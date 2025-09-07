Entretenimiento

MTV VMAs 2025: horarios, nominados y todo lo que hay que saber de la ceremonia

El tributo a Ozzy Osbourne, presentaciones especiales de Mariah Carey y más datos sobre la famosa gala que celebrará MTV este domingo

Ester Palomino

Por Ester Palomino

Los premios celebran los videoclips
Los premios celebran los videoclips más destacados y a los cantantes que marcaron el último año (MTV website)

La cuenta regresiva para una de las noches más esperadas de la música ya comenzó. Este domingo 7 de septiembre se celebrarán los MTV Video Music Awards 2025 (VMAs), un evento que reunirá a grandes estrellas del pop, el hip hop y el rock, con presentaciones espectaculares, homenajes emotivos y premios muy reñidos.

Por segundo año consecutivo, la ceremonia se llevará a cabo en el UBS Arena de Elmont, Nueva York y los fans tienen varias opciones disponibles para ver los VMAs en vivo.

El anfitrión de la noche

La conducción estará en manos de LL Cool J, figura histórica de los VMAs y primer rapero en recibir el Video Vanguard Award en 1997. El artista, además de presentar la gala, está nominado este año junto a Eminem en la categoría de Best Hip-Hop Video por “Murdergram Dieux”.

ARCHIVO - LL Cool J
ARCHIVO - LL Cool J presenta el premio al video del año durante los MTV Video Music Awards, el 12 de septiembre de 2023, en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

VMAs 2025: las actuaciones confirmadas

El escenario de los VMAs recibirá a Lady Gaga, Doja Cat, Post Malone, Tate McRae, Conan Gray, Jelly Roll, Alex Warren, Sabrina Carpenter, J Balvin con DJ Snake y sombr.

La noche también contará con actuaciones especiales:

  • Mariah Carey regresará a los VMAs tras 20 años de ausencia para recibir el Video Vanguard Award y ofrecer un show retrospectivo de su carrera.
  • Ricky Martin recibirá el primer Latin Icon Award, con un número en vivo que repasará sus cuatro décadas de trayectoria.
  • Busta Rhymes será distinguido con el Rock the Bells Visionary Award y también actuará.
  • Además, habrá un homenaje póstumo al legendario Ozzy Osbourne, fallecido en julio a los 76 años. El tributo reunirá a Steven Tyler y Joe Perry (Aerosmith), YUNGBLUD y Nuno Bettencourt, quienes interpretarán los grandes éxitos del “Príncipe de las Tinieblas”.
La ceremonia incluirá un emotivo
La ceremonia incluirá un emotivo tributo a Ozzy Osbourne (REUTERS/Fredrik Sandberg/Scanpix Sweden)

¿Qué celebridades presentarán los premios de MTV?

Según MTV, desfilarán por el escenario Jessica y Ashlee Simpson, Ciara, Drew Barrymore, Ice Spice, Latto, Brittany Snow, Malin Akerman, Megan Stalter, Nikki Glaser, Paris Hilton, Cyndi Lauper, Thalía, Lil Nas X, Big Sean, Flavor Flav, Halle Bailey, Naomi Scott, Suki Waterhouse, DJ Khaled y Tinashe, entre otros.

Asimismo, Audrey Nuna, REI AMI y EJAE (quienes dan voz a HUNTR/X en la película KPop Demon Hunters) harán su debut televisivo anunciando una de las categorías en la gala.

Las voces originales de la
Las voces originales de la película animada Kpop Demon Hunters aparecerán en la premiación (Instagram/EJAE)

Horarios de los MTV VMAs 2025

La transmisión en vivo comenzará a las 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT.

Antes de la gala principal, el tradicional Pre-Show arrancará a las 7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT exclusivamente por MTV. Según la cadena, la alfombra roja será conducida por Nessa y Kevan Kenney, con la actuación del grupo femenino global KATSEYE, que presentará sus más recientes temas “Gnarly” y “Gabriela”.

A continuación, los horarios en América Latina y España:

  • México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua: 6:00 p. m.
  • Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 7:00 p. m.
  • Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 8:00 p. m.
  • Argentina y Uruguay, Brasil (Brasilia): 9:00 p. m.
  • España: 2:00 a. m. (del día siguiente)
Lady Gaga lidera la lista
Lady Gaga lidera la lista de nominaciones con 12 candidaturas, seguida de Bruno Mars con 11 (REUTERS/Eric Thayer/File Photo)

Dónde ver los MTV VMAs 2025

En Estados Unidos, la gala podrá seguirse por CBS y MTV, además de Paramount+ Premium.

En América Latina, el evento estará disponible a través de la señal de MTV en servicios de televisión por cable, mientras que en streaming se podrá ver en Paramount+ y también en DGO para los clientes que cuenten con acceso a Paramount+.

Los nominados más destacados

Este año los premios están dominados por las mujeres del pop y por colaboraciones de gran impacto.

Lady Gaga encabeza las nominaciones con 12, seguida por Bruno Mars con 11. Otros grandes competidores son Kendrick Lamar (10), Sabrina Carpenter (9), ROSÉ (8), Ariana Grande y The Weeknd (7 cada uno), así como Billie Eilish y Tate McRae (6 cada uno).

Sabrina Carpenter también actuará en
Sabrina Carpenter también actuará en la gala de premios (Captura de pantalla/YouTube)

Entre las categorías principales destacan:

  • Video del Año: Lady Gaga & Bruno Mars (Die With A Smile), Kendrick Lamar (Not Like Us), Billie Eilish (Birds of a Feather), Ariana Grande (Brighter Days Ahead), Sabrina Carpenter (Manchild), The Weeknd y Playboi Carti (Timeless), y ROSÉ & Bruno Mars (APT.).
  • Artista del Año: Lady Gaga, Kendrick Lamar, Taylor Swift, The Weeknd, Beyoncé, Morgan Wallen y Bad Bunny.
  • Canción del Año: incluye a Lady Gaga y Bruno Mars (Die With A Smile), ROSÉ y Bruno Mars (APT.), Billie Eilish (Birds of a Feather), The Weeknd con Playboi Carti (Timeless), Tate McRae (Sports Car) y Ed Sheeran (Sapphire).
  • Mejor Artista Nuevo: Alex Warren, Ella Langley, Gigi Perez, Lola Young, sombr y The Marías.

