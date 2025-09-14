El golpe de Mike Tyson a MrBeast que se viralizó en las redes

El video del momento se viralizó en las redes sociales (X: @porqueTTarg)

Un inesperado cruce entre el mundo digital y el boxeo captó la atención de miles durante la velada en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Mientras los focos apuntaban al combate entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, un episodio protagonizado por MrBeast y Mike Tyson se convirtió en el centro de las conversaciones en redes sociales.

Es que el popular creador de contenido estadounidense aceptó el reto de recibir un golpe de Tyson, grabó el momento y lo compartió con su audiencia, desatando una ola de reacciones virales.

El episodio se desarrolló cuando Jimmy Donaldson, conocido globalmente como MrBeast, se prestó a un desafío singular: recibir un gancho directo al abdomen de Mike Tyson, una de las figuras más emblemáticas del boxeo.

Las imágenes, difundidas por el propio MrBeast, muestran al excampeón ejecutando el golpe mientras el youtuber reacciona con gestos de dolor, en una escena que rápidamente se propagó por internet.

El video del golpe de Tyson a MrBeast no tardó en circular masivamente en redes sociales. Los usuarios reaccionaron con comentarios que iban desde la admiración hasta la incredulidad. Entre las frases más repetidas destacaron: “Sentirá el dolor durante toda la semana” y “¡Ay, eso fue un golpe al hígado!”, reflejando tanto el impacto físico como el tono humorístico del episodio.

Sin embargo, no faltaron quienes pusieron en duda la autenticidad del momento, con mensajes como: “El golpe más falso de todos los tiempos”, lo que alimentó el debate sobre si el reto fue real o parte de una puesta en escena.

Mientras tanto, el combate principal de la noche tuvo como protagonistas a Canelo Álvarez y Terence Crawford. La pelea concluyó con la victoria del estadounidense, quien dominó la mayor parte del enfrentamiento.

Tras su triunfo, el boxeador expresó su deseo de dejar huella en la historia del deporte: “Quiero ser recordado como el mejor de mi era, y esta victoria me acerca a eso”, declaró Crawford.