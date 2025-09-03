La faceta oculta de Sarah Jessica Parker más allá del cine: “En cualquier momento libre me vas a encontrar leyendo”

Sarah Jessica Parker se despide de Carrie Bradshaw tras el final de 'And Just Like That' (Instagram/@sarahjessicaparker)

Sarah Jessica Parker deja atrás a Carrie Bradshaw, el personaje que la consolidó como un ícono global, tras el estreno de la última temporada de And Just Like That....

En una entrevista con Elle, la actriz reflexionó sobre el cierre de este ciclo, el impacto cultural de la serie y los desafíos personales y profesionales enfrentados a lo largo de su carrera. La producción, que llegó a la pantalla en mayo, marca el final de una etapa que redefinió la representación de la mujer moderna y la moda televisiva.

La maternidad y la producción ejecutiva, desafíos simultáneos

El retorno de Parker al universo de Sex and the City la llevó a retomar el papel de la columnista neoyorquina y a asumir funciones como productora ejecutiva.

La actriz reflexiona sobre el impacto cultural de la serie y los desafíos de su carrera

Según explicó a Elle Argentina, la última temporada se vivió con una mezcla de emoción y sentido de responsabilidad: “Hablo por todos nosotros y no suelo hacerlo, pero estamos realmente emocionados. Es una temporada grande, robusta, vibrante, rica. Trabajamos incansablemente y las historias son de una magnitud tremenda. Terminamos la producción hace meses, así que la espera para el estreno fue larga”.

El rodaje, que se realizó de abril a octubre del año anterior, implicó desafíos adicionales para Parker, quien concilia su actividad profesional con la maternidad: “Fue un desafío para madres como yo, porque hubiese deseado pasar las vacaciones escolares con mis hijos. Pero lo compensé con situaciones maravillosas para contar. Y, por supuesto, Nueva York siempre ofrece su mejor versión”.

Temáticas de madurez y evolución de personajes

La serie había irrumpido en 1998 con una visión novedosa de la mujer independiente, compleja y sexualmente libre. En And Just Like That..., las tramas evolucionaron hacia temáticas de madurez, pérdida y reinvención.

La última temporada aborda la madurez, la pérdida y la reinvención de los personajes (HBO)

Parker destacó ante Elle Argentina la importancia de abordar estos desafíos: “Esta vez, las historias abordan con una madurez refrescante los desafíos de la mediana edad, la pérdida, la reinvención y la búsqueda continua de la identidad en un mundo en constante cambio”.

La actriz recalcó que la esencia de la serie permaneció, aunque adaptándose a los tiempos y a la evolución de sus protagonistas.

Moda y diversidad estilística en la última temporada

La moda, elemento inseparable de la identidad de Carrie Bradshaw, se mantuvo en primer plano en la última entrega. Mientras Parker actuaba en una obra teatral en Londres, los diseñadores de vestuario Molly Rogers y Danny Santiago viajaron para realizar pruebas con prendas victorianas y de principios del siglo XX.

Parker equilibra su vida profesional, la maternidad y su faceta empresarial (EFE/Etienne Laurent)

“Queríamos descifrar cómo integrar ese vestuario a la serie. Fue divertido intentar decidir: ‘¿Hoy es el día para usar esta falda? Porque esta falda grita 1912’”, recordó.

La producción apostó también por mayor diversidad estilística entre los personajes principales y secundarios, mostrando así la creatividad y el dinamismo de la moda en Nueva York.

Equilibrio entre la vida pública y privada

Sarah Jessica Parker logra equilibrio entre su vida personal y profesional junto a Matthew Broderick y sus hijos (REUTERS/Caitlin Ochs)

En el ámbito personal, Parker ecnontró equilibrio entre su vida pública y privada. Casada desde 1997 con el actor Matthew Broderick y madre de tres hijos, defiende la importancia de la discreción y autenticidad.

Además de su carrera actoral, desarrolló un perfil empresarial con su marca de moda SJP by Sarah Jessica Parker y una línea de fragancias, y participa en causas benéficas.

“En cualquier momento libre me vas a encontrar leyendo. También estoy viendo guiones para proyectos y haciendo otros trabajos. Y, por supuesto, lo más importante, estoy con mis hijos”, relató a Elle Argentina.

Nueva etapa: literatura, premios y autenticidad

La actriz reconoce que la exposición pública y la crítica son parte inevitable de su profesión (REUTERS/Andrew Kelly)

En la actualidad, Parker forma parte del jurado del Premio Booker, uno de los reconocimientos literarios de mayor prestigio en el mundo anglosajón, lo que le permite profundizar su pasión por la lectura.

Sobre la exposición pública y la crítica que acompaña cada estreno, Parker reconoció que no es el aspecto más atractivo de la profesión, aunque lo asume como parte de la realidad contemporánea.

La actriz concluyó con una reflexión sobre la naturaleza de la opinión pública, subrayando que, en un entorno de voces múltiples, su compromiso sigue siendo buscar la excelencia en cada proyecto.