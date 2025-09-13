Gen V: la serie derivada de ‘The Boys’ que no puedes perderte en los estrenos de la semana del 15 al 21 de septiembre

Estos son los estrenos que no te puedes perder para este fin de semana patrio en las diversas plataformas de streaming. (Captura de pantalla Tráiler Gen V)

La tercera semana de septiembre continúa con una oferta sólida de estrenos en las principales plataformas de streaming, coincidiendo con las celebraciones de las fiestas patrias.

Nuevos episodios de series populares, películas inéditas, documentales y K-dramas llegan para ofrecer opciones variadas y de calidad, perfectas para disfrutar desde casa durante estos días.

Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y HBO Max presentan títulos destacados para los amantes del drama, la acción y la intriga, con producciones que exploran desde la intensa competencia y los oscuros secretos de los jóvenes superhéroes en “Gen V”, hasta la apasionante y prohibida historia de amor que rompe esquemas en “Realeza Rebelde”.

A continuación, el calendario completo de estrenos más relevantes del 15 al 21 de septiembre, organizado por plataforma y fecha, para no perderse ninguna de las novedades que enaltecen este mes de septiembre y sus festividades patrias.

Qué se estrena en Netflix

Martes 16 de septiembre

Realeza Rebelde: Una insólita historia de amor

Este documental narra la apasionante relación entre dos jóvenes de mundos opuestos: un príncipe destinado a cumplir con las estrictas tradiciones monárquicas y una mujer común que desafía las normas sociales.

En medio de secretos, conflictos familiares y la presión del deber, su amor prohibido los lleva a cuestionar sus propios destinos y a luchar por la libertad de elegir su camino. Una historia llena de romance, intriga y valentía que rompe con los esquemas de la realeza.

Miércoles 17 de septiembre

Matchroom: Los reyes del espectáculo deportivo

Explora el imperio creado por Matchroom Sport, la compañía que revolucionó el mundo del entretenimiento deportivo. A través de entrevistas exclusivas y detrás de cámaras, la serie muestra cómo sus promotores han convertido eventos como el boxeo, el snooker y el tenis en verdaderos espectáculos globales que cautivan a millones. Un viaje por el negocio, la pasión y las historias humanas que han llevado a Matchroom a dominar la escena deportiva.

1670

Serie de televisión satírica polaca que combina comedia y falso documental. Ambientada en un pequeño pueblo medieval de Polonia en el siglo XVII, sigue a un noble excéntrico que debe lidiar con pleitos familiares y enfrentamientos con los campesinos, mientras lucha por convertirse en la figura más famosa del país. (Netflix)

En esta comedia satírica, un noble excéntrico enfrenta disputas familiares y revueltas campesinas mientras gobierna su pueblo polaco en el año 1670 a su manera: con puro caos.

Next Gen Chef

En esta competencia realizada en el Instituto Culinario de América (Culinary Institute of America) , 21 cocineros jóvenes compiten por coronarse como el mejor chef de la próxima generación y ganar el gran premio.

Jueves 18 de septiembre

The Ba***ds of Bollywood

En esta serie de alto riesgo, un hombre marginado pero ambicioso y sus amigos exploran el caótico, extraordinario e inestable mundo de Bollywood.

Black Rabbit

Miniserie de suspenso y drama que sigue a Jake, dueño de un exitoso restaurante en Nueva York, cuya vida se desestabiliza cuando su problemático hermano regresa a la ciudad. (Netflix Latinoamérica)

El dueño de un restaurante se ve arrastrado al submundo criminal de Nueva York cuando su problemático hermano vuelve a la ciudad con unos prestamistas pisándole los talones.

Platónico Hotel Luna Azul

Cuando un desconocido seductor con un plan oculto llega al Hotel Luna Azul, dos hermanas, tan desquiciadas como encantadoras, quedan atrapadas entre el caos y el romance.

El mismo día contigo

Atrapada en un bucle temporal, una curadora de museo revive el día en que todo salió mal y debe abrirse camino entre las ruinas de su vida perfecta para recuperar su libertad.

Viernes 19 de septiembre

El refugio atómico

En un mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial, un grupo de multimillonarios se refugia en Kimera Underground Park, un lujoso búnker subterráneo diseñado para sobrevivir a cualquier catástrofe. (Netflix España)

En medio de un conflicto global sin precedentes, un grupo de multimillonarios se refugia en un lujoso búnker, donde una antigua enemistad entre dos familias se reaviva.

El hotel embrujado

Tras heredar un hotel, una madre soltera se muda ahí con el amable fantasma de su hermano y algunos huéspedes exigentes que nunca se van.

Y ella dijo quizás

Cuando Mavi, que creció en Alemania, descubre que pertenece a una dinastía turca super adinerada, las expectativas de su nueva familia sacuden su vida personal y amorosa.

Sábado 20 de septiembre

Mafia: Most Wanted

Es una serie documental de tres episodios que revela el funcionamiento interno de una familia criminal en Toronto y el imperio global de una organización mafiosa temible.

La producción incluye entrevistas exclusivas con integrantes de la mafia, material de archivo inédito, escuchas telefónicas y recreaciones cinematográficas fuertes que llevan al espectador al corazón del crimen organizado.

Domingo 21 de septiembre

Inside: EE.UU

En la primera serie estadounidense de los youtubers británicos Sidemen, creadores de contenido asumen desafíos extremos por un premio millonario.

Cuáles son los próximos estrenos de Prime Video

Miércoles 17 de septiembre

Gen V

Gen V" es una serie derivada del universo de The Boys que sigue a un grupo de jóvenes superhéroes que asisten a la exclusiva Universidad Godolkin, la única institución en Estados Unidos dedicada a entrenar a súper adolescentes. (One Media Español)

Del universo de The Boys llega Gen V, una trepidante serie ambientada en la única universidad para superhéroes de EE. UU. Estos capacitados estudiantes fuerzan sus límites morales por estar entre los diez mejores y formar parte de Los Siete, la élite de superhéroes de Vought International. Cuando se revelan los secretos de la universidad, deben decidir qué clase de héroes quieren ser.

Viernes 19 de septiembre

El pádel es nuestro

Es una comedia que sigue a Max y Pablito, dos amigos obsesionados con el pádel hasta el punto de descuidar a sus familias. Sus esposas, Helena y Soledad, intentan frenarlos, pero poco a poco también caen en la misma obsesión por el deporte.

Madame Web

"Madame Web" es un thriller de suspense que narra la historia de Cassandra Webb, una paramédica en Manhattan que, tras un accidente, descubre que posee habilidades clarividentes. (Sony Pictures España)

Cassandra Webb es una paramédica en Manhattan que podría tener habilidades clarividentes. Obligada a enfrentarse a sucesos que se han revelado de su pasado, crea una relación con tres jóvenes destinadas a tener un futuro poderoso si consiguen sobrevivir a un presente mortal.

Sábado 20 de septiembre

Cinco noches en Freddy’s

Un hombre comienza un trabajo como guardia de seguridad nocturno en el restaurante Freddy Fazbear ‘s Pizza, donde descubre que los animatrónicos se mueven por la noche y matan a cualquiera que vean.

Qué se estrena en Disney+

Martes 16 de septiembre

Futurama

"Futurama" es una serie animada de ciencia ficción y comedia creada por Matt Groening que sigue las aventuras de Philip J. Fry, un repartidor de pizzas que es congelada criogénicamente en 1999 y despierta mil años después en el siglo XXXI. (Disney)

El intento de Fry por escapar de la entonces obligatoria asignación laboral como repartidor termina cuando es contratado en Planet Express, una pequeña compañía de mensajería intergaláctica propiedad de su sobrino lejano, como repartidor. La serie trata sobre las aventuras de Fry y sus colegas cuando viajan por el universo haciendo repartos.

Miércoles 17 de septiembre

Eléctrico Flor

A lo largo de la historia, se acompaña cómo sus vidas previas a la fama influyen para impulsar su futuro éxito musical y su camino para convertirse en la mejor banda del mundo y mejores amigas. (Disney)

Sigue a una banda de chicas desde que se conocieron en la escuela secundaria hasta la actualidad, y aprende cómo sus vidas prefamosas impulsan sus futuras listas musicales.

Viernes 19 de septiembre

LEGO Star Wars: Reconstruye la Galaxia-Piezas del pasado

Es una miniserie animada de cuatro episodios que continúa la aventura iniciada en 2024. En un rincón remoto de la galaxia LEGO, Solitus, un Jedi caído, busca el mítico “Exilio de la Fuerza”, un lugar lleno de secretos olvidados.

Para detenerlo, Sig Greebling y sus aliados deberán viajar por mundos extravagantes, enfrentar enemigos inesperados y reconstruir el equilibrio del universo ladrillo a ladrillo.

Match: La reina de las apps de citas

Está inspirada en la historia real de Whitney Wolfe Herd, fundadora y ex CEO de la plataforma de citas Bumble. La trama sigue a Whitney, una joven recién graduada que se abre camino en la industria tecnológica dominada por hombres, inicialmente como cofundadora de Tinder. (Disney)

La película sigue a Whitney, una joven recién graduada que desafía la industria tecnológica dominada por hombres para crear una innovadora aplicación de citas que revoluciona la forma en que las personas se relacionan.

Con su determinación e ingenio, enfrenta obstáculos y resistencias, y logra convertir su proyecto en un éxito mundial, convirtiéndose en la mujer más joven en alcanzar una fortuna millonaria por méritos propios

Cuáles son los estrenos de HBO Max

Jueves 18 de septiembre

Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?

La serie documental reconstruye el caso de Debanhi Escobar, una joven de 18 años que desapareció en abril de 2021 en Nuevo León, México, y cuyo cuerpo fue hallado trece días después en circunstancias que generaron gran indignación nacional y un amplio debate sobre la violencia contra las mujeres en el país. (HBO Max Latinoamérica)

El documental se centra en la desaparición, asesinato y el posterior hallazgo del cuerpo de Debanhi Escobar, retratando cómo su familia enfrenta la impunidad y la burocracia en su lucha por respuestas. La producción busca exponer los desafíos de las investigaciones en casos de violencia de género en México.

Exterminio: La evolución

Años transcurridos tras los sucesos de “28 semanas después”, el virus de la ira ha regresado y un grupo de supervivientes debe sobrevivir en un mundo asolado por hordas de infectados. Realizada con un iPhone 15 Pro Max y con la ayuda de numerosos accesorios especializados.