó el estado de la libertad del artista. Asimismo. declaró que si el tratamiento del rapero cambia y pasa a ser ambulatorio, entonces lo volverá a citar para “hablar con él”.

Lil Nas X se encuentra recibiendo un tratamiento que se mantiene en secreto (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

El abogado de Lil Nas X, Drew Findling visitó a su cliente en la clínica donde se encuentra internado. Luego de la reunión, Findling dijo a Rolling Stone que están haciendo lo mejor para el joven interprete del éxito “Old Town Road”.

La defensa agregó que Montero Lamar Hill, nombre real del artista, “se encuentra rodeado de una familia asombrosa, un quipo increíble conformado por gente que se preocupa y lo quiere”.

“Estamos arreglando este problema, y es así de simple. Él tiene una gran vida, y continuará teniendo una gran vida. Esto es sólo un golpe del que se va a recuperar”, señaló.

Mientras, la audiencia se reprogramó para el 18 de noviembre.

La defensa del rapero aseguró que ya trabajan en solucionar el problema (REUTERS)

¿De qué acusan a Lil Nas X?

Montero Hill fue arrestado el 21 de agosto mientras caminaba por el Bulevar Ventura de Los Angeles, a las 6:00 de la mañana, vistiendo únicamente ropa interior y botas blancas, según informó el portavoz del Departamento de la Policía de Los Angeles.

Una denuncia obtenida por People dice que cuando los policías arribaron a la escena en el Bulevar Ventura, Lil Nas X presumiblemente usó “fuerza y violencia para causar lesiones” a tres oficiales.

“Intentó ilegalmente, mediante amenazas y violencia, disuadir e impedir que los agentes cumplieran con el deber que les impone la ley”, indicó la demanda.

Posteriormente, Lil Nas X compareció en 25 de agosto ante la Corte de Los Angeles, en Van Nuys.

El acusado renunció a la lectura de los cargos declarándose inocente de cuatro delitos graves: tres cargos por agresión con lesiones a un oficial de policía y uno de resistencia a un oficial ejecutivo.

Lil Nas X enfrenta cargos por usar la violencia y resistirse a un arresto (captura Instagram)

El juez impuso una fianza de 75 mil dólares y ordenó que el artista asistiera a cuatro reuniones semanales de Narcóticos Anónimos. Esas fueron las condiciones para que el acusado se mantenga en libertad mientras concluye el proceso.

Robert Stafford, padre de Lil Nas X, desmintió de manera categórica que su hijo haya sido internado por una supuesta sobredosis.

“Él absolutamente no consume drogas ilegales. Está muy arrepentido de lo que ocurrió. Va a recibir la clase de ayuda que necesita, y les pido que lo mantengan en sus oraciones. Denle la misma gracia y misericordia que Dios nos da a todos”, declaró.