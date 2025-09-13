Gen V: la serie derivada de ‘The Boys’ que no puedes perderte en los estrenos de la semana del 15 al 21 de septiembre

La tercera semana de septiembre continúa con una oferta sólida de estrenos en las principales plataformas de streaming, coincidiendo con las celebraciones de las fiestas patrias.
Nuevos episodios de series populares, películas inéditas, documentales y K-dramas llegan para ofrecer opciones variadas y de calidad, perfectas para disfrutar desde casa durante estos días.
Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y HBO Max presentan títulos destacados para los amantes del drama, la acción y la intriga, con producciones que exploran desde la intensa competencia y los oscuros secretos de los jóvenes superhéroes en “Gen V”, hasta la apasionante y prohibida historia de amor que rompe esquemas en “Realeza Rebelde”.
A continuación, el calendario completo de estrenos más relevantes del 15 al 21 de septiembre, organizado por plataforma y fecha, para no perderse ninguna de las novedades que enaltecen este mes de septiembre y sus festividades patrias.
Qué se estrena en Netflix
Martes 16 de septiembre
- Realeza Rebelde: Una insólita historia de amor
Este documental narra la apasionante relación entre dos jóvenes de mundos opuestos: un príncipe destinado a cumplir con las estrictas tradiciones monárquicas y una mujer común que desafía las normas sociales.
En medio de secretos, conflictos familiares y la presión del deber, su amor prohibido los lleva a cuestionar sus propios destinos y a luchar por la libertad de elegir su camino. Una historia llena de romance, intriga y valentía que rompe con los esquemas de la realeza.
Miércoles 17 de septiembre
- Matchroom: Los reyes del espectáculo deportivo
Explora el imperio creado por Matchroom Sport, la compañía que revolucionó el mundo del entretenimiento deportivo. A través de entrevistas exclusivas y detrás de cámaras, la serie muestra cómo sus promotores han convertido eventos como el boxeo, el snooker y el tenis en verdaderos espectáculos globales que cautivan a millones. Un viaje por el negocio, la pasión y las historias humanas que han llevado a Matchroom a dominar la escena deportiva.
- 1670
En esta comedia satírica, un noble excéntrico enfrenta disputas familiares y revueltas campesinas mientras gobierna su pueblo polaco en el año 1670 a su manera: con puro caos.
- Next Gen Chef
En esta competencia realizada en el Instituto Culinario de América (Culinary Institute of America) , 21 cocineros jóvenes compiten por coronarse como el mejor chef de la próxima generación y ganar el gran premio.
Jueves 18 de septiembre
- The Ba***ds of Bollywood
En esta serie de alto riesgo, un hombre marginado pero ambicioso y sus amigos exploran el caótico, extraordinario e inestable mundo de Bollywood.
- Black Rabbit
El dueño de un restaurante se ve arrastrado al submundo criminal de Nueva York cuando su problemático hermano vuelve a la ciudad con unos prestamistas pisándole los talones.
- Platónico Hotel Luna Azul
Cuando un desconocido seductor con un plan oculto llega al Hotel Luna Azul, dos hermanas, tan desquiciadas como encantadoras, quedan atrapadas entre el caos y el romance.
- El mismo día contigo
Atrapada en un bucle temporal, una curadora de museo revive el día en que todo salió mal y debe abrirse camino entre las ruinas de su vida perfecta para recuperar su libertad.
Viernes 19 de septiembre
- El refugio atómico
En medio de un conflicto global sin precedentes, un grupo de multimillonarios se refugia en un lujoso búnker, donde una antigua enemistad entre dos familias se reaviva.
- El hotel embrujado
Tras heredar un hotel, una madre soltera se muda ahí con el amable fantasma de su hermano y algunos huéspedes exigentes que nunca se van.
- Y ella dijo quizás
Cuando Mavi, que creció en Alemania, descubre que pertenece a una dinastía turca super adinerada, las expectativas de su nueva familia sacuden su vida personal y amorosa.
Sábado 20 de septiembre
- Mafia: Most Wanted
Es una serie documental de tres episodios que revela el funcionamiento interno de una familia criminal en Toronto y el imperio global de una organización mafiosa temible.
La producción incluye entrevistas exclusivas con integrantes de la mafia, material de archivo inédito, escuchas telefónicas y recreaciones cinematográficas fuertes que llevan al espectador al corazón del crimen organizado.
Domingo 21 de septiembre
- Inside: EE.UU
En la primera serie estadounidense de los youtubers británicos Sidemen, creadores de contenido asumen desafíos extremos por un premio millonario.
Cuáles son los próximos estrenos de Prime Video
Miércoles 17 de septiembre
- Gen V
Del universo de The Boys llega Gen V, una trepidante serie ambientada en la única universidad para superhéroes de EE. UU. Estos capacitados estudiantes fuerzan sus límites morales por estar entre los diez mejores y formar parte de Los Siete, la élite de superhéroes de Vought International. Cuando se revelan los secretos de la universidad, deben decidir qué clase de héroes quieren ser.
Viernes 19 de septiembre
- El pádel es nuestro
Es una comedia que sigue a Max y Pablito, dos amigos obsesionados con el pádel hasta el punto de descuidar a sus familias. Sus esposas, Helena y Soledad, intentan frenarlos, pero poco a poco también caen en la misma obsesión por el deporte.
- Madame Web
Cassandra Webb es una paramédica en Manhattan que podría tener habilidades clarividentes. Obligada a enfrentarse a sucesos que se han revelado de su pasado, crea una relación con tres jóvenes destinadas a tener un futuro poderoso si consiguen sobrevivir a un presente mortal.
Sábado 20 de septiembre
- Cinco noches en Freddy’s
Un hombre comienza un trabajo como guardia de seguridad nocturno en el restaurante Freddy Fazbear ‘s Pizza, donde descubre que los animatrónicos se mueven por la noche y matan a cualquiera que vean.
Qué se estrena en Disney+
Martes 16 de septiembre
- Futurama
El intento de Fry por escapar de la entonces obligatoria asignación laboral como repartidor termina cuando es contratado en Planet Express, una pequeña compañía de mensajería intergaláctica propiedad de su sobrino lejano, como repartidor. La serie trata sobre las aventuras de Fry y sus colegas cuando viajan por el universo haciendo repartos.
Miércoles 17 de septiembre
- Eléctrico Flor
Sigue a una banda de chicas desde que se conocieron en la escuela secundaria hasta la actualidad, y aprende cómo sus vidas prefamosas impulsan sus futuras listas musicales.
Viernes 19 de septiembre
- LEGO Star Wars: Reconstruye la Galaxia-Piezas del pasado
Es una miniserie animada de cuatro episodios que continúa la aventura iniciada en 2024. En un rincón remoto de la galaxia LEGO, Solitus, un Jedi caído, busca el mítico “Exilio de la Fuerza”, un lugar lleno de secretos olvidados.
Para detenerlo, Sig Greebling y sus aliados deberán viajar por mundos extravagantes, enfrentar enemigos inesperados y reconstruir el equilibrio del universo ladrillo a ladrillo.
- Match: La reina de las apps de citas
La película sigue a Whitney, una joven recién graduada que desafía la industria tecnológica dominada por hombres para crear una innovadora aplicación de citas que revoluciona la forma en que las personas se relacionan.
Con su determinación e ingenio, enfrenta obstáculos y resistencias, y logra convertir su proyecto en un éxito mundial, convirtiéndose en la mujer más joven en alcanzar una fortuna millonaria por méritos propios
Cuáles son los estrenos de HBO Max
Jueves 18 de septiembre
- Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?
El documental se centra en la desaparición, asesinato y el posterior hallazgo del cuerpo de Debanhi Escobar, retratando cómo su familia enfrenta la impunidad y la burocracia en su lucha por respuestas. La producción busca exponer los desafíos de las investigaciones en casos de violencia de género en México.
- Exterminio: La evolución
Años transcurridos tras los sucesos de “28 semanas después”, el virus de la ira ha regresado y un grupo de supervivientes debe sobrevivir en un mundo asolado por hordas de infectados. Realizada con un iPhone 15 Pro Max y con la ayuda de numerosos accesorios especializados.