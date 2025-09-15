Entretenimiento

El secreto detrás del escandaloso vestuario de Jenna Ortega en los Emmy 2025

La actriz rindió homenaje a un clásico de los 90 con su vestimenta casi al desnudo

Antonela Rabanal

Por Antonela Rabanal

Guardar
El atuendo sintetizó la tendencia
El atuendo sintetizó la tendencia actual de “vestirse como el personaje”, marca identitaria de la actriz desde hace varios años (REUTERS/Daniel Cole)

Jenna Ortega acaparó la atención en la alfombra roja de la 77ª edición de los premios Emmy con un atuendo que generó comentarios inmediatos y marcó tendencia entre los asistentes y en redes sociales.

Reconocida por su papel protagónico en Merlina, la actriz de 22 años apostó por una reinterpretación de la moda “naked dressing”, vistiendo una camisa compuesta exclusivamente de joyas y cristales de diferentes formas y tamaños, tanto en la parte delantera como en la trasera.

La indumentaria se complementó con una falda negra de corte columna, abertura hasta el muslo y zapatos de Christian Louboutin.

La estética de Ortega evocó comparaciones directas con la interpretación de Isabella Rossellini como Lisle von Rhuman en la película de culto La muerte le sienta bien (1992).

Inspirada en Isabella Rossellini, Ortega
Inspirada en Isabella Rossellini, Ortega apostó por un estilo con referencias directas a la moda cinematográfica de los años 90 (Universal Pictures)

En esa producción, Rossellini encarnó a un personaje igualmente misterioso y sofisticado, cuyo vestuario incluía un top recubierto con collares de grandes cuentas.

La joven actriz optó por un estilismo considerado un “homenaje contemporáneo” a la mítica figura de la década de 1990.

Durante el evento, también resaltó su maquillaje de labios rojo intenso que contrastó con su melena negra en efecto “mojado”.

Una de las revelaciones que más curiosidad generó fue cómo llegó el conjunto al vestidor de la actriz.

Jenna Ortega impactó en la
Jenna Ortega impactó en la alfombra roja de los Emmy al lucir una prenda de joyas que evocó a "La muerte le sienta bien" (REUTERS/Daniel Cole)

Durante la emisión de Live From E!: 2025 Emmys, la periodista de moda Zanna Roberts Rassi detalló que el atuendo —una creación de Givenchy bajo la dirección de Sarah Burton— se envió en una caja con forma de ataúd, en alusión al estilo gótico asociado a varios de los personajes recientes interpretados por Ortega.

Está hecho con joyas extragrandes y no mucho más”, describió Rassi en el especial del canal E!, anticipando que se convertiría en uno de los temas predominantes en redes sociales.

La relación de Jenna Ortega con la moda inspirada en sus personajes ha sido constante y ha evolucionado en cada una de sus apariciones a lo largo de los últimos años.

La estrella comenzó a explorar el denominado “method dressing” durante la promoción de Merlina, pero se acentuó durante la gira de prensa de Beetlejuice Beetlejuice, secuela del clásico de 1988 dirigida por Tim Burton.

El vestuario, elaborado por Givenchy,
El vestuario, elaborado por Givenchy, se entregó en una caja con forma de ataúd, reforzando su imagen gótica (REUTERS/Daniel Cole)

Tanto en eventos públicos como en festivales cinematográficos, la joven artista diseñó junto a su estilista Enrique Melendez outfits alusivos a personajes clave, utilizando referencias visuales reconocibles por el público.

En agosto pasado, apareció en una falda y suéter de cuadros de Thom Browne casi idénticos al vestuario de Lydia Deetz, interpretada por Winona Ryder, en una de las escenas finales del film original.

En el Festival de Venecia, su vestido rojo, parte de la colección Dior Haute Couture, fue visto como un tributo al icónico vestido de boda de ese mismo personaje.

Completó el look con plataformas y joyas Bois de Rose y Dior Joaillerie, además de un maquillaje completamente coordinado en rojo.

Jenna Ortega volvió este año
Jenna Ortega volvió este año como Merlina Addams en la segunda temporada de la exitosa serie (Netflix)

En la ceremonia de los Emmy realizada el domingo 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, Jenna Ortega no figuró en la lista de nominadas, pero sí subió al escenario como presentadora.

Acompañó a su colega de Merlina, Catherine Zeta-Jones, para entregar el premio a la mejor actriz de reparto en comedia, que recayó en Katherine LaNasa por su papel en The Pitt.

La gala de este año, conducida por el comediante Nate Bargatze, se caracterizó por el alto número de celebridades presentes tanto para entregar premios como para competir en diversas categorías. Series como Severance de Apple TV+ y The Studio dominaron las nominaciones, mientras que los premios principales, como el de mejor serie dramática, recayeron en The Pitt.

Por su parte, Jenna Ortega acaba de estrenar nuevos episodios de Merlina como parte de la segunda temporada en Netflix. Se espera que la actriz retorne para la tercera entrega de la exitosa serie.

Temas Relacionados

Jenna Ortegaemmy 2025La muerte le sienta bienestrellas de hollywood

Últimas Noticias

Quién era la celebridad disfrazada de Labubu en los premios Emmy

Una artista drag llevó el fenómeno viral a la alfombra roja de la gala

Quién era la celebridad disfrazada

Netflix lanza el tráiler de ‘Monstruo: la historia de Ed Gein’, serie sobre el asesino que inspiró ‘La masacre de Texas’

Charlie Hunnam asume el rol del infame criminal que aterrorizó Wisconsin en los años 50’s

Netflix lanza el tráiler de

Tom Pelphrey analizó el papel de su vida en Task: “La humildad que te enseña es real”

El actor estadounidense y protagonista de la serie de HBO atraviesa un año marcado por la superación personal. Durante una entrevista con Esquire, explicó como la familia y el trabajo constante enmarcan su equilibrio para el éxito

Tom Pelphrey analizó el papel

La personalidad que recibió más dedicatorias que Dios en la historia de los Premios Oscar

Un exhaustivo estudio reveló que un reconocido director y guionista estadounidense fue el más citado en los discursos de los ganadores de la estatuilla

La personalidad que recibió más

Gen V: la serie derivada de ‘The Boys’ que no puedes perderte en los estrenos de la semana del 15 al 21 de septiembre

La semana de festejos patrios llega cargada de estrenos variados en streaming para todos los gustos: drama, acción, suspenso y comedia, con opciones ideales para disfrutar en casa

Gen V: la serie derivada
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Fin del crédito hipotecario?: por

¿Fin del crédito hipotecario?: por la suba de tasas, el sector inmobiliario advierte que están cayendo los préstamos

Detuvieron a un hombre acusado de amenazar de muerte al juez de Casación Mariano Borinsky

Cayó un sospechoso por el rapto y el abuso sexual de una mujer en Mariano Acosta: la víctima lo identificó

El gobierno de Kicillof exigió fondos para las provincias antes de que Milei presente el presupuesto

San Martín: mataron de un tiro en la cara a un militante político en medio de una guerra entre bandas

INFOBAE AMÉRICA
Tensión en Turquía: un tribunal

Tensión en Turquía: un tribunal postergó el fallo sobre un líder opositor

Medvedev dijo que aplicar una zona de exclusión aérea sobre Ucrania equivaldría a una declaración de guerra de la OTAN

Una aristócrata británica y su novio fueron condenados a 14 años de prisión por matar a su recién nacido

El Banco de Francia cree que la crisis política afectará el crecimiento económico

Estados Unidos y Reino Unido prevén firmar acuerdos por más de USD 10.000 millones durante la visita de Trump

TELESHOW
Los mensajes de apoyo de

Los mensajes de apoyo de Wanda Nara y Maxi López a su hijo Valentino: qué le pasó al joven

Nancy Dupláa saludó a su papá por su cumpleaños número 88: “Es lo más del mundo”

Fito Páez, protagonista del Tiny Desk: así fue el concierto que celebra el corazón de la música latina

Maypi Delgado recordó el difícil momento que atravesó durante su embarazo con su expareja ausente: “Fue muy duro”

Jimena Barón celebró los tres meses de su hijo Arturo con Matías Palleiro: “Vivir así es lo que quisiera siempre”