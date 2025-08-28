Entretenimiento

Bella Ramsey responde a las críticas de la segunda temporada de ‘The Last of Us’: “Si la odian tanto, el videojuego existe”

La serie de HBO emerge entre la controversia y la expectativa por nuevos episodios

Antonela Rabanal

Por Antonela Rabanal

Guardar
Bella Ramsey, protagonista de "The
Bella Ramsey, protagonista de "The Last of Us", se refirió a las críticas de la segunda temporada y destacó que no afectan el trabajo de la serie (HBO Max)

El fenómeno de The Last of Us en televisión volvió al centro de la conversación pública con la respuesta directa de Bella Ramsey, protagonista de la serie, ante las reacciones negativas tras el estreno de la segunda temporada.

Las declaraciones de la estrella, que se identifica como género no binario, llegaron durante una entrevista en el podcast The Awardist.

Allí abordó de manera explícita las críticas y ataques recibidos por parte de usuarios que manifestaron su descontento en redes sociales.

La segunda temporada, que adapta los acontecimientos de la secuela del videojuego, generó controversia tanto por la muerte violenta de Joel, interpretado por Pedro Pascal, como por la representación de la relación entre Ellie y Dina, encarnadas respectivamente por Ramsey e Isabela Merced.

Tras mensajes de odio en
Tras mensajes de odio en redes, Ramsey aconsejó a los detractores ver el videojuego y no la serie si no la disfrutan (HBO Max)

Grupos de usuarios realizaron campañas de “review bombing” contra la serie en internet e intensificaron la emisión de comentarios homofóbicos tras el estreno.

Bella Ramsey reconoció que ha sido consciente de la voz amplificada de críticos en línea, aunque ha optado por no involucrarse activamente con los comentarios negativos.

“Intenté mantenerme alejada tanto como pude. Porque no hay nada que pueda hacer al respecto. El programa ya salió. Nada puede ser cambiado o alterado. Entonces pienso: no tiene sentido leer ni mirar nada”, expresó.

Añadió que respeta la pluralidad de opiniones, pero dejó claro que la reacción del público no condiciona el devenir de la serie.

“La gente, por supuesto, tiene derecho a opinar. Pero eso no afecta la serie, no afecta el curso de la historia ni nada en absoluto. Son cosas completamente separadas para mí. Así que no, simplemente no participo”, puntualizó en sus declaraciones.

La intérprete, que se identifica
La intérprete, que se identifica como no binaria, afirmó en un pódcast que optó por evitar comentarios hostiles tras el estreno de la temporada (REUTERS/Mario Anzuoni)

En el mismo diálogo, Ramsey se dirigió de forma directa a quienes anticiparon su desaprobación: “No tienen que verla. Si la odian tanto, el videojuego existe. Pueden volver a jugar. Si quieren mirarla, espero que la disfruten”.

La controversia en torno a la segunda temporada se vio reflejada también en la difusión de la trama, donde el personaje Abby, interpretado por Kaitlyn Dever, emerge como antagonista y desencadena el giro narrativo más comentado.

Como explicó el showrunner y co-creador Craig Mazin en un evento reciente de los Emmys reportado por Variety, la tercera temporada convertirá a Abby en protagonista central, a la vez que Mazin asumirá la conducción en solitario tras el retiro de Neil Druckmann del liderazgo de la adaptación televisiva.

La labor de Bella Ramsey ha sido reconocida con una nominación a mejor actriz principal en serie dramática en la próxima edición de los Emmys, junto a Pedro Pascal y la propia ficción The Last of Us.

Críticas sobre la muerte de
Críticas sobre la muerte de Joel y la relación de Ellie y Dina generaron reacciones intensas en redes durante la emisión de la segunda temporada (HBO Max)

La inusual declaración sobre la vida amorosa de Bella Ramsey

En paralelo a su actividad profesional, Bella Ramsey abordó aspectos personales en una pasada entrevista concedida a British Vogue.

Durante esta conversación, hizo referencia a su experiencia amorosa durante la filmación de la segunda temporada.

Según sus palabras, “por primera vez” se sintió realmente enamorada mientras rodaba los nuevos episodios de The Last of Us.

La estrella, que se declaró no binario en 2023, manifestó que vivir ese proceso simultáneamente a la historia de su personaje Ellie resultó significativo.

“Experimentar eso mientras rodaba la serie fue algo muy especial”, afirmó para la revista.

Ellie y Dina protagonizan una
Ellie y Dina protagonizan una relación clave en "The Last of Us", reflejando la diversidad y los desafíos emocionales tratados durante la segunda temporada (HBO Max)

Las especulaciones sobre una relación sentimental entre Ramsey y Maisy Stella, conocida por la serie Nashville, ganaron notoriedad en septiembre de 2024 luego de que esta última subiera una felicitación en redes sociales acompañada de una fotografía.

“Feliz cumpleaños, la persona más maravillosa e increíble”, escribió Stella en el mensaje.

En cuanto a su identidad de género y sexualidad, Bella reiteró la incomodidad que le producen las etiquetas.

“Parte del trabajo del actor es responder a todas las preguntas. Pero en ocasiones la respuesta puede ser: ‘No lo sé y no estoy listo para hablar de eso’, y es algo que continúo explorando”, sostuvo.

En esa misma línea, comparó el valor de ciertas etiquetas en su vida tras recibir el diagnóstico de autismo, aunque recalcó que “las etiquetas en cuanto a género y sexualidad no me resultan cómodas en absoluto, porque siento que me encierran”.

Temas Relacionados

Bella RamseyThe Last of Usestrellas de hollywood

Últimas Noticias

Benson Boone causa revuelo en redes con una versión en vivo de “When We Were Young” de Adele

El joven cantante pop hizo un derroche de talento durante un concierto en Ohio

Benson Boone causa revuelo en

Emma Stone confesó que cree en los extraterrestres: ‘¿Cómo saber si no soy uno de ellos?’

La actriz explicó el punto central de la nueva película que protagoniza y habló del cambio de imagen que experimentó

Emma Stone confesó que cree

Star Wars suma una nueva entrega: se reveló la primera imagen de Starfighter, con Ryan Gosling como protagonista

El elenco ya trabaja en locaciones de Reino Unido, Escocia y Marruecos. Cómo será la película que renovará la saga lejos de los personajes clásicos, de acuerdo con Variety

Star Wars suma una nueva

La razón por la que George Clooney se ausentó del Festival de Venecia

El actor suspendió sus actividades en el magno evento de cine tras recibir indicaciones médicas

La razón por la que

La extraordinaria transformación de Emma Stone para la película “Bugonia” que ha generado revuelo en redes

El film de Yorgos Lanthimos, protagonizado por la ganadora del Oscar, fusiona ciencia ficción y thriller

La extraordinaria transformación de Emma
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Ataque organizado”: el Ministerio de

“Ataque organizado”: el Ministerio de Seguridad denunció la agresión a la caravana presidencial en Lomas de Zamora

Chicho Serna sufrió un robo en Neuquén: detuvieron a un sospechoso y recuperaron sus pertenencias

Las tortas más famosas de EEUU llegan a Buenos Aires: todo lo que hay que saber sobre el desembarco de The Cheesecake Factory

Qué piensan los jóvenes del trabajo, los estudios y la posibilidad de emigrar

Tras la decisión del Gobierno con los feriados que caen fin de semana, así quedó definido el calendario

INFOBAE AMÉRICA
Marco Rubio realizará su primera

Marco Rubio realizará su primera visita oficial a México y Ecuador para reforzar la agenda de seguridad y migración de Estados Unidos

Zelensky afirmó que la próxima semana se definirá el marco de garantías de seguridad para Ucrania

Guía para alojamientos seguros y confiables a la hora de viajar con tu mascota

Un piloto de un avión de combate F-16 murió en Polonia antes de una exhibición militar

El arte argentino conquista Roma con la exposición ‘Affacciati Alla Finestra’ en la Casa Argentina

TELESHOW
El abogado Alejandro Cipolla advirtió

El abogado Alejandro Cipolla advirtió cómo es la situación judicial de L-Gante: “Hasta que no pague, no va a poder salir del país”

Valentina Zenere contó cómo hizo las escenas de sexo de En el Barro: “Tuve una coach de intimidad”

Charlotte Caniggia fue contundente y apuntó contra Wanda Nara: “Decorado”

Marley conmovió a sus seguidores con un tierno video de sus hijos: “Felices 8 meses, mi bebita hermosa”

Mauro Icardi le dedicó un romántico posteo a la China Suárez y estallaron las críticas por una frase que usó