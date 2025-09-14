Entretenimiento

Britney Spears y su familia: cómo cambió su relación tras el fin de la tutela

La cantante pop reconstruye lazos con sus hijos, hermana y hermano, mientras mantiene el distanciamiento con su padre y vive un vínculo vulnerable con su madre

Por Constanza Almirón

A casi cuatro años de haber recuperado su libertad tras una tutela que marcó su vida durante más de una década, Britney Spears enfrenta una situación familiar compleja y diversa. La cantante, ícono del pop internacional, mantiene vínculos muy distintos con cada miembro de su familia: un distanciamiento absoluto con su padre, una relación frágil con su madre, un acercamiento progresivo con su hermana y hermano, y una reconciliación gradual con sus hijos. Esta evolución, según Page Six, expone tanto las heridas del pasado como los esfuerzos de reconstrucción personal.

La tutela legal que controló la vida de Spears se estableció en 2008 después de una crisis personal que fue portada en todo el mundo. Durante 13 años, Jamie Spears, su padre, ejerció un control casi total sobre sus decisiones personales y profesionales.

En 2021, la artista denunció públicamente la falta de apoyo familiar y exigió consecuencias legales para quienes participaron en la tutela. “Mi padre y cualquiera que esté involucrado en esta tutela… Deberían estar en la cárcel”, declaró Spears en una audiencia judicial, según recogió Page Six. La tutela concluyó en noviembre de ese año, pero las secuelas familiares han perdurado y evolucionado de manera desigual.

Relación con su padre y madre: distanciamiento y fragilidad

El vínculo entre Britney y su padre permanece totalmente roto. Fuentes citadas por Page Six aseguran que no existe ningún tipo de comunicación. “Así es como a ella le gusta”, afirmó una fuente. Otra persona cercana explicó que la artista, marcada por la experiencia, “nunca” perdonará a su papá, quien ahora vive alejado del foco público.

Sin embargo, existe otra versión en la que Spears llegó a ofrecer apoyo médico a Jamie durante la grave infección que derivó en la amputación de una pierna en 2023, lo que refleja que el lazo familiar, aunque tenso, no se cortó por completo.

Con Lynne Spears, su madre, la situación sigue siendo delicada, aunque menos definitiva. Voces consultadas por Page Six describen la relación como muy frágil, caracterizada por contactos esporádicos a través de llamadas y mensajes cada pocas semanas.

No existen planes inmediatos de reencuentro presencial, y la relación experimenta continuos altibajos. Lynne, de 70 años, busca reconstruir un vínculo cercano, pero reconoce el daño y el trauma que la tutela dejó en su hija. “Ella espera que un día puedan centrarse en el futuro y no en el pasado”, explicó una fuente respecto a las intenciones de la madre.

Hermanos y proceso de reconciliación con sus hijos

Con Jamie Lynn Spears, su hermana, el vínculo pasó de la confrontación pública a un reciente acercamiento. Luego de una disputa destacada en 2022, las dos optaron por guardar sus diferencias lejos del escrutinio de los medios. Actualmente se comunican por videollamada cada pocas semanas y planean una reunión presencial próximamente en Los Ángeles.

“Britney y Jamie Lynn están mejor y planean volver a estar juntas pronto”, reveló una fuente, añadiendo que Jamie tiene previsto visitar a su hermana el mes siguiente

En contraste con anteriores conflictos, la relación con Bryan Spears, su hermano, se fortaleció en los últimos años. El productor de cine de 48 años se mudó a la casa de Britney tras su divorcio de Sam Asghari en agosto de 2023 y compartió con ella varias vacaciones recientes. “Siguen siendo cercanos”, indicó una fuente, señalando que él prefiere mantenerse al margen de los problemas familiares mayores.

La reconciliación con sus hijos, Sean Preston y Jayden James, fruto de su matrimonio con Kevin Federline, constituye uno de los aspectos más significativos de la nueva etapa de Spears.

Según fuentes consultadas por Page Six, madre e hijos inician un proceso de sanación conjunto. Jayden, de 18 años, lideró la iniciativa para restablecer el contacto y retomó una rutina cercana con su madre que ambos consideran reparadora.

Por su parte, la relación con Sean, de 19 años, progresa de forma más pausada, con Spears mostrando respeto por los tiempos y sentimientos de su hijo. La cantante manifestó agradecimiento por recuperar la presencia de sus hijos tras años de distanciamiento.

Salud mental y respuesta pública

En medio de estos avances, la salud mental de Spears volvió a ser motivo de atención pública. Un video publicado en su casa de Los Ángeles, donde se observaban restos de excremento de perro, generó preocupación entre allegados.

Un familiar, citado por el Daily Mail y recogido por Page Six, manifestó inquietud por el estado de la artista, asegurando que “no está nada bien” y que “atraviesa un episodio”.

Según esta versión, la casa de la cantante se encuentra en condiciones poco habituales y carece de apoyo doméstico regular. Ante estos comentarios, Spears respondió en Instagram defendiendo su privacidad: “¡¡Qué vergüenza para aquellos que juzgaron mi casa en pijama!!”.

En este contexto marcado por la reconstrucción y los desafíos, Spears experimenta una renovada sensación de bienestar, apoyada en la recuperación de lazos familiares y en su autonomía personal.

