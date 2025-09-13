“Grey’s Anatomy” cumple 20 años: el sorpresivo rol que asumirá Ellen Pompeo en la temporada 22

Ellen Pompeo regresa como Meredith Grey en la temporada 22 de 'Grey's Anatomy', reafirmando su papel clave en la serie (REUTERS/Mario Anzuoni)

El próximo octubre, Grey´s Anatomy celebrará su temporada número 22 en la televisión estadounidense, un hito difícil de igualar que marca 20 años desde su estreno en la cadena ABC bajo la creación de Shonda Rhimes. La longevidad de la serie está estrechamente ligada al trabajo de Ellen Pompeo, la actriz que da vida a Meredith Grey.

Desde el primer capítulo, su figura se ha consolidado como el pilar indiscutible del drama médico, incluso cuando la ficción dejó atrás sus mejores cifras de audiencia y muchos de los rostros del elenco original se alejaron de la producción.

A lo largo de casi dos décadas, Pompeo interpretó de forma exclusiva a Meredith Grey, convirtiéndola en un ícono de la televisión contemporánea. Su compromiso continuo con el proyecto se evidencia en su regreso para la temporada 22, donde no solo aparecerá en pantalla, sino que también ejercerá de narradora y productora ejecutiva. Esta permanencia ha sido fundamental para que la serie siga renovándose año tras año y mantenga su lugar entre los títulos emblemáticos del canal, pese a la transformación de la audiencia y el tiempo.

Las transformaciones no han resultado ajenas para la actriz. Hace algunos años, Pompeo tomó la decisión de apartarse del rol protagónico constante para abrirse a nuevas posibilidades laborales. Durante un periodo, su foco se desplazó hacia Una buena familia americana, dando un respiro a la rutina de interpretar a Meredith. Este movimiento no supuso un divorcio con Grey´s Anatomy, sino una manera de redimensionar su relación con la serie.

Como ella misma explicó, buscaba un equilibrio entre la justicia personal y la profesional: poder explorar papeles diferentes mientras mantenía viva la conexión con el personaje que la catapultó al reconocimiento.

La actriz asume también los roles de narradora y productora ejecutiva, consolidando su influencia en la producción

El giro decisivo en este proceso llegó con el respaldo de Disney Entertainment. Dana Walden, copresidenta de la corporación, propuso a Pompeo un acuerdo que le permitiría participar en otros proyectos sin abandonar del todo Grey´s Anatomy.

“Podemos ofrecerte ambas cosas. Si te quedas en ‘Grey´s Anatomy’ y sigues comprometida con la serie con nosotros, invertiremos en ti y encontraremos una oportunidad para que seas productora y protagonices algo [nuevo] para que te sientas realizada creativamente”, recordó la actriz sobre la conversación que terminó de darle forma a su diversificación profesional. Gracias a este planteamiento, Pompeo logró “darle un poco de vidilla a su profesión”, convencida de que su recorrido dentro y fuera de la serie tiene para ella un valor irremplazable.

La experiencia acumulada por Pompeo en estos años ha derivado en un análisis honesto sobre el reconocimiento profesional dentro de la industria. “Para mantener una serie en el aire durante 20 años, tengo que tener algo de talento, pero nunca he recibido el reconocimiento de la crítica. Creo que he trabajado tan duro y durante tanto tiempo que, sí, me gustaría que alguien me reconociera que tengo talento”, sostuvo en declaraciones recogidas tras el estreno de su último proyecto fuera de Grey’s Anatomy.

Para la actriz, el éxito sostenido no siempre se traduce en premios o menciones elogiosas, sino en la capacidad de seguir vigente y aportando a un fenómeno televisivo.

Pompeo destaca la falta de reconocimiento crítico pese a dos décadas de éxito en televisión (ABC)

Además, Pompeo ha afrontado desafíos relacionados con su identificación global con el personaje de Meredith. Reconoció en una entrevista con Variety que la industria en general “la asociaba con Meredith y que eso le estaba afectando”, pues sentía que esa etiqueta limitaba otras oportunidades. No obstante, gracias a las nuevas condiciones pactadas, pudo demostrar que su versatilidad la distingue tanto dentro como fuera del plató de Grey Sloan Memorial Hospital.

Su papel en la producción también evolucionó. De ser exclusivamente actriz, Pompeo pasó a ostentar cargos de responsabilidad como narradora y productora ejecutiva, lo que le otorgó mayor margen de control creativo y decisión en la serie. Esta posición fortalece su relevancia más allá de la interpretación y reafirma el compromiso de la casa productora con su figura como una de las caras más valiosas de la televisión.

La identificación global con Meredith Grey limitó inicialmente otras oportunidades para Pompeo en la industria (ABC)

En lo personal y profesional, la visión de Pompeo sobre su lugar en la industria televisiva se ha modificado con el tiempo, especialmente desde la perspectiva que le da mirar atrás dos décadas de carrera. “Soy como una obrera, ¿verdad? Voy a una serie de televisión y no soy necesariamente la chica popular ni la popular. Soy una especie de abeja obrera”, confesó a PEOPLE al describir la naturaleza constante de su trabajo.

Según afirma, lo importante para ella es la tranquilidad con la que ve el sendero recorrido y la satisfacción de los logros alcanzados, lejos de las etiquetas de estrella hollywoodense que suelen predominar en el sector.

A sus 55 años, Pompeo se reconoce ahora con una confianza en sí misma “que no tenía hace 20”, algo que se refleja también en su pelea por el reconocimiento salarial temprano en la serie y en la solidez de sus decisiones profesionales.

Sin sentir que deba estar a la altura de otros modelos de éxito cinematográfico, proyecta su carrera futura con entusiasmo, convencida de que lo más valioso es la capacidad de reinventarse y seguir contribuyendo a un universo televisivo que no se entiende sin su presencia.