Entretenimiento

Jack Osbourne rompió el silencio y reveló cómo se enteró de la muerte de Ozzy

El hijo de cantante británico relató el momento exacto en que recibió la noticia y compartió sus sentimientos sobre los últimos días junto a su padre

Lorena Fabris

Por Lorena Fabris

Guardar
Jack Osbourne, el hijo de Ozzy, rompeió el silencio sobre la inesperada muerte del músico

Jack Osbourne compartió con el público el momento en que recibió la noticia del fallecimiento de su padre, Ozzy Osbourne. El músico británico, conocido mundialmente por su papel como líder de Black Sabbath e ícono de la música rock, murió el 22 de julio a los 76 años, en el Hospital Harefield de Londres.

La noticia tomó por sorpresa no solo a los seguidores del cantante, sino también a su propia familia, como relató Jack en un video publicado en su canal de YouTube.

En el video, Jack explicó que le resultó complicado encontrar las palabras adecuadas para abordar públicamente la muerte de su padre. Según contó, la noticia llegó de forma inesperada y disruptiva durante la madrugada. “Me desperté en Los Ángeles con un golpe en la puerta de mi casa alrededor de las 3.45 [hora local] de la mañana”, recordó el hijo del músico.

Al mirar por la ventana, identificó a una persona que había trabajado para la familia durante casi tres décadas. Esa sola presencia le hizo intuir que algo grave había ocurrido. En ese instante, le informaron que Ozzy había muerto durante la noche en Londres. “Tantos pensamientos... Había un nivel de ‘Bueno, ya no sufre, ya no lucha’, y eso es algo”, indicó en testimonios recogidos por People.

Jack Osbourne relató el momento
Jack Osbourne relató el momento exacto en que recibió la noticia de la muerte de Ozzy Osbourne (Instagram/Jack Osbourne)

El impacto del deceso incluyó sentimientos de pesar y resignación, pero también alivio ante la idea de que Ozzy ya no sufría problemas de salud. También expresó: “Ojalá siguiera aquí. Ojalá todavía estuviera con todos nosotros, pero no la estaba pasando bien y creo que las personas lo notaron ese día”. Jack hizo referencia a la última actuación de Ozzy junto a Black Sabbath, el 5 de julio en Birmingham, Inglaterra.

En tanto, la familia no esperaba que el desenlace llegara tan pronto. “Nadie pensó que fuera a ocurrir de forma tan rápida ni en ese momento”, aseguró. Y agregó: “No era un desenlace que tuviéramos presente en el horizonte.”

Tras recibir la noticia, Jack tomó un vuelo urgente hacia el Reino Unido. El anuncio del fallecimiento de Ozzy ya circulaba por los medios cuando el hijo del músico aterrizó en suelo británico. Según relató, muchos amigos y conocidos se comunicaron con él.

Jack destacó que el respaldo y el cariño manifestados desde distintos lugares se transformaron en un consuelo, pese a la situación dolorosa. “Mucha gente se acercó”, recordó y admitió que estaba “agradecido”.

Algo realmente único de esta experiencia es que, por abrumador que pueda ser, son tantas muestras de cariño y la gente dispuesta a ayudar, también ha sido muy enriquecedor, porque sé que mi padre era un tipo especial”, dijo.

Al recordar cómo fue el último tiempo junto a Ozzy, Jack mencionó un episodio familiar ocurrido poco antes del deceso. La familia tenía planeado viajar a Portugal durante esas semanas, pero decidieron quedarse en la casa de Ozzy al norte de Londres porque los hijos de Jack contrajeron un virus estomacal.

En ese sentido, el presentador reconoció en el video: “Jamás agradecí tanto que mis hijos se enfermaran. Esos días juntos en familia fueron un regalo”.

Jack Osbourne compartió sus sentimientos
Jack Osbourne compartió sus sentimientos sobre los últimos días junto a su padre y el valor de esos momentos (Instagram/Jack Osbourne)

Jack estuvo presente en el último concierto de Ozzy con Black Sabbath. El show se realizó en el estadio Villa Park de Birmingham, frente a miles de fanáticos. El cantante británico apareció en escena sentado sobre un trono decorado con murciélagos y cráneos, resultado de los problemas de movilidad causados por el Parkinson. Conforme indicó People, el artista había recibido el diagnóstico en 2003 y eligió compartirlo públicamente en 2020, aunque siguió activo y rodeado de su familia y seguidores hasta el final.

Al finalizar el espectáculo, Jack notó que su padre se encontraba “de muy buen ánimo”, revisando las opiniones y las reseñas periodísticas de la actuación. Estos breves momentos de felicidad se volvieron especialmente valiosos para la familia. “Estaba contento y disfrutó mucho leyendo todo lo que decían sobre él después del último show,” relató Jack.

La familia Osbourne, conformada por Sharon, esposa de Ozzy; y los hijos Aimee, Kelly, Jessica, Louis y Elliot, emitió un comunicado tras el fallecimiento, dirigido a los medios. “Nos resulta imposible expresar en palabras el dolor que sentimos al comunicar el fallecimiento de nuestro querido Ozzy esta mañana”, compartieron.

Y ampliaron: “Estuvo con su familia y rodeado de amor. Solicitamos a todos respeto y privacidad para la familia en este momento.”

Ozzy Osbourne, líder de Black
Ozzy Osbourne, líder de Black Sabbath, falleció el 22 de julio a los 76 años en Londres (Jacob King/PA via AP)

Jack reconoció en reiteradas ocasiones la dimensión del legado de su padre. “Significó mucho para muchas personas. Fue muy querido y mucha gente lo va a extrañar”, expresó emocionado en la grabación. El impacto de Ozzy trasciende las fronteras de lo artístico: su influencia cultural, la conexión con los fanáticos y el ejemplo de perseverancia lo instalaron como figura central de la música contemporánea.

Con su testimonio, Jack Osbourne pone en valor instancias íntimas y reconoce la tristeza por la pérdida, así como el inmenso eco que la figura paterna deja en la familia y en el público. El duelo, teñido de recuerdos y cariño, adquiere dimensiones públicas por la magnitud de Ozzy, pero también se funda en pequeños detalles y en el tiempo compartido por padre e hijo en la intimidad del hogar.

La muerte del cantante genera un vacío en la historia del rock, marcado por la gratitud y el afecto de quienes compartieron su vida y celebraron su arte.

Temas Relacionados

Ozzy OsbourneJack OsbourneBlack SabbathSharon OsbourneMuerteDueloHospital HarefieldParkinsonNewsroom BUE

Últimas Noticias

Kristin Cabot, la mujer captada con el CEO de Astronomer durante un show de Coldplay, le pidió el divorcio a su esposo

La exejecutiva de la empresa formalizó el proceso de separación tras el escándalo viral

Kristin Cabot, la mujer captada

El impactante cambio físico de Sydney Sweeney para encarnar a una campeona de boxeo

La actriz aumentó más de 13 kilos para dar vida a la célebre boxeadora Christy Martin

El impactante cambio físico de

‘El conjuro 4’ incluyó un tributo a Dan Rivera, el difunto cuidador de la muñeca Annabelle

La última entrega en la saga de terror introdujo un guiño a la trágica muerte del investigador paranormal

‘El conjuro 4’ incluyó un

El líder de R.E.M. puso fin a una polémica histórica sobre una de sus letras más icónicas

Michael Stipe aclaró los versos más discutidos de “It’s The End Of The World As We Know It”, despejando una incógnita que obsesionó a los fans desde 1987 y reavivando la historia detrás de uno de los himnos más recordados de la banda

El líder de R.E.M. puso

Brasil reunirá a grandes estrellas como Green Day, Mariah Carey, Katy Perry y J Balvin en el festival The Town 2025

El evento se realizará durante dos fines de semana, con una alineación de lujo

Brasil reunirá a grandes estrellas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un grupo de amigos chocó

Un grupo de amigos chocó contra un tren de carga en Entre Ríos: tres murieron y uno resultó gravemente herido

Un hombre perdió el control de la camioneta y chocó contra el surtidor de una estación de servicio en San Bernardo

Impactante accidente en Berisso: un auto se estrelló contra dos postes de luz y dos personas resultaron heridas

Festival de Venecia: estos son todos los ganadores

Salta: un chico de 16 años murió apuñalado tras un ataque en una plaza y detuvieron a un menor de 15

INFOBAE AMÉRICA
Al grito de “Khamenei asesino”,

Al grito de “Khamenei asesino”, miles de iraníes exiliados en Bruselas se movilizaron para exigir un cambio de régimen en su país

El 60% de las enfermedades humanas provienen de animales: cómo el cambio climático acelera su expansión y eleva el riesgo de pandemias

Festival de Venecia: estos son todos los ganadores

Miles de personas protestaron en Jerusalén y Tel Aviv para exigir un acuerdo que libere a los rehenes en Gaza

Un tribunal de Bolivia ordenó la prisión preventiva para el ex ministro Arturo Murillo tras ser deportado desde Estados Unidos

TELESHOW
Rocío Marengo contó en Chile

Rocío Marengo contó en Chile qué expresidente argentino se enteró de su embarazo antes que su pareja: “Le tuve que contar”

Marley y Susana no pudieron con el calor de Turquía y Mirko tomó la conducción de Por el Mundo

Giorgio Armani: quiénes heredarán los cerca de 13 mil millones de euros de su fortuna

El divertido cumpleaños de Brenda Gandini: noche de música, baile y amigos

En video: así quedó el auto de Mauro Icardi, involucrado en un accidente en Turquía