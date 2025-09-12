Entretenimiento

El testamento de Giorgio Armani: cómo, cuándo y a quién deben vender la marca según su última voluntad

Firmas internacionales como LVMH, L’Oréal y EssilorLuxottica tienen prioridad en el proceso, mientras la independencia y la identidad de la marca quedan protegidas por directrices específicas

Guardar
El fallecido diseñador italiano, Giorgio
El fallecido diseñador italiano, Giorgio Armani (REUTERS/Phil McCarten/Archivo)

El fallecido diseñador italiano Giorgio Armani dejó precisas instrucciones sobre el destino de su legendario grupo de moda. En su testamento, solicita la venta escalonada de una parte de la empresa y establece que la Fundación Giorgio Armani asuma su control, buscando preservar los valores que definieron la marca durante medio siglo. El documento pormenoriza a quiénes se debe priorizar como compradores y fija períodos mínimos antes de cualquier apertura a la bolsa, según la copia del testamento revisado por medios internacionales.

Un análisis del texto, abierto ante notario el 9 de septiembre, apenas cinco días después de la muerte del modisto, muestra un complejo plan de sucesión. Redactado de puño y letra por Armani en dos manuscritos fechados en marzo y abril de 2025, el texto exige a los herederos vender una participación del 15% del grupo en un plazo máximo de 18 meses. Posteriormente, estipula la cesión de un bloque adicional de entre el 30% y el 54,9% de la compañía, a realizarse entre los tres y cinco años posteriores al fallecimiento del diseñador.

Las condiciones para la venta no quedan abiertas a especulaciones ni ofertas ajenas. El propio Armani escribió: “Debe darse prioridad a grupos como LVMH, L’Oréal, EssilorLuxottica u otras empresas del sector del lujo o con las que el grupo tenga lazos comerciales consolidados”. La voluntad expresa del fundador es posponer, al menos durante cinco años, cualquier operación pública en bolsa, previendo solo esa vía si no se concreta la venta mayoritaria a un actor estratégico. “En caso contrario, los herederos deberán evaluar una salida a bolsa,” ordena uno de los documentos.

Armani fundó la compañía a comienzos de los años setenta junto a Sergio Galeotti. Mantuvo durante décadas el control absoluto, tanto en áreas creativas como en las decisiones corporativas y financieras. El emporio, según los balances aprobados en 2024, generó ingresos de alrededor de 2.300 millones de euros ese año, aunque la desaceleración de la industria global de la moda recortó los márgenes de ganancia. Con fortuna personal estimada en más de 12.000 millones de euros, Armani carecía de descendientes directos.

La estructura de gobierno, ya diseñada en vida por Armani, descansa en la Fundación Giorgio Armani, creada en 2016 como muro de contención ante cualquier intento de pérdida de independencia o vulneración de los “valores esenciales” de la firma. La fundación —según revelaron medios italianos como Corriere della Sera y La Repubblica— ejercerá la máxima tutela durante el periodo de transición. Entre los integrantes del consejo figuran Pantaleo Dell’Orco —socio histórico y director creativo— y tres sobrinos del diseñador, Luca Camerana, Silvana y Roberta, todos con cargos ejecutivos dentro de la casa matriz. La administración financiera, por mandato de Armani, recae en Irving Bellotti, director de Rothschild Italia.

El equipo designado por Armani actuará bajo la consigna de asegurar la continuidad del legado y de cualquier operación de venta. “El propósito es mantener la esencia de la marca, garantizar independencia y proteger el futuro del grupo”, explican fuentes cercanas al proceso. Solo podrán considerar ofertas de conglomerados con vínculos comerciales, dejando en segundo término a otros postulantes o fondos de inversión sin conexiones previas.

El testamento recoge, además, pequeños detalles de la herencia personal del modisto. La familia —luego de un acuerdo unánime— decidió que los restos de Giorgio Armani descansen en el Famedio de Milán, enclave reservado únicamente para las grandes personalidades históricas de la ciudad.

Fuentes del entorno ejecutivo destacan el impacto de los requisitos. “Será un proceso gradual, con directrices muy claras y límites estrictos para la entrada de nuevos actores. El fundador optó por dar ventaja a socios industriales del sector antes que a capitales anónimos o ajenos al negocio.” La venta inicial del 15% permitirá, según los documentos, medir el interés estratégico de los grandes grupos del lujo y preparar la empresa para un socio con vocación de permanencia.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

Giorgio ArmaniFundación Giorgio ArmaniTestamento de Giorgio ArmaniÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Expectativa por el regreso de Foo Fighters: imágenes inéditas y novedades de Studio 606

Tras la salida de Josh Freese y la llegada de Ilan Rubin, la banda prepara anuncios y muestra señales de reinvención musical. Qué se sabe

Expectativa por el regreso de

Nueva era para el sector: dos gigantes del entretenimiento negocian una megafusión histórica

El acercamiento entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery sienta las bases para una nueva configuración empresarial. Cómo este evento impacta en las cadenas de valor, asociaciones y el liderazgo global en los medios de comunicación

Nueva era para el sector:

Gorillaz anuncia la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum ‘The Mountain’

La banda vuelve después de una aventura mística con un nuevo sonido inspirado en ritmos de todo el mundo

Gorillaz anuncia la fecha de

El día en que Slash convenció a Charlie Sheen de salvar su vida en rehabilitación

La amistad del actor con el músico de Guns N’ Roses fue crucial para que superara su adicción a las drogas

El día en que Slash

Cine y moda rendirán homenaje a Giorgio Armani: qué se sabe sobre la película que explorará su legado

Tras la muerte del icónico diseñador italiano, se anunció la realización de una biopic que buscará explorar aspectos poco conocidos de su vida personal y profesional, según Vanity Fair

Cine y moda rendirán homenaje
ÚLTIMAS NOTICIAS
Asignaron los montos para las

Asignaron los montos para las campañas nacionales: cuánto recibirá cada fuerza

Tomaron la facultad de Filosofía y Letras de la UBA previo al paro contra el veto a la ley de financiamiento

Pistacho: el boom verde que conquistó al mundo

Recuperar el valor de la palabra

La política es una ciencia y a los cambios los hace la gente

INFOBAE AMÉRICA
Más de tres siglos después,

Más de tres siglos después, arqueólogos encontraron la casa donde Isaac Newton observó la caída de una manzana

Panamá evalúa calificar como organización terrorista al Cartel de los Soles y señala su relación con el régimen de Maduro

Las multas, penas y castigos que se aplicaron a Bolsonaro y sus aliados tras la sentencia por la trama golpista

Ascendió a 51 la cifra de muertos en Nepal tras los violentos disturbios que provocaron la caída del gobierno

EEUU y China se citan en Madrid para avanzar en las negociaciones comerciales y reforzar acciones contra el lavado de dinero

TELESHOW
Rocío Marengo y su recorrido

Rocío Marengo y su recorrido rumbo a la maternidad: “Me aferré a la Fe, en un momento era lo único que tenía”

Natalia Oreiro recordó el día en que un médico le recomendó cambiar de carrera: “Estás muy triste”

Valeria Lynch visitó La Voz Argentina y provocó la salida masiva de los coaches: el motivo

A 34 años de Jugate Conmigo: así fue el reencuentro de Luciano Castro y Carla Méndez

Ricardo Darín contó la propuesta que tuvo tras su polémica con Caputo: “Un tipo le quiso poner a un local ‘Empanadarín’”