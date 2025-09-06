Jack Osbourne rompió el silencio y reveló cómo se enteró de la muerte de Ozzy

Jack Osbourne, el hijo de Ozzy, rompeió el silencio sobre la inesperada muerte del músico

Jack Osbourne compartió con el público el momento en que recibió la noticia del fallecimiento de su padre, Ozzy Osbourne. El músico británico, conocido mundialmente por su papel como líder de Black Sabbath e ícono de la música rock, murió el 22 de julio a los 76 años, en el Hospital Harefield de Londres.

La noticia tomó por sorpresa no solo a los seguidores del cantante, sino también a su propia familia, como relató Jack en un video publicado en su canal de YouTube.

En el video, Jack explicó que le resultó complicado encontrar las palabras adecuadas para abordar públicamente la muerte de su padre. Según contó, la noticia llegó de forma inesperada y disruptiva durante la madrugada. “Me desperté en Los Ángeles con un golpe en la puerta de mi casa alrededor de las 3.45 [hora local] de la mañana”, recordó el hijo del músico.

Al mirar por la ventana, identificó a una persona que había trabajado para la familia durante casi tres décadas. Esa sola presencia le hizo intuir que algo grave había ocurrido. En ese instante, le informaron que Ozzy había muerto durante la noche en Londres. “Tantos pensamientos... Había un nivel de ‘Bueno, ya no sufre, ya no lucha’, y eso es algo”, indicó en testimonios recogidos por People.

Jack Osbourne relató el momento exacto en que recibió la noticia de la muerte de Ozzy Osbourne (Instagram/Jack Osbourne)

El impacto del deceso incluyó sentimientos de pesar y resignación, pero también alivio ante la idea de que Ozzy ya no sufría problemas de salud. También expresó: “Ojalá siguiera aquí. Ojalá todavía estuviera con todos nosotros, pero no la estaba pasando bien y creo que las personas lo notaron ese día”. Jack hizo referencia a la última actuación de Ozzy junto a Black Sabbath, el 5 de julio en Birmingham, Inglaterra.

En tanto, la familia no esperaba que el desenlace llegara tan pronto. “Nadie pensó que fuera a ocurrir de forma tan rápida ni en ese momento”, aseguró. Y agregó: “No era un desenlace que tuviéramos presente en el horizonte.”

Tras recibir la noticia, Jack tomó un vuelo urgente hacia el Reino Unido. El anuncio del fallecimiento de Ozzy ya circulaba por los medios cuando el hijo del músico aterrizó en suelo británico. Según relató, muchos amigos y conocidos se comunicaron con él.

Jack destacó que el respaldo y el cariño manifestados desde distintos lugares se transformaron en un consuelo, pese a la situación dolorosa. “Mucha gente se acercó”, recordó y admitió que estaba “agradecido”.

“Algo realmente único de esta experiencia es que, por abrumador que pueda ser, son tantas muestras de cariño y la gente dispuesta a ayudar, también ha sido muy enriquecedor, porque sé que mi padre era un tipo especial”, dijo.

Al recordar cómo fue el último tiempo junto a Ozzy, Jack mencionó un episodio familiar ocurrido poco antes del deceso. La familia tenía planeado viajar a Portugal durante esas semanas, pero decidieron quedarse en la casa de Ozzy al norte de Londres porque los hijos de Jack contrajeron un virus estomacal.

En ese sentido, el presentador reconoció en el video: “Jamás agradecí tanto que mis hijos se enfermaran. Esos días juntos en familia fueron un regalo”.

Jack Osbourne compartió sus sentimientos sobre los últimos días junto a su padre y el valor de esos momentos (Instagram/Jack Osbourne)

Jack estuvo presente en el último concierto de Ozzy con Black Sabbath. El show se realizó en el estadio Villa Park de Birmingham, frente a miles de fanáticos. El cantante británico apareció en escena sentado sobre un trono decorado con murciélagos y cráneos, resultado de los problemas de movilidad causados por el Parkinson. Conforme indicó People, el artista había recibido el diagnóstico en 2003 y eligió compartirlo públicamente en 2020, aunque siguió activo y rodeado de su familia y seguidores hasta el final.

Al finalizar el espectáculo, Jack notó que su padre se encontraba “de muy buen ánimo”, revisando las opiniones y las reseñas periodísticas de la actuación. Estos breves momentos de felicidad se volvieron especialmente valiosos para la familia. “Estaba contento y disfrutó mucho leyendo todo lo que decían sobre él después del último show,” relató Jack.

La familia Osbourne, conformada por Sharon, esposa de Ozzy; y los hijos Aimee, Kelly, Jessica, Louis y Elliot, emitió un comunicado tras el fallecimiento, dirigido a los medios. “Nos resulta imposible expresar en palabras el dolor que sentimos al comunicar el fallecimiento de nuestro querido Ozzy esta mañana”, compartieron.

Y ampliaron: “Estuvo con su familia y rodeado de amor. Solicitamos a todos respeto y privacidad para la familia en este momento.”

Ozzy Osbourne, líder de Black Sabbath, falleció el 22 de julio a los 76 años en Londres (Jacob King/PA via AP)

Jack reconoció en reiteradas ocasiones la dimensión del legado de su padre. “Significó mucho para muchas personas. Fue muy querido y mucha gente lo va a extrañar”, expresó emocionado en la grabación. El impacto de Ozzy trasciende las fronteras de lo artístico: su influencia cultural, la conexión con los fanáticos y el ejemplo de perseverancia lo instalaron como figura central de la música contemporánea.

Con su testimonio, Jack Osbourne pone en valor instancias íntimas y reconoce la tristeza por la pérdida, así como el inmenso eco que la figura paterna deja en la familia y en el público. El duelo, teñido de recuerdos y cariño, adquiere dimensiones públicas por la magnitud de Ozzy, pero también se funda en pequeños detalles y en el tiempo compartido por padre e hijo en la intimidad del hogar.

La muerte del cantante genera un vacío en la historia del rock, marcado por la gratitud y el afecto de quienes compartieron su vida y celebraron su arte.