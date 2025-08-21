¿Cuál es el caso real que cuenta la serie ‘Amanda Knox, una historia retorcida’?

La película se estrenará en Disney el próximo 20 de agosto. (Star Latinoamérica)

La vida de Amanda Knox vuelve a la pantalla, esta vez en forma de una miniserie de ocho episodios producida para Hulu en Estados Unidos y para Disney+ a nivel internacional.

The Twisted Tale of Amanda Knox (Amanda Knox: una historia retorcida) se estrenó este 20 de agosto con sus dos primeros capítulos, y aborda uno de los casos judiciales más mediáticos y polémicos de las últimas dos décadas.

El caso real que estremeció a Italia y al mundo

En 2007, Knox era una joven estadounidense de 20 años que estudiaba en Perugia, Italia, cuando su compañera de cuarto, la británica Meredith Kercher, fue hallada muerta en el apartamento que compartían.

Knox, su entonces novio Raffaele Sollecito y Rudy Guede, un conocido de la zona, fueron acusados del asesinato.

Knox y Sollecito pasaron casi cuatro años en prisión antes de que la Corte Suprema de Italia anulara sus condenas y los declarara inocentes en 2015.

La joven estadounidense pasó casi cuatro años en prisión en Italia antes de ser absuelta por el asesinato de Meredith Kercher (AP Photo/Pier Paolo Cito, File)

En paralelo, Rudy Guede fue el único condenado de forma definitiva por el crimen y cumplió 13 de los 16 años de cárcel antes de salir en libertad en 2021.

Durante los años del proceso, la prensa sensacionalista bautizó a Knox como “Foxy Knoxy” y la presentó como una femme fatale manipuladora. El fiscal Giuliano Mignini llegó a sostener que se trataba de un asesinato ligado a un supuesto ritual sexual satánico. Sin embargo, la evidencia de ADN fue considerada defectuosa y la justicia italiana reconoció graves irregularidades en la investigación.

Knox vivió un “terrible error judicial”, como lo calificó la BBC. En 2019, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordenó al Estado italiano indemnizarla con 21.500 dólares por fallos en los interrogatorios iniciales.

Grace Van Patten interpreta a Knox en una serie de ocho episodios que explora su lucha por demostrar inocencia (AP Foto/Disney+)

De la prisión a la televisión

La nueva miniserie dramatiza este recorrido y busca, según su protagonista, recuperar su voz en medio del ruido mediático.

Amanda Knox no solo es el tema central, sino que también participa como productora ejecutiva y coescritora del episodio final.

“Mucha gente cree que conoce mi historia, pero finalmente es mi turno de contarla”, dice la actriz Grace Van Patten en un voiceover interpretando a Knox en la serie.

Van Patten encarna a la joven Knox, mientras que Giuseppe De Domenico da vida a Sollecito.

La serie recrea tanto los años de cárcel de Knox como el peso del juicio mediático en su vida personal (Disney+)

El guion está a cargo de KJ Steinberg, quien trabajó en This is Us y Gossip Girl. La creadora aseguró haber revisado “miles de páginas de documentos judiciales, archivos forenses, informes policiales, declaraciones de testigos y decisiones de jueces” para dar forma al drama.

El tono de la serie ha despertado debate: algunas escenas recurren a elementos estilizados e incluso cómicos, como la recreación de la película Amélie, que Knox y Sollecito afirman haber visto la noche del asesinato.

Para la showrunner, esa fue una forma de mostrar “a Amanda, la persona, antes de que se definiera en el imaginario público como la versión distorsionada”.

La producción cuenta además con otra firma polémica: Monica Lewinsky, quien también figura como productora ejecutiva. La exinterna de la Casa Blanca y activista contra el bullying reconoció sentir empatía inmediata por Knox.

Monica Lewinsky asegura que sintió “compasión inmediata” por Knox al conocer de cerca su historia. (Reclaiming with Monica Lewinsky)

Ambas mujeres compartieron experiencias de escrutinio mediático, humillación pública y largos interrogatorios.

“Mira, yo tomé una mala decisión; Amanda no hizo nada. Y yo asumí mi mala decisión, pero tuve mucha compasión por lo que ella había pasado”, dijo Lewinsky a NPR.

Knox asegura que el objetivo de la serie es mostrar la humanidad detrás de un caso reducido a titulares sensacionalistas.

“Lo que yo buscaba, después de haber sido marginada, vilipendiada y literalmente encarcelada, era la empatía humana”, declaró a NPR. “Quería que la gente se identificara con mi experiencia. Quería que dijeran: ‘Entiendo’”.

La joven argumentó además que “a nadie le importó el tipo que asesinó a mi compañera de habitación. Creo que eso representa lo que ocurría en aquel momento…"

Lewinsky, quien ya había producido Impeachment: American Crime Story, vuelve a explorar la perspectiva femenina en los escándalos (Disney+)

“La verdad sobre lo que le ocurrió y la verdad sobre la persona que lo cometió se perdieron por completo en aras de una historia escandalosa”, expresó a Newsweek.

La serie consta de ocho episodios de una hora. Los dos primeros, “Amanda” y “Ci vediamo più tardi”, debutaron el 20 de agosto en Disney+. Los siguientes se estrenarán cada miércoles hasta el 1 de octubre, cuando se emitirá el capítulo final, “Libertá”.