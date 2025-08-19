Owen Cooper celebró su debut en los Emmy: “Es mi primer papel; será el mejor de mi vida”

Owen Cooper, de 15 años, hace historia como el nominado más joven a un Emmy en la categoría de Mejor Actor de Reparto (Cr. Courtesy of Netflix © 2024)

Owen Cooper, con sólo 15 años, hizo historia al convertirse en el nominado más joven en la categoría de Mejor Actor de Reparto en una Miniserie o Película en los premios Emmy. Su interpretación de Jaime en la miniserie “Adolescence” —disponible en Netflix— valió este reconocimiento sin precedentes. Durante el evento Televerse 25, Cooper compartió con People su asombro y entusiasmo por la nominación, calificando la experiencia como “una locura” y admitiendo que aún no asimila la magnitud de lo logrado.

La postulación lo coloca en competencia directa con figuras consolidadas como Ashley Walters, Bill Camp, Javier Bardem, Peter Sarsgaard y Rob Delaney. Que un debutante comparta terna con semejantes nombres resalta la trascendencia del reconocimiento obtenido y el impacto de su trabajo. Cooper, quien debuta en la actuación, confesó: “Es mi primer papel; será el mejor de mi vida. Fue el mejor verano de mi vida filmando, y estoy deseando estar allí la noche de los Emmy. ¡Qué ganas!”.

El fenómeno “Adolescence” en Netflix

“Adolescence” es una miniserie de cuatro episodios estrenada el 13 de marzo en Netflix. La trama sigue a Jaime, un adolescente de 13 años —interpretado por Cooper— acusado de asesinar a un compañero. La serie fue elogiada por la crítica y galardonada con premios Gotham e IndieWire, consolidando su peso en la actual temporada televisiva.

El debut de Cooper en la miniserie 'Adolescence' lo posiciona junto a figuras consagradas en los premios Emmy (Cr. Courtesy of Netflix © 2024)

Stephen Graham, escritor, cocreador y actor de la serie, recordó para PEOPLE el momento en que percibió el talento especial de Cooper. Graham relató que, durante el rodaje, estableció una conexión inmediata con el joven actor al decirle: “De ahora en adelante, soy tu papá y tú eres mi hijo”.

Cooper respondió con naturalidad y convicción, lo que llevó a Graham a reconocer que el joven era distinto. Esta impresión se confirmó tras una improvisación junto al director Philip Barantini y la directora de casting Shaheen Baig, cuando Graham exclamó: “Vaya, nuestro chico es increíble”.

La directora de casting Shaheen Baig destacó su confianza en el futuro de Cooper y subrayó la pasión y el talento del joven, anticipando una carrera prometedora. Por su parte, el director Philip Barantini señaló que las sesiones de improvisación ayudaron a consolidar la elección de Cooper para el papel principal, resaltando su naturalidad y compromiso en su primer proyecto profesional.

Owen Cooper expresa su interés en explorar géneros como el cine de terror y dramas históricos en su carrera (Cr. Courtesy of Netflix © 2024)

Perspectivas y futuro profesional

Pensando en su futuro, Cooper reveló su interés por explorar nuevos géneros, como el cine de terror o historias ambientadas en la Segunda Guerra Mundial. Mostró además su deseo de trabajar junto a actores y directores reconocidos, proyectando una visión clara sobre su desarrollo como artista.

Su aspiración más grande es sencilla y firme: seguir actuando toda la vida. En su primer gran avance, Owen Cooper no solo hizo historia en los Emmy, sino que también dejó en claro su voluntad de convertir este logro en el primer capítulo de una carrera duradera.

El joven actor participará en la nueva versión de 'Cumbres Borrascosas' y en la comedia dramática 'Film Club' (@owencoooper/Instagram)

Interpretará al joven Heathcliff en la nueva versión cinematográfica de Cumbres Borrascosas, dirigida por Emerald Fennell y coprotagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, prevista para 2026. Además, formará parte del elenco de Film Club, la comedia dramática de BBC Three creada y protagonizada por Aimee Lou Wood, donde dará vida a Callum, el molesto vecino de Evie. También tuvo una aparición en el video musical de Sam Fender para el tema “Little Bit Closer”. Estas iniciativas muestran que su carrera ya transita por una sólida combinación de cine, TV y música.