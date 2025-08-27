Entretenimiento

El esposo de una estrella de TikTok expresó su último deseo antes de morir: “Ayuden a mi familia”

Gary Faber pidió ayuda para su familia en un video compartido por la plataforma

Gary Faber, esposo de la estrella de TikTok Kayla Faber, grabó un emotivo video antes de fallecer por cáncer de hígado en el que expresa su último deseo: pedir apoyo para su esposa y sus hijas

Gary Faber, esposo de la creadora de contenido Kayla Faber, murió tras cinco años de enfrentar un diagnóstico de cáncer de hígado en etapa 4.

La noticia de su fallecimiento fue anunciada por Kayla el 22 de agosto mediante un video en TikTok, donde expresó: “Gary ya no siente dolor”.

La confirmación llegó pocos días después de que la influencer comunicara a sus seguidores la reciente hospitalización de su esposo.

Desde que fue diagnosticado, la pareja compartió abiertamente en las redes sociales detalles sobre el tratamiento médico, las pruebas clínicas e instancias de su vida diaria junto a sus dos hijas, Emily y June.

Gary Faber grabó un mensaje
Gary Faber grabó un mensaje solicitando apoyo económico y emocional para su familia antes de morir tras años de lucha contra el cáncer (TikTok/@kaylafaber7)

Ambos documentaron el proceso con el objetivo de informar y acompañar a otras familias pasando por situaciones similares.

Junto a la noticia de la muerte de Gary, Kayla difundió una grabación realizada por su esposo antes de fallecer. En ese video, Gary expone su principal preocupación: el bienestar de su familia tras su partida.

“Estoy buscando que me ayuden a cuidar de mi familia cuando ya no esté”, afirmó al inicio del mensaje.

Y continuó en su petición: “He abierto una cuenta en GoFundMe. Si hay algo que puedan hacer para ayudar a mi familia en este momento de necesidad, mi esposa no va a estar bien, no creo que pueda encargarse de las cosas por un tiempo”.

El pedido de Gary incluye
El pedido de Gary incluye donaciones a una cuenta GoFundMe, señalando la situación económica difícil que enfrentaría su esposa al quedar sola (TikTok/@kaylafaber7)

En su testimonio, destacó la situación económica de la familia y solicita colaboración de la comunidad. “Cualquier cosa ayuda, incluso sus oraciones. Si no pueden ayudar económicamente, manden palabras amables”, sostuvo.

Explica además que, mientras la familia ha sobrevivido con un ingreso fijo, la situación se complicaría aún más con su ausencia.

El video fue grabado cuando Gary Faber realizó trámites bancarios para asegurar el futuro económico de su esposa e hijas.

“He transferido todas mis cuentas bancarias a nombre de mi esposa. Aunque estemos casados, si no lo hago, el banco se queda con el dinero. Así que espero que sea una sorpresa agradable para mi esposa y mis hijas”, indicó. “Mis niñas van a necesitar toda la ayuda posible”.

La influencer Kayla Faber compartió
La influencer Kayla Faber compartió en TikTok el video donde su esposo pidió ayuda para ella y sus hijas cuando ya no estuviera (TikTok/@kaylafaber7)

Gary hace referencia a la pérdida de su propio padre durante la infancia, situación que lo motivó a resistir la enfermedad para acompañar a su familia el mayor tiempo posible.

“No sé si alguna vez has perdido a alguien, pero yo perdí a mi papá cuando era joven y por eso he resistido tanto como pude por mis niñas”, expresó.

La solicitud de apoyo también incluye un llamado a la empatía colectiva: “Unas palabras amables significan mucho. Si no creen en Dios, simplemente escríbanle algo bonito a mi esposa en línea. No sé bien cómo funciona todo eso, pero sé que un mensaje puede hacer una gran diferencia”.

La reacción del público no se hizo esperar. Seguidores y conocidos inundaron la sección de comentarios con palabras de solidaridad y recuerdos.

Kayla y Gary Faber compartieron
Kayla y Gary Faber compartieron durante años detalles de su vida familiar y la lucha contra el cáncer mediante redes sociales (TikTok/@kaylafaber7)

“Gary fue una inspiración para muchos. No volveré a dar por sentando el tiempo que paso con mi hijo. Gracias por compartir el viaje de Gary con todos nosotros. Lamento mucho tu pérdida”, escribió un usuario.

Otro seguidor manifestó: “Temía esta noticia. Mantendré a la familia en mis pensamientos y corazón. Todos extrañaremos a Gary”.

En videos y publicaciones previas, la familia relató momentos personales y mensajes de despedida. El año pasado, al recibir la noticia de que probablemente le quedaba menos de un año de vida, Gary grabó un video para su hija mayor para que ella pudiera verlo el día de su boda.

Ojalá pudiera estar ahí para bailar contigo”, le confesó entre lágrimas.

Kayla y Gary Faber llevaban 13 años de casados y formaron su familia con la llegada de dos hijas. La presencia de Kayla en TikTok comenzó en abril y actualmente la cuenta supera los 846,000 seguidores.

Mensajes de apoyo y condolencias
Mensajes de apoyo y condolencias inundaron la cuenta de Kayla Faber tras la divulgación del último video de su esposo en la red social (TikTok/@kaylafaber7)

A lo largo de los meses, los contenidos dirigidos para esta plataforma se centraron en visibilizar tanto la lucha de Gary como los retos cotidianos que enfrentaba la pareja.

La propia Kayla publicó un mensaje posterior al de su esposo donde indicó:

“Como era típico de Gary, todo lo que le importaba en vida y ahora es que sus niñas estén bien”, compartió la propia Kayla en un mensaje posterior al de su esposo.

La comunidad digital ha ido organizándose alrededor del canal para expresar condolencias y apoyar a la familia durante el proceso de duelo.

