Brad Pitt confesó el error que casi lo deja fuera de su primer trabajo en Hollywood

El actor recordó cómo una improvisación inocente en sus inicios estuvo a punto de costarle su debut, revelando la presión y las reglas estrictas que enfrentan los aspirantes en la industria

Por Nazareno Rosen

Escena de Brad Pitt en "La tierra de nadie"

Brad Pitt recordó recientemente una anécdota poco conocida que estuvo a punto de costarle su primer trabajo en la industria cinematográfica. El actor compartió cómo una decisión impulsiva al inicio de su carrera evidenció la presión y las estrictas reglas que enfrentan quienes buscan abrirse camino en Hollywood.

A mediados de los 80, Pitt era apenas un desconocido en Los Ángeles, persiguiendo su oportunidad en el cine. Su debut ocurrió en condiciones humildes: participó como extra sin diálogo frente a cámaras, una puerta habitual pero incierta para quienes aspiran a formar parte de la industria. Esta experiencia, lejos de la fama y los premios, dejó una huella profunda en la formación de su carácter profesional.

El obstáculo del Screen Actors Guild

Un desafío determinante en esa etapa fue ingresar al Screen Actors Guild (SAG), el sindicato que otorga estabilidad y derechos laborales a los actores en Estados Unidos. El proceso de admisión exige que el aspirante haya trabajado al menos tres días como extra o interpretado un papel con línea hablada. Esto genera un complejo círculo: solo quien ya forma parte del sindicato puede acceder a mejores oportunidades, pero para integrarse es necesario cumplir requisitos difíciles de alcanzar para los recién llegados.

Pitt abordó este dilema en una entrevista para el pódcast Armchair Expert, y describió cómo muchos aspirantes dependen del azar y la perseverancia para conseguir la codiciada tarjeta del sindicato. Lejos de una formalidad administrativa, este escollo se convierte en una barrera adicional en el accidentado ascenso dentro del mundo del cine.

Una improvisación que casi le cuesta el trabajo

Brad Pitt revela el error
Brad Pitt revela el error que casi le cuesta su primer trabajo en Hollywood (Captura de video)

En el rodaje de La tierra de nadie (1987), dirigida por Peter Werner y escrita por Dick Wolf, Pitt recibió la encomienda de interpretar a un camarero, sirviendo champán a los protagonistas Charlie Sheen y D. B. Sweeney. La indicación era precisa: debía abrir la botella, servir la bebida, girar y limpiar, todo en silencio. Durante la toma, impulsado por un deseo de destacar, susurró a una actriz de la escena: “¿Quiere algo más?”.

La respuesta no se hizo esperar: el director detuvo la filmación y el asistente lo encaró de inmediato para advertirle: “Haces eso otra vez y estás fuera”, le indicó. El motivo era estrictamente económico. A los extras con diálogo se les paga una tarifa mayor y se les reconocen derechos adicionales, lo que representa un costo extra para la producción que solo se justifica si se asigna deliberadamente.

“Estuve avergonzado toda la noche”, confesó Brad Pitt tiempo después. La tensión de saber que estuvo a punto de perder su primer empleo profesional lo marcó profundamente y quedó como una lección de las reglas y limitaciones que enfrentan los nuevos talentos en el sector.

Caminos lentos y papeles menores

Las primeras experiencias de Brad
Las primeras experiencias de Brad Pitt reflejan la tenacidad necesaria para triunfar en Hollywood

Tras ese episodio, su avance fue modesto. Siguieron años de incertidumbre y participación en pequeños roles, como su aparición en la serie Dallas (1978), lejos aún de cualquier protagónico o reconocimiento. Su primer papel con cierta relevancia llegaría con El lado oscuro del sol (1988), aunque el éxito y la estabilidad continuaron siendo esquivos.

El verdadero salto a la fama

El punto de inflexión para Brad Pitt llegó en Thelma & Louise (1991), película de Ridley Scott. Su breve pero memorable participación atrajo la atención de directores y productores, abriéndole finalmente las puertas de la industria. A partir de entonces, inició una carrera que lo consolidaría como una estrella internacional, reconocido tanto por su talento como por una rigurosa selección de proyectos.

Las experiencias de sus primeros años, marcadas por la incertidumbre, la exigencia de las reglas y los errores iniciales, evidencian la tenacidad necesaria para destacar en Hollywood. Pitt guarda esas vivencias como recordatorio de la perseverancia y la capacidad de aprendizaje ante la adversidad.

