Sophie Turner habló sin filtros sobre su vida sexual y amorosa

La actriz británica admitió que los papeles de mujer poderosa le permiten explorar un lado que no suele mostrar en la vida real

Sophie Turner no tiene reparos en hablar de temas íntimos y lo volvió a demostrar en una dinámica entrevista con BuzzFeed que rápidamente se volvió viral. La actriz británica, de 29 años, se enfrentó a una serie de “thirst tweets” —mensajes de fans con tono subido de tono— y respondió sin filtros a especulaciones sobre su vida sexual, sus hábitos en las citas y su imagen pública.

Uno de los mensajes que leyó decía: “Sophie Turner can top me” (“Sophie Turner puede dominarme”).

“¿Sería dominante? No creo que lo sea. Creo que soy pasiva, creo que soy pasiva. Te lo haré saber, volveré contigo con la respuesta”, dijo Turner con una sonrisa.

La sugerencia apareció en varios mensajes elegidos para el video, lo que le agradó a la actriz. Ella reiteró que no se consideraba dominante en la cama.

Turner se mostró divertida cuando los fans aseguraron que todos sus personajes transmiten energía de "top"

“Ser una top sería un sueño hecho realidad. Muchas gracias a todos”, respondió con humor.

“Me gusta mucho que digan que transmito energía de dominante. Por eso amo la actuación, porque te lleva a un lugar en el que nunca has estado antes”, agregó luego cuando sus fans mencionaron que la mayoría de sus personajes emanan ese tipo de fuerza.

Más allá de sus preferencias en la intimidad, la recordada intérprete de Sansa Stark también habló de sus hábitos en el terreno amoroso, confesando un rasgo que ella misma definió como un red flag.

Al leer un tuit que decía: “Dejaría que Sophie me rompiera como a un huevo y luego me dejara en visto”, Turner admitió entre risas que aquello reflejaba algo real de su vida sentimental.

“Eso es, de hecho, lo que hago todo el tiempo. Soy una gran ‘ghoster’, lo cual no es algo de lo que esté orgullosa. Lo digo sonriendo, pero no estoy orgullosa de eso. Sin embargo, sí lo hago bastante seguido”.

La protagonista de Game of Thrones no dudó en reconocer que tiene un hábito tóxico en sus relaciones.

La británica agregó que esa costumbre le da una “sensación de poder”, aunque reconoció que probablemente debería trabajarlo en terapia.

El video recopiló otros mensajes sobre el físico de la actriz. Ella se rió de las declaraciones de usuarios que aseguraban que tenía un trasero perfecto. “No tengo trasero. Es básicamente una espalda larga”, comentó entre carcajadas.

No es la primera vez que Sophie Turner habla con franqueza sobre temas íntimos. De hecho, en el podcast Dish de julio de 2024, aseguró que Game Of Thrones (ficción a la que entró a trabajar cuando era adolescente) le proporcionó mucha información sobre sexualidad.

“Todo lo que aprendí [vino] de Game of Thrones, y un poco de mis padres. Una locura. Definitivamente recibí mi educación sexual de esa serie. ¡Más que suficiente!“, confesó.

Con ironía, la actriz recordó que aprendió sobre sexo gracias a las escenas explícitas de Game of Thrones

Su vida sentimental actual

En lo personal, Sophie Turner vive un nuevo capítulo amoroso junto al aristócrata británico Peregrine Pearson.

La pareja fue vista por primera vez en octubre de 2023 durante la final de la Copa Mundial de Rugby en París, donde fueron fotografiados besándose.

Desde entonces, han compartido viajes y apariciones públicas: en diciembre de 2023 pasearon juntos por Londres, en enero de 2024 viajaron a esquiar y en julio de 2024 asistieron al British Open Polo Championship en Inglaterra.

Las apariciones públicas con Pearson despejaron los rumores de crisis en la pareja

Incluso después de rumores de ruptura en abril de 2024 —cuando Turner dejó de seguirlo en Instagram—, la actriz mantuvo publicaciones con fotos junto a Pearson, incluido un mensaje de cumpleaños en octubre.

En julio de este año, fueron vistos en una caminata romántica por Notting Hill, Londres.

Su relación llegó tras el mediático divorcio con el cantante Joe Jonas, quien solicitó la separación en septiembre de 2023 tras cuatro años de matrimonio. Ambos comparten la crianza de sus dos hijas, Willa y Delphine.