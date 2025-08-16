Entretenimiento

Sophie Turner dijo que “fue asqueroso” besar a Kit Harington en ‘The Dreadful’: “Nos dio arcadas”

Tras haber sido “hermanos” en la serie ‘Juego de Tronos’, ambas estrellas se convirtieron en amantes para el nuevo filme de horror gótico

Ester Palomino

Por Ester Palomino

Guardar
Sophie Turner y Kit Harington
Sophie Turner y Kit Harington se reúnen una vez más tras el final de "Juego de Tronos" para protagonizar "The Dreadful" (Créditos: Infobae)

Sophie Turner y Kit Harington, a quienes se les recuerda por haber interpretado a los medio hermanos Sansa Stark y Jon Snow en Game of Thrones, se reencontraron en la gran pantalla para protagonizar The Dreadful, una película de terror gótico ambientada en el siglo XV.

Pero la reunión no estuvo exenta de incomodidades: los actores tenían que interpretar a una pareja y grabar escenas románticas que, según ellos mismos contaron, resultaron sumamente desagradables debido a la relación fraternal que arrastran de la exitosa serie de HBO.

De hermanos en Westeros a amantes en el siglo XV

Durante una entrevista en Late Night With Seth Meyers el pasado 14 de agosto, Turner explicó cómo Harington llegó a formar parte de The Dreadful.

Ella, además de ser la protagonista, también es productora del filme dirigido y escrito por Natasha Kermani (Lucky, V/H/S/85).

La actriz británica no solo
La actriz británica no solo protagoniza la película, también asumió el rol de productora (EFE/EPA/NINA PROMMER)

Fue precisamente Turner quien sugirió el nombre de su excompañero de Juego de Tronos para el papel masculino principal.

“Me llegó este guion de una increíble película de terror gótico llamada The Dreadful y lo estaba leyendo porque soy productora. La directora me preguntó: ‘¿A quién ves en este papel?’ e inmediatamente pensé en Kit”, contó Turner.

Al recibir la propuesta, Harington no tardó en responder, aunque con cierta cautela.

“Me mandó un mensaje que decía: ‘Sí, me encantaría, pero esto va a ser realmente jodidamente raro, Soph’”, recordó la actriz en el mismo programa.

Solo entonces cayó en la cuenta de lo que implicaba el guion. “Lo estaba leyendo y decía: beso, beso, sexo, beso, sexo… y yo pensé: ‘Oh, demonios, ese es mi hermano’”, confesó Turner entre risas en el set de Meyers.

Fue Turner quien sugirió a
Fue Turner quien sugirió a Harington para interpretar al personaje masculino principal de la historia.(REUTERS/Henry Nicholls)

Si bien ambos actores decidieron aceptar porque el libreto era demasiado bueno para dejarlo pasar, la experiencia frente a cámaras no fue nada sencilla.

“Lo sacamos de nuestras mentes y luego llegamos al set y era la primera escena de beso, y los dos tuvimos arcadas. De verdad, fue asqueroso. Fue lo peor”, admitió la celebridad británica.

La actriz insistió en que besar a Harington fue uno de los “momentos más desagradables” de su carrera.

Incluso, al ser consultada en Late Night sobre si había sido peor que trabajar cubierta de cucarachas en su película Trust, respondió sin dudar: “Sí. Sí, lo fue. Tengo que ser honesta, fue malo”.

Turner explicó que en la
Turner explicó que en la primera toma romántica ambos estaban “con arcadas” y apenas podían seguir adelante (Captura de video)

La trama de ‘The Dreadful’

El filme está ambientado en el marco histórico de la Guerra de las Rosas, un período convulso en la Inglaterra del siglo XV. Sophie Turner interpreta a Anne, una joven que vive una existencia dura y solitaria junto a su suegra Morwen (Marcia Gay Harden) en los márgenes de la sociedad.

Según la sinopsis oficial compartida por RadioTimes, “su vida aislada da un giro oscuro cuando un hombre de su pasado, interpretado por Kit Harington, regresa y desencadena una cadena de eventos que alteran irrevocablemente la vida de Anne”.

El elenco se completa con Jonathan Howard (Thor: The Dark World) y Laurence O’Fuarain, actor que ya había aparecido en un episodio de Game of Thrones y que ahora se une nuevamente a Turner y Harington.

A pesar del disgusto inicial,
A pesar del disgusto inicial, ambos coincidieron en que la historia era demasiado atractiva para rechazarla. (Créditos: HBO Max)

The Dreadful fue rodada en Cornwall, al suroeste de Inglaterra, y es distribuida por True Brit Entertainment.

El director ejecutivo de la compañía, Zygi Kamasa, celebró que el filme reuniese a dos figuras británicas de talla internacional en un género que mantiene gran vigencia en cines.

La película ya finalizó su rodaje y, aunque todavía no tiene fecha oficial de estreno, se espera que llegue a salas en los próximos meses.

Temas Relacionados

Sophie TurnerKit HaringtonGame of ThronesJuego de TronosSeriesPelículas

Últimas Noticias

Reese Witherspoon contó cómo vivió la maternidad en paralelo a la actuación: “Lloraba al trabajar de 14 a 17 horas”

La actriz explicó cómo fue su experiencia al criar a sus hijos mientras trabajaba en diversos proyectos

Reese Witherspoon contó cómo vivió

La primera Merlina Addams: la historia de Lisa Loring entre la tragedia familiar y un matrimonio adolescente

La actriz encarnó el papel de Merlina en “Los locos Addams”, la clásica serie de los años 60

La primera Merlina Addams: la

“Rocky III” y la irrupción de Hulk Hogan: una escena que transformó para siempre la relación entre la tv, el ring y el cine

La presencia de Hulk Hogan en “Rocky III” fue mucho más que un cameo: marcó un antes y un después en la legitimidad de la lucha libre como fenómeno cultural internacional

“Rocky III” y la irrupción

Ola de robos a celebridades en Los Ángeles: detuvieron a 4 jóvenes acusados del asalto a la residencia de Brad Pitt

El uso de inhibidores de wifi y el rastreo de actividad en plataformas digitales por parte de grupos organizados redefine las técnicas para irrumpir en propiedades privadas, una modalidad que en los últimos meses alcanzó a actores, deportistas y músicos en zonas exclusivas del sur de California

Ola de robos a celebridades

‘Scary Movie’: Anna Faris y Regina Hall confirman su regreso a la próxima película de la saga

La grabación iniciará en octubre y aunque no se han revelado detalles de la historia, se sabe que contará con el elenco original

‘Scary Movie’: Anna Faris y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Asesino serial en Jujuy: un

Asesino serial en Jujuy: un entomólogo forense analizará los “bichos” hallados en la casa del horror

Quién era Micaela Basto, la joven de 22 años hallada muerta dentro de un placard en un departamento de Córdoba capital

Crimen en La Matanza: declaró el único detenido y acusó a uno de los menores prófugos de asesinar a la mujer frente a su hijo

En cuatro meses, la actividad industrial cayó 2,1% y se encuentra en el mismo nivel en que estaba hace 18 años

Milei elogió la nueva película de Francella y aseguró que es un espejo de la “oscura e hipócrita agenda de los progres caviar”

INFOBAE AMÉRICA
Científicos entrenan algoritmos para descifrar

Científicos entrenan algoritmos para descifrar las expresiones faciales de los animales

Taylor Swift dialoga con Shakespeare y una obra clásica de la Tate Britain en su nuevo disco

Vladimir Putin aseguró que la reunión con Donald Trump fue “oportuna” y “muy útil”

Jair Bolsonaro salió de su prisión domiciliaria para someterse a nuevos exámenes médicos en un hospital de Brasilia

Elvis Presley revive en ‘Sunset Boulevard’, una colección de grabaciones que revelan su lado más íntimo

TELESHOW
Karen Reichardt: de la tapa

Karen Reichardt: de la tapa de Playboy en los años 90 a reinventarse como defensora de animales y candidata a diputada de Javier Milei

Cami Homs llevó a sus hijos a conocer la nieve: “Terminé con las manos congeladas”

María Becerra y Valentina Zenere reaccionaron a su escena hot de En el barro: “Me dejaste con ganas”

El ex de Tamara Báez habló luego de la separación y apuntó contra L-Gante: “Yo decidí no seguir con la relación”

Alan Lezcano: “Mi mayor éxito es poder estar viviendo lo de La Voz con mi papá”