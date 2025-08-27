Jonathan Bailey y Scarlett Johansson publicaron una foto íntima tras besarse en una alfombra roja

Jonathan Bailey y Scarlett Johansson sorprendieron a sus fans con una fotografía. (Créditos: REUTERS/Carlos Jasso. Instagram/Scarlett Johansson )

Jonathan Bailey volvió a encender internet este lunes al compartir una fotografía junto a su colega y amiga Scarlett Johansson, con quien protagonizó uno de los momentos más comentados de la alfombra roja este año al besarse en la boca.

En la imagen, publicada en Instagram, la actriz aparece con un estilo relajado: lleva un tank top, una camisa suelta sobre los hombros, gafas oscuras y el cabello recogido.

Sin embargo, lo que capturó la atención fue el gesto del actor de 37 años, que parece besar —o incluso morder— el cuello de la protagonista de Jurassic World.

La estrella de Bridgerton acompañó la publicación con una simple leyenda: “SCARLETT”, etiquetando además a su organización Shameless Fund.

Scarlett Johansson y Jonathan Bailey compartieron una foto que muestra su estrecho vinculo. (Instagram)

Como era de esperar, la instantánea generó miles de comentarios en cuestión de minutos.

Los fanáticos bautizaron a la dupla como la “pareja perfecta”, inundando la sección de comentarios con emojis de fuego y corazones. No obstante, Bailey y Johansson insisten en que se trata únicamente de una sólida amistad.

La publicación también alimentó especulaciones sobre el matrimonio de Scarlett Johansson con Colin Jost, comediante de Saturday Night Live y rostro del popular segmento Weekend Update.

Sin embargo, el actor ha dejado claro que no se siente incómodo con la estrecha relación de su esposa y Jonathan Bailey.

Colin Jost aseguró que no se siente incómodo con la amistad entre Jonathan Bailey y Scarlett Johansson. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

En entrevistas previas, Jost restó importancia a la controversia generada en julio pasado, cuando la artista besó a su compañero en la boca durante la alfombra roja de Jurassic World Rebirth.

“Todo se sacó de proporción”, comentó entonces Jost, dejando claro que el gesto era una muestra de cariño y camaradería, no un motivo de conflicto.

Cabe destacar que el vínculo entre Scarlett y Jonathan comenzó con el rodaje de Jurassic World Rebirth, donde comparten créditos.

Desde entonces, ambos se han mostrado inseparables en eventos públicos, entrevistas y, ahora, en redes sociales. Lo que a primera vista parece un juego de complicidad entre dos amigos, en realidad responde a una estrategia pensada para visibilizar causas benéficas.

Jonathan Bailey y Scarlett Johansson comenzaron su amistad en "Jurassic World Renace". (Universal Pictures)

En este caso, la foto está vinculada con el Shameless Fund, fundación creada por Bailey en 2024 para apoyar iniciativas LGBTQ+. El proyecto busca recaudar dinero a través de colaboraciones artísticas y de marca, en lugar de depender de donaciones tradicionales.

“A veces me preguntaba qué podía hacer yo como actor, Hay personas increíbles que están en la primera línea, que son los verdaderos héroes”, explicó el famoso en una entrevista con Vogue.

Y añadió: “Yo quería encontrar la manera de recaudar fondos sin pedir dinero directamente, sino invitando a la gente a participar en experiencias artísticas, inspiradoras, divertidas y provocadoras”.

El primer gran impulso mediático de esta iniciativa llegó tras el beso en la premiere de Jurassic World Rebirth. Lo que para algunos fue un gesto inesperado y polémico, para Bailey se convirtió en la oportunidad perfecta de dar a conocer el Shameless Fund.

Jonathan Bailey y Scarlett Johansson se besaron durante la alfombra de "Jurassic World Rebirth". (REUTERS/Carlos Jasso)

Ahora, con la nueva fotografía junto a Johansson, el actor demuestra que sabe capitalizar la atención pública para generar conversación y, al mismo tiempo, dirigirla hacia un fin social.

La estrategia parece estar funcionando: además de miles de interacciones en redes, el nombre del Shameless Fund se multiplicó en menciones y búsquedas, mientras los seguidores piden ver a Scarlett Johansson y Jonathan Bailey compartir más proyectos en pantalla.