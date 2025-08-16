Sophie Turner dijo que “fue asqueroso” besar a Kit Harington en ‘The Dreadful’: “Nos dio arcadas”

Sophie Turner y Kit Harington se reúnen una vez más tras el final de "Juego de Tronos" para protagonizar "The Dreadful" (Créditos: Infobae)

Sophie Turner y Kit Harington, a quienes se les recuerda por haber interpretado a los medio hermanos Sansa Stark y Jon Snow en Game of Thrones, se reencontraron en la gran pantalla para protagonizar The Dreadful, una película de terror gótico ambientada en el siglo XV.

Pero la reunión no estuvo exenta de incomodidades: los actores tenían que interpretar a una pareja y grabar escenas románticas que, según ellos mismos contaron, resultaron sumamente desagradables debido a la relación fraternal que arrastran de la exitosa serie de HBO.

De hermanos en Westeros a amantes en el siglo XV

Durante una entrevista en Late Night With Seth Meyers el pasado 14 de agosto, Turner explicó cómo Harington llegó a formar parte de The Dreadful.

Ella, además de ser la protagonista, también es productora del filme dirigido y escrito por Natasha Kermani (Lucky, V/H/S/85).

La actriz británica no solo protagoniza la película, también asumió el rol de productora (EFE/EPA/NINA PROMMER)

Fue precisamente Turner quien sugirió el nombre de su excompañero de Juego de Tronos para el papel masculino principal.

“Me llegó este guion de una increíble película de terror gótico llamada The Dreadful y lo estaba leyendo porque soy productora. La directora me preguntó: ‘¿A quién ves en este papel?’ e inmediatamente pensé en Kit”, contó Turner.

Al recibir la propuesta, Harington no tardó en responder, aunque con cierta cautela.

“Me mandó un mensaje que decía: ‘Sí, me encantaría, pero esto va a ser realmente jodidamente raro, Soph’”, recordó la actriz en el mismo programa.

Solo entonces cayó en la cuenta de lo que implicaba el guion. “Lo estaba leyendo y decía: beso, beso, sexo, beso, sexo… y yo pensé: ‘Oh, demonios, ese es mi hermano’”, confesó Turner entre risas en el set de Meyers.

Fue Turner quien sugirió a Harington para interpretar al personaje masculino principal de la historia.(REUTERS/Henry Nicholls)

Si bien ambos actores decidieron aceptar porque el libreto era demasiado bueno para dejarlo pasar, la experiencia frente a cámaras no fue nada sencilla.

“Lo sacamos de nuestras mentes y luego llegamos al set y era la primera escena de beso, y los dos tuvimos arcadas. De verdad, fue asqueroso. Fue lo peor”, admitió la celebridad británica.

La actriz insistió en que besar a Harington fue uno de los “momentos más desagradables” de su carrera.

Incluso, al ser consultada en Late Night sobre si había sido peor que trabajar cubierta de cucarachas en su película Trust, respondió sin dudar: “Sí. Sí, lo fue. Tengo que ser honesta, fue malo”.

Turner explicó que en la primera toma romántica ambos estaban “con arcadas” y apenas podían seguir adelante (Captura de video)

La trama de ‘The Dreadful’

El filme está ambientado en el marco histórico de la Guerra de las Rosas, un período convulso en la Inglaterra del siglo XV. Sophie Turner interpreta a Anne, una joven que vive una existencia dura y solitaria junto a su suegra Morwen (Marcia Gay Harden) en los márgenes de la sociedad.

Según la sinopsis oficial compartida por RadioTimes, “su vida aislada da un giro oscuro cuando un hombre de su pasado, interpretado por Kit Harington, regresa y desencadena una cadena de eventos que alteran irrevocablemente la vida de Anne”.

El elenco se completa con Jonathan Howard (Thor: The Dark World) y Laurence O’Fuarain, actor que ya había aparecido en un episodio de Game of Thrones y que ahora se une nuevamente a Turner y Harington.

A pesar del disgusto inicial, ambos coincidieron en que la historia era demasiado atractiva para rechazarla. (Créditos: HBO Max)

The Dreadful fue rodada en Cornwall, al suroeste de Inglaterra, y es distribuida por True Brit Entertainment.

El director ejecutivo de la compañía, Zygi Kamasa, celebró que el filme reuniese a dos figuras británicas de talla internacional en un género que mantiene gran vigencia en cines.

La película ya finalizó su rodaje y, aunque todavía no tiene fecha oficial de estreno, se espera que llegue a salas en los próximos meses.