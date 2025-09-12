La hija de Hulk Hogan rompió su silencio tras quedar fuera de millonaria herencia

Brooke señaló que su relación con su padre estuvo marcada por “desacuerdos respetuosos” más que por peleas frontales (Credit Image: © SMG via ZUMA Press Wire) (Grosby)

La muerte de Hulk Hogan, ícono de la lucha libre profesional y una de las figuras más reconocidas en la historia de la WWE, sacó a flote el patrimonio que acumuló durante su carrera deportiva y de celebridad.

Esta semana se confirmó que el legendario luchador, que falleció en junio a los 71 años, dejó bienes valorados en alrededor de cinco millones de dólares, una herencia de la cual cual su hija Brooke Hogan no recibirá nada.

Este viernes, la joven de 37 años rompió su silencio tras anunciarse que su hermano menor, Nick Hogan, fue designado como único heredero.

“La decisión de mi padre no me sorprende. Es lo que pedí, lo respaldo sin arrepentirme. Mi papá sabe que soy una trabajadora incansable y que he sobrevivido sin su dinero durante mucho, mucho tiempo”, destacó en declaraciones a TMZ.

En efecto, la exclusión de Brooke no fue producto de una riña de último momento. Fuentes cercanas a la familia revelaron a TMZ que fue la propia Brooke quien pidió ser retirada del testamento en 2023, cuando la relación con su padre se volvió más distante. En ese entonces, la hija del luchador aclaró que se apartó por decisión propia para “proteger su corazón” durante los últimos dos años.

El vínculo entre Hulk y su hija se deterioró en los últimos años, aunque nunca se rompió del todo (REUTERS/Phil McCarten)

“Todo lo que realmente quise de mi padre fue amor, honestidad y una conexión profunda”, escribió en Instagram. “Y durante algunos años especiales, lo tuve, con recuerdos que durarán toda la vida”.

Tras la muerte del Hulk Hogan, la joven aclaró que nunca exisitó un quiebre absoluto en su relación o una “gran pelea”.

“Era una serie de llamadas telefónicas privadas que nadie oirá, sabrá o entendederá”, sostuvo.

Brooke es propietaria de una firma de diseño interior creada en 2018. También está casada con el exjugador profesional de hockey Steven Oleksy. En enero de 2025, se convirtieron en padres de gemelos.

El único heredero

Nick Hogan compartió fotos de los mejores momentos con su padre, a quién despidió con un mensaje que resalta su paternidad (Foto: Instagram/@nickhogan)

La documentación judicial confirmó que Nick Hogan, de 35 años, fue nombrado como único beneficiario del patrimonio de su padre. Según cifras publicadas por los medios, la herencia incluye 200.000 dólares en criptomonedas, 799.000 en bienes personales e intelectuales, y los derechos de publicidad del luchador, tasados en alrededor de cuatro millones de dólares.

El inventario no incluyó las propiedades inmobiliarias de Hulk, entre ellas dos casas en Clearwater Beach, Florida, valuadas en conjunto en más de 11 millones de dólares. Dichos bienes podrían estar registrados en fideicomisos o sociedades.

Cabe notar que Nick asumió un rol activo en la defensa de la imagen de su padre tras su muerte. Como reportó People, él y Terry McCoy, amigo cercano del luchador y curador de la herencia, interpusieron una orden de restricción contra el presentador de radio Bubba the Love Sponge Clem para impedir el uso de material íntimo de Hulk en un documental.

Hulk Hogan dejó en su testamento los derechos de publicidad, tasados en cerca de cuatro millones de dólares (AP Photo/Steve Nesius, Pool, File)

Tras el fallecimiento de su padre, Nick compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, citado por Us Weekly:

“Mi papá fue la persona más increíble que he conocido y siempre será mi héroe. Fue el padre más amable, cariñoso y maravilloso que cualquiera podría pedir. Me siento muy bendecido de haber tenido al mejor papá del mundo”.

El hijo de Hulk Hogan agregó que, además de ser un gran padre, también fue su “mentor y mejor amigo”.