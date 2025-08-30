Entretenimiento

Backstreet Boys en Las Vegas: revelan cuánto ganan por cada concierto en el Sphere

Sus shows generan ingresos millonarios por noche, gracias a la venta de entradas VIP y paquetes exclusivos

Por Brisa Bujakiewicz

El formato de residencia permite
El formato de residencia permite a los Backstreet Boys maximizar ganancias y reducir costos operativos en Las Vegas (REUTERS/Mario Anzuoni)

Los Backstreet Boys regresan a lo grande con su show Into The Millennium en el Sphere de Las Vegas. Pese a la gran inversión inicial, la banda ya recuperó la suma gracias a un contrato récord: 4 millones de dólares por noche por la venta de entradas y paquetes exclusivos, según fuentes consultadas por TMZ. El éxito es tal que el show se extenderá hasta febrero de 2026.

El Sphere tiene una capacidad cercana a 17.000 asistentes. Las entradas para cada show se encuentran agotadas en casi todas las funciones. La principal fuente de ingresos proviene de los boletos VIP, los denominados tickets platinum y diversos paquetes de viaje que se ofrecen al público. El flujo de asistentes garantiza una recaudación estable durante el periodo de la residencia.

Uno de los aspectos que explican la magnitud de los beneficios para el grupo es que los costos de producción y organización resultan más bajos en comparación con una gira tradicional. Los Backstreet Boys abonaron una cifra cercana a los USD 7 millones u 8 millones en concepto de gráficos y escenografía, cuya inversión ya recuperaron ampliamente, de acuerdo a TMZ.

Es que la ganancia es tal que pueden recuperar esa suma de manera muy rápida y ofrecen su show hasta febrero de 2026.

En tanto, no existen gastos elevados por logística, transporte o adaptaciones de escenarios, ya que todas las funciones se presentan en el mismo recinto. Este formato reduce los costos operativos y facilita la planificación de cada concierto.

La venta de entradas VIP
La venta de entradas VIP y paquetes exclusivos impulsa los ingresos millonarios de los Backstreet Boys en el Sphere (REUTERS/Mario Anzuoni)

De acuerdo a información recabada por TMZ, el hecho de no trasladar la producción a diferentes ciudades ni países representa una ventaja adicional. El ahorro que se produce en viajes, contratación de personal externo y desplazamiento de equipos técnicos contribuye a que la mayor parte del ingreso neto quede en manos de los integrantes y los responsables de la producción del espectáculo.

Un trabajador del Sphere consultado por TMZ señaló que los artistas pueden alcanzar en este recinto ganancias similares o superiores a las de una gira por grandes estadios. La venta masiva de entradas, los paquetes especiales y la ausencia de traslados permiten que los beneficios sean más altos para los músicos.

La residencia en Las Vegas se consolida como una opción atractiva para agrupaciones y solistas reconocidos en la industria musical. La demanda constante, la comodidad de un público que viaja a la ciudad exclusivamente para los conciertos y la tendencia de los organizadores a invertir en tecnología y experiencia visual elevan la rentabilidad de este tipo de espectáculos.

En el caso de los Backstreet Boys, la cantidad de funciones vendidas (14 en total) y la dinámica de recaudación reflejan un modelo exitoso. Según datos de TMZ, solo con la recaudación de los tickets premium logran acceder a una porción significativa del total de los ingresos.

Asimismo, las promociones incluyen experiencias diferenciadas para los asistentes más fieles, alojamiento y servicios personalizados, lo que incrementa aún más el monto global de cada presentación.

La ausencia de traslados y
La ausencia de traslados y la reducción de gastos logísticos aumentan la rentabilidad de la residencia de los Backstreet Boys (REUTERS/Mario Anzuoni)

El Sphere ofrece condiciones que no encuentran equivalente en otras locaciones de espectáculos. La amplitud de la sala, la cercanía con el público, la tecnología de imágenes y sonido de alta resolución y la flexibilidad para adaptar montajes hacen de este recinto un destino privilegiado para artistas de renombre internacional.

En comparación con las giras internacionales, la residencia fija en Las Vegas implica menos desgaste físico, mayor tiempo de descanso entre funciones y la oportunidad de ajustar la producción sin las limitaciones tradicionales de los traslados. Esto se traduce en un resultado económico más favorable para los artistas y su equipo. Los Backstreet Boys, con un éxito de taquilla asegurado, confirman que el Sphere representa un hito en la industria del entretenimiento en vivo.

La ausencia de traslados y
La ausencia de traslados y la reducción de gastos logísticos aumentan la rentabilidad de la residencia de los Backstreet Boys (REUTERS/Andrew Kelly)

La banda atraviesa una de las etapas con mayores ingresos de su carrera. El formato de residencia se revela eficaz para maximizar utilidades y mantener la vigencia en el competitivo mundo de la música pop. Los especialistas de la industria coinciden en que otros artistas pueden optar por esta modalidad en el corto plazo, motivados por el éxito financiero y operativo demostrado en la actual residencia de los Backstreet Boys.

