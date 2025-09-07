Iba a ser el villano de “Volver al Futuro” pero lo reemplazaron por el motivo menos pensado

La estatura de J.J. Cohen impidió que interpretara a Biff Tannen en Volver al Futuro (foto: Captura de pantalla/IMDb)

La saga de Volver al Futuro ha dejado una huella imborrable tanto en la cultura pop como en la memoria colectiva de generaciones de espectadores. Estrenada en 1985, su legado perdura hasta el día de hoy, siendo un icono del cine de ciencia ficción y aventuras.

Detrás de sus personajes icónicos y escenas legendarias, existen historias poco conocidas sobre las decisiones de casting que marcaron la dirección de la trilogía.

Una de las más curiosas es la de J.J. Cohen, el actor que estuvo a punto de convertirse en el temido antagonista Biff Tannen, pero vio su sueño truncado por un detalle insospechado: su baja estatura en comparación con el resto del reparto.

J.J. Cohen: el villano que pudo haber sido

Cuando los creadores de la saga, Robert Zemeckis y Bob Gale, comenzaron a conformar el reparto, pusieron la mira en Cohen como el candidato principal para dar vida a Biff Tannen. Durante la preproducción, la estatura se convirtió en un factor crucial.

Según explicaron los propios Zemeckis y Gale, en declaraciones levantadas por Sensacine, “la elección inicial había sido J.J. Cohen, pero se dieron cuenta de que era demasiado bajito para imponerse a Eric Stoltz, que medía más de 1,80”.

La diferencia física entre los dos actores resultaba determinante para la dinámica del antagonista frente al protagonista Marty McFly, entonces interpretado por Eric Stoltz. Así, las cámaras buscaban no solo talento, sino también que la presencia de Biff fuera verdaderamente intimidante.

J.J. Cohen participó en toda la trilogía de 'Volver al Futuro' como miembro de la banda de Biff (foto: Captura de pantalla/IMDb)

Cambio de planes: la llegada de Thomas F. Wilson

La decisión de los productores fue darle el papel a Thomas F. Wilson, un actor cuya imponente altura —casi 1,90 metros— le permitió encajar perfectamente en la visión que tenían para el personaje de Biff. Este actor finalmente inmortalizó al temido bully de Hill Valley, convirtiéndose en uno de los villanos más memorables del cine.

“Cuando finalmente Fox llegó para ser el protagonista definitivo, la diferencia de altura con Tannen se hizo notable, puesto que Fox medía apenas 1,65”, señalaron en diálogo con Sensacine.

Si Michael J. Fox hubiera tenido el papel de Marty McFly desde un principio, la historia para Cohen podría haberse escrito de otro modo.

J.J. Cohen junto a Billy Zane y Casey Siemaszko, quienes conformaron el grupo de amigos de Biff (foto: Captura de pantalla/IMDb)

Un destino inesperado: de protagonista a secundario

Pese al cambio, los creadores de Volver al Futuro no quisieron dejar a Cohen fuera del proyecto. El actor recibió el papel de Match en la banda de Biff, integrándose así al grupo de matones que hostigaban a McFly en la secundaria. Junto a él, Billy Zane ocupó el rol de Skinhead.

No obstante, la historia de Cohen no terminó ahí. El actor regresó en la segunda entrega, interpretando nuevamente a uno de los secuaces de Biff, y en la tercera película volvió como miembro de la pandilla de Needles (Flea), el nuevo rival de Marty en el lejano Oeste.

Así, J.J. se convirtió en uno de los seis actores que aparecen en toda la trilogía, un legado inesperado y apreciado por los fanáticos.

Cohen regresó en Volver al Futuro 3 para ser parte de la banda de Needles (foto: Captura de pantalla/IMDb)

El caso de Cohen ilustra cómo pequeños detalles pueden modificar el enfoque de un casting en Hollywood, especialmente cuando la química o el contraste visual entre personajes es tan relevante. La producción de Volver al Futuro cuidó cada aspecto de la representación de sus personajes, priorizando no solo el talento actoral, sino también la apariencia física para lograr mayor credibilidad en pantalla.

Sin embargo, más allá de dicha cuestión, la actuación de Fox resultó fundamental para el éxito de la trilogía, aportando carisma y energía al personaje. Su participación en estas películas marcó un antes y un después en su carrera y lo convirtió en una figura destacada de la cultura popular.