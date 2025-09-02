A qué hora se estrena ‘Merlina’ Temporada 2 - parte 2 en Netflix: lo que debes saber sobre los nuevos capítulos

El avance de los nuevos episodios anticipa nuevos desafíos y la aparición de Lady Gaga en el elenco

Tras el éxito arrollador de la primera mitad de su segunda temporada, Netflix estrena este miércoles una nueva tanda de cuatro episodios de Merlina. Esta segunda parte retoma los misterios que quedaron abiertos en el primer bloque, e incorpora nuevas figuras clave, entre ellas la cantante Lady Gaga, cuyo fichaje ha generado gran expectativa entre la audiencia.

De dónde parte la historia

La temporada 2 abrió con el regreso de Merlina Addams (interpretada por Jenna Ortega) a los pasillos oscuros de la academia.

Según explicó el co-creador Miles Millar a Netflix Tudum en julio de 2025, “Wednesday entra en esta temporada pensando que conoce Nevermore. Es la primera vez que regresa a la escuela por voluntad propia. Pero en cuanto vuelve, nada sucede como lo esperaba”.

El final de la parte 1 dejó a los espectadores en suspenso: Wednesday fue arrojada por una ventana por Tyler Galpin (Hunter Doohan) y terminó gravemente herida en un hospital.

La segunda parte de la temporada 2 llega con misterio, caos y nuevas amenazas en Nevermore (Netflix)

La parte 2 retoma desde ese punto, mostrando a la protagonista luchando por recuperarse y enfrentándose a nuevas revelaciones. Allí aparece una de las sorpresas para los fans: el regreso de Larissa Weems (Gwendoline Christie), antigua directora de Nevermore, ahora convertida en guía espiritual.

Asimismo, la narrativa de los nuevos episodios se centra en los efectos de las decisiones de Merlina en la primera mitad de la temporada. Al liberar a los Outcasts retenidos en el LOIS (Long-Term Outcast Integration Study), la protagonista desató un caos que ahora deberá contener. A esto se suma la amenaza de un Hyde cada vez más inestable, que pone en riesgo directo a Enid (Emma Myers).

La variable de las habilidades psíquicas de Merlina también debe explorarse en los capítulos que están por llegar a Netflix.

Lady Gaga en ‘Merlina’

Uno de los grandes atractivos de la parte 2 es la incorporación de Lady Gaga al elenco. Días antes del estreno, Netflix confirmó que la estrella interpretará a Rosaline Rotwood, una legendaria profesora de Nevermore cuya aparición promete dar un giro en la historia.

Así es el personaje de Lady Gaga en 'Merlina' (Netflix)

Un primer acercamiento a Gaga como Rotwood llegó con el tráiler lanzado el 14 de agosto, que culmina con la artista pronunciando una frase escalofriante: “Cuidado. Habrá un precio que pagar”.

Además de su papel en pantalla, Gaga estrenará una canción original en la serie titulada “The Dead Dance”, que contará con un videoclip dirigido por Tim Burton.

¿Cuándo se estrena ‘Merlina’ Temporada 2 - Parte 2?

La segunda parte de la temporada 2 de Merlina llega este martes 3 de septiembre de 2025 a Netflix.

El estreno será simultáneo en todo el mundo a las 3:00 a.m. ET (hora del este de Estados Unidos). Esto significa que el horario variará según la región.

Jenna Ortega vuelve a ponerse en la piel de Merlina Addams en una segunda temporada más oscura y peligrosa (Netflix)

Horarios de estreno de Merlina en Netflix

México , Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua: 1:00 a. m.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 2:00 a.m.

Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 3:00 a.m.

Argentina y Uruguay, Brasil (Brasilia) : 4:00 a.m.

España: 9:00 a.m.

En total, se liberarán los cuatro episodios finales (5 al 8) que completan la segunda temporada.

La entrega anterior mostró a Tyler como un nuevo peligro para los personajes (Créditos: Netflix)

El futuro de la serie

El universo de Merlina no se detiene aquí. Antes del estreno de la segunda temporada, Netflix ya había confirmado la renovación para una temporada 3. La noticia se hizo oficial en julio de 2025, cuando Tim Burton y Ortega lo revelaron en una entrevista con The Hollywood Reporter, y la plataforma lo ratificó a través de Tudum.

El co-creador Alfred Gough señaló: “Nuestro objetivo para la temporada 3 es el mismo que en cada temporada: hacer la mejor versión posible de Wednesday. Queremos seguir profundizando en los personajes mientras expandimos el mundo de Nevermore y el de Merlina”.

Por su parte, Miles Millar adelantó que veremos más de la familia Addams y sus secretos en futuros episodios.

Del mismo modo, los showrunners también han insinuado que planean historias para hasta cuatro temporadas y que no descartan un spin-off enfocado en otros personajes del universo Addams.