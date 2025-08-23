Entretenimiento

El día que una fanática intentó secuestrar a Al Pacino, el Bronx como refugio y la noche que casi termina en tragedia

Una salida nocturna, una mujer misteriosa y una decisión al límite. El actor revive en su libro de memorias “Sonny Boy”, los momentos de tensión extrema que marcaron su vida fuera de los reflectores

Por Faustino Cuomo

Guardar
Al Pacino revela en sus
Al Pacino revela en sus memorias el intento de secuestro que sufrió en Nueva York (foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Al Pacino, una de las figuras más icónicas del cine mundial, vuelve a ocupar los titulares no solo por su extensa y aclamada trayectoria, sino por las sorprendentes anécdotas que recopila en su nuevo libro de memorias, Sonny Boy. El actor, que recientemente cumplió 84 años, atraviesa un momento de revisión personal y profesional a través de un tour de prensa internacional, donde relata capítulos desconocidos de su vida, abriendo la puerta a historias tan impactantes como la de un intento de secuestro en Nueva York o el contagio de coronavirus que casi lo lleva a la muerte.

Dentro de su libro, publicado el 15 de octubre de 2024, Pacino confesó que, en 2020 y mientras el mundo se encontraba azotado por la pandemia de COVID-19, estuvo al borde de la muerte por el virus. Según detalló el actor, llegó incluso a perder el pulso, viviendo una experiencia que califica como “terrorífica”.

El actor explicó a The New York Times, que comenzó a sentirse inusualmente mal, desarrollando fiebre y deshidratación. “Conseguí que alguien me trajera una enfermera para hidratarme. Estaba sentado en mi casa y me desvanecí. Así sin más. No tenía pulso”, relató.

La situación se volvió crítica rápidamente, requiriendo la intervención inmediata de servicios de emergencia. “En cuestión de minutos estaban allí: la ambulancia frente a mi casa. Tenía unos seis paramédicos en esa sala de estar, y había dos médicos con trajes que parecían de otro planeta”, describió el artista estadounidense.

El protagonista de El Padrino admitió que fue “impactante” abrir los ojos y ver todo eso a su alrededor. “Todos estaban a mi alrededor y dijeron: ‘Ha vuelto. Está aquí’”, añadió, revelando el alivio palpable de los profesionales médicos al lograr estabilizarlo.

Al Pacino en el papel
Al Pacino en el papel de Tony Montana en "Scarface", uno de sus personajes más icónicos (foto: Captura de pantalla)

Sin embargo, esa no fue la única situación límite de su vida reciente. En el libro y ante los medios reveló una noche singular y peligrosa: el día en que una fan intentó secuestrarlo.

El intento de secuestro que sufrió Al Pacino

La escena se sitúa a inicios de la década de 1970, meses después de que El Padrino impulsara a Pacino al estrellato mundial. Por entonces, el actor atravesaba un periodo agitado, marcado por el crecimiento personal, la adaptación a una fama abrumadora y los excesos propios de la época. Pacino relata que aquella noche, tras una serie de fiestas y consumo de alcohol, perdió la orientación, exponiéndose a riesgos insospechados hasta entonces.

El relato se remonta a una salida nocturna con Richard Hackman, hermano del actor Gene Hackman, cuya presencia sugería seguridad entre celebridades y rutinas nocturna. Pacino no encontraba el camino de regreso a su casa. En ese estado de confusión, una mujer se le acercó y se ofreció a llevarlo. Él accedió sin sospechar nada extraño. Sin embargo, no tardó en percatarse de que el vehículo se alejaba cada vez más del destino correcto. “Mientras conducíamos, incluso en mi aturdimiento, pude reconocer que ella no me llevaba de regreso a donde me hospedaba”, relató.

Al confrontar a la mujer, Pacino recibió una respuesta inquietante y directa: “Te estoy secuestrando” fue la frase que escuchó del volante. Convencido de que la mujer hablaba en serio y, apelando a sus raíces, el actor añadió: “Soy del sur del Bronx. Cuando veo a algún loco intentando hacerme algo, sé cómo escapar”.

A pesar del estado de ebriedad y la tensión del momento, Pacino reaccionó con determinación. Le advirtió que no permitiría el secuestro y, al ver que la mujer insistía, abrió la puerta del auto dispuesto a saltar en plena marcha si no tenía otra alternativa. “Estaba un poco borracho, pero listo para arrojarme de un auto en movimiento si no me quedaba otra opción”, confesó Pacino.

La determinación de Pacino y la amenaza creíble de saltar alteraron el desenlace. La mujer, ante la posibilidad de causar una lesión que la implicara, desistió y regresó para llevarlo a su destino inicial.

Pacino detalla que estuvo dispuesto
Pacino detalla que estuvo dispuesto a saltar de un auto en movimiento para salvarse (foto: Paramount Pictures)

Un gigante de la actuación

Al Pacino es una leyenda viva de Hollywood. Su carrera comenzó en el teatro, pero fue en los años 70 cuando alcanzó fama mundial con su papel de Michael Corleone en la trilogía de El Padrino, estrenada en Estados Unidos el 15 de marzo de 1972. A lo largo de más de cinco décadas, ha encarnado a personajes inolvidables en películas como Scarface, Serpico, Heat y El abogado del diablo. Reconocido por su intensidad actoral y su compromiso emocional, el actor ha recibido numerosos galardones, incluyendo un Óscar, dos premios Tony y dos premios Emmy.

El estilo único de Al Pacino ha dejado huella en varias generaciones de intérpretes y cineastas, transformando papeles en verdaderas lecciones de arte dramático. Lejos de las cámaras, su vida personal estuvo marcada por la discreción y siempre se mantuvo fiel a sus raíces humildes en el Bronx.

La confesión forma parte de
La confesión forma parte de su libro 'Sonny Boy', donde comparte anécdotas desconocidas (foto: Amazon)

“Sonny Boy”: memorias de una vida extraordinaria

En Sonny Boy, Al Pacino abre las puertas a su mundo privado, mezclando recuerdos de sus albores en el teatro neoyorquino con detalles de los momentos más brillantes y sombríos de su carrera. El título del libro rescata un apodo familiar y simboliza el tono íntimo del relato. La publicación se convirtió rápidamente en un best seller, tanto por el magnetismo de su figura como por la honestidad con la que expone anécdotas desconocidas y confesiones profundas.

Sus memorias permiten conocer al hombre detrás del mito: aquel que estuvo al borde de la muerte por covid-19, sobrevivió a noches peligrosas en Nueva York y que aún hoy disfruta de la vitalidad creativa que lo hizo universalmente admirado.

Temas Relacionados

Al PacinoSonny BoyIntento de secuestroMemorias de celebridadesSur del BronxNewsroom BUE

Últimas Noticias

Las tragedias en la vida de Melissa Gilbert: la confusa muerte de su padre, un aborto espontáneo y una impactante infidelidad

La actriz que interpretó a Laura Ingalls vivió duros momentos tras completar la famosa serie de televisión

Las tragedias en la vida

El día que Robert De Niro enfureció a Sharon Stone en medio de una grabación: “Puede meterse bajo tu piel”

La actriz aseguró que su colega le hizo un comentario que la hizo enojar demasiado mientras grababan una escena de la cinta ‘Casino’

El día que Robert De

Ronnie Wood anuncia una antología por sus seis décadas de carrera y presenta Mother of Pearl con Imelda May

El legendario guitarrista de The Rolling Stones lanza una colaboración inédita con la cantante irlandesa como adelanto de su nuevo disco

Ronnie Wood anuncia una antología

Tras años de polémica, Harrison Ford reveló por qué volvió con un cameo en Star Wars y sorprende a los fans

La inesperada aparición Han Solo en El ascenso de Skywalker y la sincera opinión del actor sobre la saga reavivaron discusiones sobre la cronología de la exitosa historia galáctica

Tras años de polémica, Harrison

J Balvin emocionó a su hijo Río con una sorpresa inolvidable durante su viaje a Tokio: “Soy el mejor papá”

El reguetonero estuvo de visita en la capital japonesa, donde brindó una presentación como parte del festival Summer Sonic

J Balvin emocionó a su
ÚLTIMAS NOTICIAS
Así opera una red de

Así opera una red de más de mil voluntarios ucranianos que unen fuerzas para apoyar a los militares en el frente

Cómo es el truco de la cebolla para limpiar la parrilla

Un fuerte sismo sacudió a La Rioja y se sintió en varias provincias

Coimas en la ANDIS: las primeras horas del interventor, tensión por Spagnuolo y el futuro de las pensiones

Las secuelas del ACV: cómo actuar rápido y la capacitación médica pueden cambiar el destino de los pacientes

INFOBAE AMÉRICA
Así opera una red de

Así opera una red de más de mil voluntarios ucranianos que unen fuerzas para apoyar a los militares en el frente

La vida de lujos y excesos de Laureano Ortega, el delfín de la dictadura de Nicaragua

Sánchez Berzaín: “Paz o Quiroga, si deciden por el continuismo, tienen los días contados”

Paraguay leal: la decisión estratégica del Gobierno de Peña de seguir con Taiwán

Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles y drones contra zonas residenciales en la región de Sumy en Ucrania

TELESHOW
Nath Aponte: “A los 14

Nath Aponte: “A los 14 años me independicé”

Lizardo Ponce: “Piensan que soy amigo de todos”

El orgullo de Pampita: su hija Anita la acompañó durante las grabaciones de Los 8 escalones

Rocío Guirao Díaz y sus hijas asistieron al show de Emilia Mernes en Miami: el encuentro íntimo con la cantante

Es artista callejero, perdió a sus padres, cría a su hermana y se luce en La Voz Argentina: “Me identifico con Ale Sergi”