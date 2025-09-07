Qué se sabe de la tercera temporada de “Merlina”

La serie protagonizada por Jenna Ortega fue renovada por una tercera temporada, asegurando más episodios y la continuidad de la trama (Netflix)

La segunda temporada de Merlina (Wednesday), protagonizada por Jenna Ortega, estrenó el resto de sus episodios el pasado 3 de septiembre y volvió a posicionarse entre lo más visto de Netflix.

Antes de lanzar la nueva temporada, la plataforma de streaming ya había confirmado que habría una entrega más para la serie, por lo que, era de esperarse que su final fuera abierto y así sucedió. ¡Atención, spoilers más adelante!

Los últimos capítulos mostraron un triste destino para Enid (Emma Myers), la amiga y compañera de cuarto de la protagonista. Al revelarse que ella es un lobo alfa, su transformación en luna llena debía evitarse a toda costa.

La revelación sobre Enid y su transformación en lobo alfa sorprendió a los seguidores de la serie al cierre de la segunda temporada (Netflix)

La joven incumplió esta condición cuando se vio ante la dura decisión de salvar a Merlina Addams de la muerte luego de que fuera enterrada bajo el Árbol Calavera por Isaac Night (Owen Painter), el tío de Tyler Galpin (Hunter Doohan) y el cuerpo al que perteneció Dedos en el pasado.

El final de la segunda temporada ofrece un vistazo a la travesía que emprende Merlina para salvar a Enid. Con la ayuda del tío Lucas, ella hace un viaje en motocicleta con dirección a la frontera canadiense, ubicación descubierta por Agnes (Evie Templeton), la fiel secuaz de la joven Addams.

Además, la profesora de música Isadora Capri (Billie Piper) decide ayudar a Tyler y llevarlo fuera de Jericó para que se apoye en un grupo de personas que lidian con conflictos internos por sus habilidades.

Sin embargo, hay otro importante hilo suelto en Merlina: la tercera temporada contará con un importante casting para interpretar a Ophelia, la desaparecida hermana de Morticia (Catherine Zeta-Jones).

Merlina emprende un viaje inesperado para salvar a su amiga Enid, lo que abre múltiples posibilidades para el futuro de la historia (Netflix)

¿Quién es la tía Ophelia?

Según información concedida por la propia Morticia a su hija, la tía Ophelia fue una vidente como ella y padecía de los mismos problemas con su habilidad. Le sangraban los ojos e, incluso, llegó a perder la cordura.

Su desconexión con el mundo hizo que perdiera el contacto con su familia hasta desaparecer completamente, pues de acuerdo a Morticia, no ha tenido contacto con su hermana en muchos años.

No obstante, en el episodio final se desveló un importante secreto. La abuela Hester (Joanna Lumley) tiene encerrada a su propia hija en su enorme mansión, lo cual es presentido por Merlina al tener una visión cuando lee el diario de Ophelia: nunca murió y está viva en un lugar que no reconoce del todo pues luce como una prisión.

El rostro de Ophelia nunca llega a mostrarse y, cuando la abuela abre la puerta de su recámara, ella está escribiendo: “Merlina debe morir”.

La aparición de la tía Ophelia, personaje ausente hasta ahora, se perfila como el eje de los próximos episodios (Netflix)

Por ahora, Netflix no ha anunciado a la actriz que dará vida a la tía Ophelia, pero ya es uno de los personajes más anticipados de la tercera temporada.

Cabe destacar que en 2024, Jenna Ortega afirmó en conversación con GamesRadar que le encantaría volver a trabajar con Winona Ryder después de Beetlejuice 2, especialmente en Merlina.

“Hombre, eso estaría genial, pero esa chica está muy ocupada. Realmente no tiene tiempo, incluso intentar quedar para hacer esto, ya sabes, era [complicado]”, reconoció Ortega sobre su co-estrella, quien también es parte de Stranger Things.

Aunque, cabe recordar que la producción de los hermanos Duffer concluyó el rodaje de su temporada final y se lanzará en tres partes entre noviembre y diciembre de este año.

Y agregó: “No sé nada al respecto, pero obviamente me encantaría volver a trabajar con Winona, y si no es en Merlina, espero que sea en otra cosa. Hablamos de ello todo el tiempo, y para mí sería realmente maravilloso”.

Merlina Addams tiene una visión mientras lee el diario de su tía, quien no ha muerto y permanece oculta en la mansión familiar (Netflix)

De ser Ophelia una de las figuras centrales de la tercera temporada de Merlina, se espera que su intérprete sea una estrella de alto perfil en Hollywood. Por ahora, se desconoce si tomará un rol protagónico junto a Jenna Ortega o si se limitará a una breve aparición en pantalla.

Aún no hay detalles sobre cuándo comenzará a filmarse la tercera temporada ni tampoco una ventana de estreno designada. Por lo pronto, la segunda entrega completa está disponible en Netflix.