Bella Ramsey responde a las críticas de la segunda temporada de ‘The Last of Us’: “Si la odian tanto, el videojuego existe”

Bella Ramsey, protagonista de "The Last of Us", se refirió a las críticas de la segunda temporada y destacó que no afectan el trabajo de la serie (HBO Max)

El fenómeno de The Last of Us en televisión volvió al centro de la conversación pública con la respuesta directa de Bella Ramsey, protagonista de la serie, ante las reacciones negativas tras el estreno de la segunda temporada.

Las declaraciones de la estrella, que se identifica como género no binario, llegaron durante una entrevista en el podcast The Awardist.

Allí abordó de manera explícita las críticas y ataques recibidos por parte de usuarios que manifestaron su descontento en redes sociales.

La segunda temporada, que adapta los acontecimientos de la secuela del videojuego, generó controversia tanto por la muerte violenta de Joel, interpretado por Pedro Pascal, como por la representación de la relación entre Ellie y Dina, encarnadas respectivamente por Ramsey e Isabela Merced.

Tras mensajes de odio en redes, Ramsey aconsejó a los detractores ver el videojuego y no la serie si no la disfrutan (HBO Max)

Grupos de usuarios realizaron campañas de “review bombing” contra la serie en internet e intensificaron la emisión de comentarios homofóbicos tras el estreno.

Bella Ramsey reconoció que ha sido consciente de la voz amplificada de críticos en línea, aunque ha optado por no involucrarse activamente con los comentarios negativos.

“Intenté mantenerme alejada tanto como pude. Porque no hay nada que pueda hacer al respecto. El programa ya salió. Nada puede ser cambiado o alterado. Entonces pienso: no tiene sentido leer ni mirar nada”, expresó.

Añadió que respeta la pluralidad de opiniones, pero dejó claro que la reacción del público no condiciona el devenir de la serie.

“La gente, por supuesto, tiene derecho a opinar. Pero eso no afecta la serie, no afecta el curso de la historia ni nada en absoluto. Son cosas completamente separadas para mí. Así que no, simplemente no participo”, puntualizó en sus declaraciones.

La intérprete, que se identifica como no binaria, afirmó en un pódcast que optó por evitar comentarios hostiles tras el estreno de la temporada (REUTERS/Mario Anzuoni)

En el mismo diálogo, Ramsey se dirigió de forma directa a quienes anticiparon su desaprobación: “No tienen que verla. Si la odian tanto, el videojuego existe. Pueden volver a jugar. Si quieren mirarla, espero que la disfruten”.

La controversia en torno a la segunda temporada se vio reflejada también en la difusión de la trama, donde el personaje Abby, interpretado por Kaitlyn Dever, emerge como antagonista y desencadena el giro narrativo más comentado.

Como explicó el showrunner y co-creador Craig Mazin en un evento reciente de los Emmys reportado por Variety, la tercera temporada convertirá a Abby en protagonista central, a la vez que Mazin asumirá la conducción en solitario tras el retiro de Neil Druckmann del liderazgo de la adaptación televisiva.

La labor de Bella Ramsey ha sido reconocida con una nominación a mejor actriz principal en serie dramática en la próxima edición de los Emmys, junto a Pedro Pascal y la propia ficción The Last of Us.

Críticas sobre la muerte de Joel y la relación de Ellie y Dina generaron reacciones intensas en redes durante la emisión de la segunda temporada (HBO Max)

La inusual declaración sobre la vida amorosa de Bella Ramsey

En paralelo a su actividad profesional, Bella Ramsey abordó aspectos personales en una pasada entrevista concedida a British Vogue.

Durante esta conversación, hizo referencia a su experiencia amorosa durante la filmación de la segunda temporada.

Según sus palabras, “por primera vez” se sintió realmente enamorada mientras rodaba los nuevos episodios de The Last of Us.

La estrella, que se declaró no binario en 2023, manifestó que vivir ese proceso simultáneamente a la historia de su personaje Ellie resultó significativo.

“Experimentar eso mientras rodaba la serie fue algo muy especial”, afirmó para la revista.

Ellie y Dina protagonizan una relación clave en "The Last of Us", reflejando la diversidad y los desafíos emocionales tratados durante la segunda temporada (HBO Max)

Las especulaciones sobre una relación sentimental entre Ramsey y Maisy Stella, conocida por la serie Nashville, ganaron notoriedad en septiembre de 2024 luego de que esta última subiera una felicitación en redes sociales acompañada de una fotografía.

“Feliz cumpleaños, la persona más maravillosa e increíble”, escribió Stella en el mensaje.

En cuanto a su identidad de género y sexualidad, Bella reiteró la incomodidad que le producen las etiquetas.

“Parte del trabajo del actor es responder a todas las preguntas. Pero en ocasiones la respuesta puede ser: ‘No lo sé y no estoy listo para hablar de eso’, y es algo que continúo explorando”, sostuvo.

En esa misma línea, comparó el valor de ciertas etiquetas en su vida tras recibir el diagnóstico de autismo, aunque recalcó que “las etiquetas en cuanto a género y sexualidad no me resultan cómodas en absoluto, porque siento que me encierran”.