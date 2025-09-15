El secreto detrás del escandaloso vestuario de Jenna Ortega en los Emmy 2025

El atuendo sintetizó la tendencia actual de “vestirse como el personaje”, marca identitaria de la actriz desde hace varios años (REUTERS/Daniel Cole)

Jenna Ortega acaparó la atención en la alfombra roja de la 77ª edición de los premios Emmy con un atuendo que generó comentarios inmediatos y marcó tendencia entre los asistentes y en redes sociales.

Reconocida por su papel protagónico en Merlina, la actriz de 22 años apostó por una reinterpretación de la moda “naked dressing”, vistiendo una camisa compuesta exclusivamente de joyas y cristales de diferentes formas y tamaños, tanto en la parte delantera como en la trasera.

La indumentaria se complementó con una falda negra de corte columna, abertura hasta el muslo y zapatos de Christian Louboutin.

La estética de Ortega evocó comparaciones directas con la interpretación de Isabella Rossellini como Lisle von Rhuman en la película de culto La muerte le sienta bien (1992).

Inspirada en Isabella Rossellini, Ortega apostó por un estilo con referencias directas a la moda cinematográfica de los años 90 (Universal Pictures)

En esa producción, Rossellini encarnó a un personaje igualmente misterioso y sofisticado, cuyo vestuario incluía un top recubierto con collares de grandes cuentas.

La joven actriz optó por un estilismo considerado un “homenaje contemporáneo” a la mítica figura de la década de 1990.

Durante el evento, también resaltó su maquillaje de labios rojo intenso que contrastó con su melena negra en efecto “mojado”.

Una de las revelaciones que más curiosidad generó fue cómo llegó el conjunto al vestidor de la actriz.

Jenna Ortega impactó en la alfombra roja de los Emmy al lucir una prenda de joyas que evocó a "La muerte le sienta bien" (REUTERS/Daniel Cole)

Durante la emisión de Live From E!: 2025 Emmys, la periodista de moda Zanna Roberts Rassi detalló que el atuendo —una creación de Givenchy bajo la dirección de Sarah Burton— se envió en una caja con forma de ataúd, en alusión al estilo gótico asociado a varios de los personajes recientes interpretados por Ortega.

“Está hecho con joyas extragrandes y no mucho más”, describió Rassi en el especial del canal E!, anticipando que se convertiría en uno de los temas predominantes en redes sociales.

La relación de Jenna Ortega con la moda inspirada en sus personajes ha sido constante y ha evolucionado en cada una de sus apariciones a lo largo de los últimos años.

La estrella comenzó a explorar el denominado “method dressing” durante la promoción de Merlina, pero se acentuó durante la gira de prensa de Beetlejuice Beetlejuice, secuela del clásico de 1988 dirigida por Tim Burton.

El vestuario, elaborado por Givenchy, se entregó en una caja con forma de ataúd, reforzando su imagen gótica (REUTERS/Daniel Cole)

Tanto en eventos públicos como en festivales cinematográficos, la joven artista diseñó junto a su estilista Enrique Melendez outfits alusivos a personajes clave, utilizando referencias visuales reconocibles por el público.

En agosto pasado, apareció en una falda y suéter de cuadros de Thom Browne casi idénticos al vestuario de Lydia Deetz, interpretada por Winona Ryder, en una de las escenas finales del film original.

En el Festival de Venecia, su vestido rojo, parte de la colección Dior Haute Couture, fue visto como un tributo al icónico vestido de boda de ese mismo personaje.

Completó el look con plataformas y joyas Bois de Rose y Dior Joaillerie, además de un maquillaje completamente coordinado en rojo.

Jenna Ortega volvió este año como Merlina Addams en la segunda temporada de la exitosa serie (Netflix)

En la ceremonia de los Emmy realizada el domingo 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, Jenna Ortega no figuró en la lista de nominadas, pero sí subió al escenario como presentadora.

Acompañó a su colega de Merlina, Catherine Zeta-Jones, para entregar el premio a la mejor actriz de reparto en comedia, que recayó en Katherine LaNasa por su papel en The Pitt.

La gala de este año, conducida por el comediante Nate Bargatze, se caracterizó por el alto número de celebridades presentes tanto para entregar premios como para competir en diversas categorías. Series como Severance de Apple TV+ y The Studio dominaron las nominaciones, mientras que los premios principales, como el de mejor serie dramática, recayeron en The Pitt.

Por su parte, Jenna Ortega acaba de estrenar nuevos episodios de Merlina como parte de la segunda temporada en Netflix. Se espera que la actriz retorne para la tercera entrega de la exitosa serie.