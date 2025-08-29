Entretenimiento

Quién fue el rapero que habría estado a punto de ser un Maestro Jedi en Star Wars

La posibilidad de incorporarse al universo cinematográfico más famoso se frustró tras un hecho trágico y el papel quedó en manos de Samuel L. Jackson. Qué se sabe sobre este evento y la decisión de George Lucas

Por Ramiro Manera

La muerte de Tupac en
La muerte de Tupac en 1996 impidió su posible participación como Mace Windu

El universo de Star Wars estuvo a punto de incorporar a Tupac Shakur como uno de sus Maestros Jedi en ‘Episodio I - La amenaza fantasma’. Un hecho que, pese a las afirmaciones, nunca fue ratificado.

La noticia surge de la revelación de un colaborador cercano del rapero, al medio Espinof, sostuvo que llegó a estar en el radar de George Lucas para interpretar a Mace Windu. La muerte de Shakur en 1996 frustró este camino y el papel acabó en manos de Samuel L. Jackson.

La confesión de un colaborador: el origen del rumor

El rumor sobre la posible aparición de Tupac Shakur en el universo galáctico nació de los recuerdos de Rick Clifford, ingeniero de sonido en Death Row Records. Clifford conversaba frecuentemente con el rapero sobre su futuro actoral, y relató que Shakur le confesó que debía asistir a una lectura de guion ante George Lucas y su equipo.

El rumor sobre Tupac y
El rumor sobre Tupac y Star Wars surgió de los recuerdos de Rick Clifford, ingeniero de sonido (Foto AP/Frank Wiese, archivo)

“Pac sabía que trabajaba con Brian Austin Green, que estaba en ’90210′, y luego supo que había estado en algunas películas. Siempre hablábamos de su carrera en el cine”, recordó Clifford. En una de esas charlas, Tupac habría dicho: “Debo leer para George Lucas y los demás. Querían que fuera un Jedi. Tengo tres películas próximamente. En una tengo que leer para George Lucas”.

Estos diálogos, recogidos por Espinof, revelan la ambición de Shakur por lograr un papel trascendente en Hollywood. Clifford afirmaba que el rapero contemplaba la oportunidad de ingresar en una franquicia tan relevante como Star Wars con absoluta seriedad.

Especulación y falta de confirmación oficial

La especulación sobre Tupac en
La especulación sobre Tupac en Star Wars nunca fue confirmada oficialmente por Lucasfilm (Credito: Lucasfilm Ltd. & TM)

Pese a la fuerza del testimonio de Clifford, Lucasfilm y George Lucas nunca han ratificado de manera oficial que Tupac fuese un candidato real para dar vida a Mace Windu.

Esta ausencia de confirmación mantuvo viva la especulación entre fanáticos y especialistas, acrecentando el mito luego de la muerte de Shakur en septiembre de 1996.

De acuerdo con Espinof, el guion de ‘La amenaza fantasma’ se escribía desde 1994 y la filmación comenzó en junio de 1997, por lo cual, si Shakur hubiera sobrevivido, habría existido una posibilidad concreta de que participara en el proyecto. Un hecho que, pese a las especulaciones, no se pudo comprobar, y aún no cuenta con una ratificación.

El destino de Mace Windu: Samuel L. Jackson asume el rol

El papel de Mace Windu
El papel de Mace Windu finalmente fue interpretado por Samuel L. Jackson (Credito: Lucasfilm Ltd. & TM)

El personaje finalmente recayó en Samuel L. Jackson, quien terminó consolidando la presencia de un actor de peso dentro de la saga.

Uno de los detalles que alimenta la fascinación de los seguidores es que Jackson coincidió previamente con Tupac en la película ‘Juice’ (1992), un cruce que añade un matiz especial a la posible conexión con Star Wars.

En tanto, la elección de Jackson reforzó la apuesta por intérpretes reconocidos en los papeles principales. Aunque la historia no permitió ver a Shakur como Jedi, la idea aún permanece en la memoria de los admiradores tanto del rapero como de la saga.

El legado actoral de Tupac Shakur

Tupac dejó una huella en
Tupac dejó una huella en el cine con siete películas antes de su fallecimiento

A pesar de su temprana muerte, Tupac Shakur alcanzó a dejar una huella en la industria del cine, participando en siete películas. Entre sus títulos figuran ‘Poetic Justice’, ‘Above the Rim’, ‘Bullet’ y ‘Gang Related’, estas dos últimas lanzadas tras su fallecimiento.

El rapero logró trascender las fronteras de la música para convertirse en figura relevante dentro del mundo audiovisual. Su presencia en pantalla mostró una versatilidad capaz de romper estereotipos y abrió expectativas sobre los caminos que pudo haber seguido en Hollywood.

Un destino alterado pero una leyenda intacta

El hipotético camino de Tupac Shakur hacia la galaxia de Star Wars es más que una anécdota; sintetiza el alcance y la dimensión de su carisma. La posibilidad de verlo con un sable láser, interpretando a un Jedi y llevando su estilo único a una de las franquicias cinematográficas más importantes, continúa generando debates y sueños entre sus fanáticos.

El legado de Tupac Shakur
El legado de Tupac Shakur sigue generando debates y sueños entre fanáticos de Star Wars y el rap (Europa Press/Contacto/Columbia Pictures)

Aunque la historia oficial nunca terminó de confirmar su cercana inclusión en el reparto, el relato de Clifford mantiene viva la especulación, consolidando a Shakur como una figura cuya influencia trasciende generaciones y géneros.

La intriga sobre lo que hubiera sido sigue vigente. La historia, moldeada por el azar y las decisiones imprevistas, reservó a Tupac nuevas rutas en la pantalla grande que, lamentablemente, quedaron inconclusas.

Su legado artístico permanece intacto, mientras los seguidores imaginan el universo Star Wars con el inconfundible sello de Tupac Shakur.

