Así reaccionó Taylor Lautner al compromiso de su exnovia Taylor Swift con Travis Kelce

Taylor Lautner compartió una imagen en Instagram para felicitar a Taylor Swift y Travis Kelce tras el anuncio de su compromiso (Instagram/@taylorswift/REUTERS)

El actor estadounidense Taylor Lautner manifestó su apoyo al compromiso entre Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce, luego del anuncio oficial realizado por la pareja a través de sus redes sociales.

Lautner, quien mantuvo una relación con Swift en 2009, reaccionó públicamente al compromiso al compartir en su cuenta de Instagram una imagen circulada originalmente por la NFL, donde se observaron fotografías del momento del anuncio y un encuentro previo en el campo de juego tras el triunfo de los Kansas City Chiefs en el Campeonato de la AFC.

“Esto es una locura. No puedo creer que esto realmente esté pasando. Estoy en shock”, había expresado la cantante en el campo de juego, sorprendida por la victoria del equipo liderado por Kelce.

Tras el anuncio del compromiso, la estrella de Crepúsculo volvió a captar la atención de sus seguidores al mostrar su respaldo a la unión de la pareja, acto que fue ampliamente comentado por los seguidores de ambos artistas.

El actor, exnovio de Swift, manifestó públicamente su apoyo al enlace de la cantante con el jugador de la NFL ()

Aunque la relación sentimental entre Taylor Swift y Taylor Lautner terminó hace más de una década, ambos restablecieron su amistad años después.

“Creo que cuando respetas a alguien por quien es, en el fondo, eso permite avanzar, perdonar y mantener el afecto de otra manera”, señaló Lautner durante una entrevista para el podcast Call Her Daddyde Alex Cooper a fines de 2023.

En julio de ese mismo año, participó junto a la estrella pop en el escenario durante un concierto de la Eras Tour en Kansas City, cuando la cantante presentó el video musical de “I Can See You”, en el que el artista tuvo una aparición especial.

Lautner afirmó que cuando hay respeto mutuo es posible mantener una amistad, pese al pasado romántico con la superestrella pop (Instagram/@taylorswift)

Swift destacó entonces que, durante la grabación del álbum Speak Now, Lautner fue “una influencia muy positiva” y que realizó personalmente todas las escenas de acción del video musical.

En distintas entrevistas recientes, Lautner definió la relación con la artista como una “amistad cercana” y aceptó con humor el apodo de “mejor exnovio” de Swift.

“Eso suena como un buen cumplido para mí. Lo tomo”, declaró ante la prensa, señalando que su esposa es seguidora de la cantante. “Ella me hizo saber que soy el único ex sin canción de ruptura. Me parece bien, no tengo quejas”.

Taylor Lautner contrajo matrimonio en 2022 con Taylor Dome, quien es una fiel seguidora de la estrella pop. Los tres compartieron una divertida fotografía en 2023 durante el rodaje de un videoclip (Instagram/@taylorswift)

Taylor Swift y Travis Kelce se van a casar

El compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce se hizo público el 26 de agosto, a través de una publicación en Instagram donde la cantante aparece abrazando al jugador minutos después de la propuesta de matrimonio.

En el texto que acompaña la imagen, ella escribió con ironía: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”.

El anillo de compromiso entregado está elaborado en oro, de estilo victoriano, con un diamante principal valorado en aproximadamente medio millón de dólares.

La relación comenzó en el verano de 2023. En julio de ese año, Kelce relató en su podcast New Heights que intentó entregarle una pulsera de la amistad con su número de teléfono a Swift durante un concierto de la Eras Tour en Kansas City, sin obtener respuesta.

“Si conoces los conciertos de Taylor, sabes que hay pulseras de la amistad. Quise darle una con mi número, pero no lo logré, y me sentí algo decepcionado”, narró el deportista.

Taylor Swift y Travis Kelce compartieron en redes sociales el momento en que se comprometieron, recibiendo comentarios y felicitaciones de famosos y seguidores (Instagram/@taylorswift)

Las especulaciones aumentaron a los pocos meses, cuando se descubrió a Taylor asistiendo a partidos de los Chiefs y compartiendo tribuna con la madre de Travis.

En octubre de 2023, la pareja oficializó su vínculo durante una fiesta luego de una emisión de Saturday Night Live. Desde entonces, alternaron sus agendas profesionales y personales, mostrando gestos de apoyo mutuo en diferentes eventos.

Swift fue una figura habitual en los partidos de Kelce, incluida la final del Super Bowl de 2024, mientras que el jugador acompañó a la artista en varias fechas internacionales de su gira.

La complicidad también se reflejó en el trabajo artístico de Taylor Swift, especialmente en canciones de su álbum The Tortured Poets Department, como “The Alchemy” y “So High School”, señaladas por los seguidores como alusión directa a su relación con Travis Kelce.

En las presentaciones en vivo, la intérprete adaptó la letra del cierre de “Karma” con referencias al deportista, y el jugador participó en escena durante un concierto en Londres en 2024.