Cómo una lesión llevó a Julianne Moore a repensar sus hábitos saludables

La actriz sostiene que con el paso del tiempo el autocuidado se vuelve central y la salud se convierte en el mayor recurso personal (REUTERS/Yara Nardi)

Julianne Moore tiene una visión renovada sobre el cuidado de la salud a medida que envejece, destacando que el tiempo es “precioso” y el bienestar físico y mental se ha vuelto crucial en su vida diaria.

La actriz de 64 años explicó que, mientras en la juventud uno siente que nada puede afectarlo, los años y las vivencias tienden a transformar las prioridades personales.

Moore describió que, con el paso de los años, la vida adquiere mayor valor debido al círculo de personas queridas y a las responsabilidades que van surgiendo.

“Tienes más personas a tu cuidado, más seres a los que amas y reconoces que dependes de tu cuerpo. Cuando algo falla, tu capacidad para desenvolverte se ve afectada”, expresó la actriz, ganadora de los premios Oscar, Emmy y SAG, en una entrevista con People.

Una lesión de rodilla sufrida durante una filmación en 2024 marcó un punto de inflexión en la percepción de Moore sobre la importancia de la salud.

Tras sufrir una lesión en una rodilla durante un rodaje, Moore replanteó sus hábitos para proteger su bienestar físico y mental (REUTERS/Benoit Tessier)

La artista relató que, tras años de realizar acrobacias sin inconvenientes, una caída le hizo notar cuánto daba por sentado su bienestar físico.

“Solía sentirme confiada respecto a mis rodillas, porque nunca había tenido problemas pese a todas las escenas de acción. Pero, tras girar y torcerme durante horas, sufrí una lesión importante y me di cuenta de que lo había dado por hecho”, afirmó.

La experiencia sirvió de advertencia y la llevó a ajustar no solo sus rutinas cotidianas, sino su mirada sobre los hábitos que favorecen el desempeño personal.

Julianne Moore consideró que, tras situaciones adversas, “se aprende a identificar los hábitos que ayudan a sostener la capacidad de hacer lo que te importa: ejercicio regular, buena alimentación, descanso; todo eso contribuye a funcionar lo mejor posible”.

La ganadora del Oscar destaca que la mayor comprensión del valor del cuerpo llegó tras situaciones inesperadas en su carrera artística (REUTERS/Daniel Cole)

En los últimos años, Moore se volcó a distintas iniciativas para promover el autocuidado y la concientización sobre temáticas sanitarias.

Ha insistido en la relevancia de considerar tanto la salud física como la función cerebral, indicando que, aunque existen chequeos periódicos para prevenir enfermedades corporales, la salud cognitiva suele recibir menos atención pública.

“Es importante incorporar preguntas sobre factores de riesgo y pedir evaluaciones cognitivas periódicas como parte normal de los controles médicos”, sostuvo.

El conocimiento que Moore recibió tras interpretar a la profesora Alice Howland, diagnosticada con Alzheimer en la película Still Alice, la llevó a involucrarse en campañas centradas en el bienestar cerebral.

Durante su preparación para ese papel, Moore señaló haber conocido a personas afectadas en pleno desarrollo profesional cuya vida cotidiana era alterada no solo por olvidos, sino también por la dificultad para mantener ciertas habilidades y tareas habituales.

Elegir productos sencillos y accesibles es, según Moore, tan efectivo como cualquier rutina sofisticada para la protección diaria de la piel (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

Julianne Moore reveló el hábito que prioriza a los 64 años

Además del énfasis en la salud física y cerebral, Julianne Moore ha sido enfática sobre el valor de la protección cutánea diaria. Ha dejado en claro que el uso regular y disciplinado de protector solar es una práctica fundamental en su rutina personal.

Moore considera que optar por productos accesibles resulta suficiente, siempre que la constancia sea la norma. “Uso protector solar todos los días, cualquiera que se consiga en la farmacia, sin importar la marca, y primero aplico un poco de aceite facial”, señaló.

En ese sentido, explicó que la disciplina constituye el eje de su método, y que la genética puede aportar, pero lo esencial es mantener el hábito de proteger la piel y evitar la exposición solar.

“La protección solar hace una diferencia notable. En mi caso, he logrado mantenerme bastante lejos del sol la mayor parte de la vida”, manifestó. Para ella, reducir la exposición solar no es solo una decisión estética sino un resguardo preventivo a largo plazo.