MTV VMA’S 2025: Ricky Martin hizo historia al ser el primer artista en recibir el Latin Icon Award por su trayectoria

Ricky Martin asistió a los VMA'S para recibir un premio que reconoce su trayectoria artística. (Reuters)

La noche del domingo 7 de septiembre fue testigo de uno de los momentos más emblemáticos en la historia reciente de los MTV Video Music Awards.

La llegada de Ricky Martin a la alfombra roja del UBS Arena en Nueva York no solo despertó ovaciones y titulares, sino que reafirmó su lugar como leyenda viva del pop latino.

El artista puertorriqueño, de 53 años, hizo su entrada con un estilo sobrio y elegante. Luciendo un conjunto negro monocromático con detalles brillantes y una chaqueta de satén cruzada.

Pero la atención mediática no solo se centró en su atuendo: Ricky Martin fue homenajeado durante la ceremonia como el primer artista en recibir el Latin Icon Award, una nueva categoría creada por MTV para reconocer a las figuras latinas que han influido de forma decisiva en la cultura pop global.

Ricky Martin llegó a la alfombra roja de los VMA'S. (REUTERS/Kylie Cooper)

Esta distinción llega justo 26 años después de su histórica presentación en los VMAs de 1999, cuando, con “Livin’ la Vida Loca”, puso la música latina en el mapa de la industria anglosajona.

Aunque el cantante no ofreció declaraciones directas a la prensa al llegar, su lenguaje corporal lo dijo todo: sonrisas, saludos al público y una seguridad absoluta sobre la alfombra roja.

Tras un periodo de relativa calma mediática, Ricky Martin ha regresado en 2025 con fuerza renovada. Su más reciente álbum, Renacer, lanzado a mediados de agosto, ha sido aclamado por la crítica y el público.

En él, el artista explora temas de identidad, libertad personal y reinvención, fusionando sonidos urbanos con sus raíces latinas y ritmos electrónicos de vanguardia.

Ricky Martin recientemente lanzó su álbum "Renacer". (REUTERS/Danny Moloshok)

La llegada de Ricky a los VMAs coincidió con su nominación en la categoría “Mejor Video Latino” por el sencillo “Luz Interna”, una poderosa balada-electrónica que ha acumulado más de 150 millones de reproducciones en plataformas digitales desde su lanzamiento.

Aunque finalmente no se llevó el galardón —que fue otorgado a la colaboración de Karol G y Bad Bunny—, su presencia en el evento tuvo un impacto que trascendió los premios.

Los asistentes y medios presentes destacaron la emoción del momento, muchos señalando que la aparición de Martin fue una de las más esperadas de la noche.

La ceremonia de los VMAs 2025, conducida por el rapero LL Cool J, reunió a lo mejor del pop, el reguetón, el hip hop y el R&B.

LL Cool J conducirá parte de los VMA'S. (REUTERS/Kylie Cooper)

La organización destacó su legado: más de 70 millones de discos vendidos, múltiples premios Grammy y Latin Grammy, y un papel crucial en la internacionalización de la música latina, no solo como cantante, sino también como actor, productor y activista.

La entrega del Latin Icon Award a Martin marca un precedente para los VMAs, que hasta ahora no habían contado con una categoría específica para artistas latinos con impacto global.

Según MTV, este galardón “reconoce a quienes han desafiado fronteras culturales, establecido nuevos estándares artísticos y elevado el reconocimiento de la cultura latina a nivel mundial” y por lo visto Ricky Martin encarna todos esos valores.

Ricky Martin se convirtió en el primer artista en recibir el Latin Icon Award. (Reuters/Kylie Cooper)

Artistas como J Balvin, Doja Cat, Sabrina Carpenter y Mariah Carey —quien fue reconocida con el Video Vanguard Award— también desfilaron por la alfombra roja.