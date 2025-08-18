Entretenimiento

Qué pasó con Bubbles, el chimpancé de Michael Jackson

Durante años, vivió en el rancho Neverland en California, donde dormía en su propia cuna y vestía ropa similar a la del artista

Por Brisa Bujakiewicz

Guardar
La historia de Bubbles refleja
La historia de Bubbles refleja el contraste entre la fama mediática y las necesidades reales de los animales exóticos (Foto: archivo)

Bubbles, el chimpancé que acompañó a Michael Jackson en algunos de los momentos más visibles de su carrera, vive hoy alejado de los escenarios y la atención mediática. Con 42 años, el primate vive en el Centro de Grandes Simios de Florida, un santuario especializado en el cuidado de esta especie, donde lleva casi dos décadas. Su historia refleja el paso de una vida marcada por el lujo y la exposición a un entorno pensado para su bienestar y seguridad.

Bubbles nació en un laboratorio a finales de la década de 1970 y fue adoptado por Jackson a principios de los años 80. Su llegada coincidió con un momento de ascenso vertiginoso en la carrera del cantante, lo que lo convirtió rápidamente en una figura reconocida, según precisó The Independent.

Durante años, el chimpancé vivió en el rancho Neverland, la propiedad de Jackson en California, donde dormía en su propia cuna y vestía ropa similar a la del artista. Según precisó Vanity Fair, su presencia en la vida del músico no se limitaba a la vida doméstica: lo acompañó en giras internacionales, asistió a actos públicos y fue fotografiado en eventos como los MTV Movie Awards de 1994.

El primate, que acompañó al
El primate, que acompañó al artista en giras y eventos, disfruta hoy de una vida tranquila y adaptada a sus necesidades (Grosby)

La imagen de Bubbles junto a Jackson se volvió parte del imaginario popular. El animal aparecía en videoclips, programas de televisión y hasta participó en sesiones fotográficas y entrevistas. Su cercanía con el músico reforzaba la imagen excéntrica de Jackson y alimentaba la fascinación del público y los medios por su estilo de vida. Sin embargo, el vínculo cotidiano cambió cuando el chimpancé alcanzó la madurez. A medida que crecía, su fuerza física aumentaba y se volvió más difícil mantenerlo como mascota en un entorno doméstico.

En 1993, Jackson decidió trasladar a Bubbles a un centro de cuidado especializado en Port St. Lucie, Florida. Conforme detalló Rock&Pop, en un principio el chimpancé mostró timidez y dificultades para relacionarse con otros ejemplares, especialmente con las hembras. Con el tiempo, su comportamiento se adaptó a la nueva rutina, marcada por un ambiente más cercano al de su especie.

En 2005, Bubbles fue trasladado al Centro de Grandes Simios de Florida, donde permanece hasta hoy. El santuario conmemoró en abril de este año tanto sus 20 años en el lugar como su cumpleaños número 42, fecha que se estableció de forma simbólica por desconocerse el día exacto de su nacimiento. En ese mensaje, los responsables destacaron su carácter tranquilo, su gusto por actividades de enriquecimiento como la pintura y su afición por tomar el sol y compartir tiempo con otros chimpancés.

El Centro de Grandes Simios
El Centro de Grandes Simios de Florida celebra la integración y el carácter artístico de Bubbles, quien pinta y lidera su grupo (Instagram/centerforgreatapes)

Durante su estancia en el santuario, Bubbles desarolló rutinas estables. Trepa, explora, busca comida y participa en actividades diseñadas para estimular sus capacidades físicas y mentales. El equipo del centro subraya que su integración fue exitosa y que el animal muestra un temperamento apacible, adaptado a la vida en grupo.

“Bubbles es una presencia tranquila y artística en el santuario. Es el respetado líder de su grupo de chimpancés, que incluye a sus amigos más cercanos: Oopsie, Boma, Kodua y Stryker. Aunque tímido y reservado, Bubbles también es juguetón. Es conocido por provocar suavemente a los visitantes con un chorro de agua o arena, solo por diversión”, detalla el sitio web oficial del Centro de Grandes Simios de Florida.

Aseguran que “a Bubbles le encanta pintar, y a menudo pasa momentos tranquilos creando coloridas obras de arte". “Solo entrega el lienzo cuando está realmente terminado, ¡y su estilo expresivo a veces trasciende los límites!”, cuentan.

Bubbles, el chimpancé de Michael
Bubbles, el chimpancé de Michael Jackson, vive en un santuario de Florida desde hace casi 20 años (Créditos: Center for Great Apes/TMZ)

El mantenimiento del primate cuenta con el respaldo económico del patrimonio de Jackson. Según Rock&Pop, el coste anual de sus cuidados ronda los 130.000 dólares, lo que incluye alimentación, atención veterinaria y personal especializado. Este financiamiento asegura que el chimpancé tenga condiciones óptimas para vivir sus últimos años, ya que su edad actual se considera avanzada para la especie.

Michael Jackson falleció en 2009, pero su previsión respecto al futuro de Bubbles permitió que el animal evitara situaciones de abandono o traslado inadecuado. El caso de este chimpancé no es aislado: muchas celebridades tuvieron animales exóticos que, con el tiempo, requirieron reubicación en entornos especializados. Sin embargo, no siempre se garantizan los recursos ni el seguimiento necesarios para que estos ejemplares tengan un final de vida seguro y saludable.

La historia de Bubbles ilustra la tensión entre el uso de animales como símbolos en la cultura popular y las necesidades reales de su cuidado. La etapa de notoriedad del chimpancé estuvo marcada por un contacto directo y constante con el público, pero su longevidad y bienestar actuales dependen de un entorno controlado y alejado de esa exposición.

A Bubble le encanta pintar
A Bubble le encanta pintar y sus cuidadores ofertan sus cuadros a través de subastas. (Facebook/Center For Great Apes)

En el santuario, su vida transcurre lejos de los reflectores, en un espacio donde la prioridad es su salud física y su comportamiento natural. El caso, respaldado por el compromiso financiero de quienes administran el legado de Jackson, representa un ejemplo poco frecuente de continuidad en el cuidado de una mascota exótica tras la muerte de su propietario.

Temas Relacionados

BubblesMichael JacksonCentro de Grandes Simios de FloridaRock&PopFloridaCaliforniaAnimales exóticosCultura popularNeverlandNewsroom BUE

Últimas Noticias

El ex marido de Britney Spears criticó a Kevin Federline por exponer a la cantante en su nuevo libro

Sam Asghari lanzó un comentario ácido que ya genera controversia

El ex marido de Britney

Billy Joel subastará su colección de motocicletas debido a la enfermedad que padece

El cantante cerrará su tienda 20th Century Cycles en Oyster Bay tras 15 años, mientras lucha contra la hidrocefalia normotensiva

Billy Joel subastará su colección

La directora de “Otro viernes de locos” se refirió a la posibilidad de una tercera entrega de la película

Nisha Ganatra habló sobre el futuro de la saga protagonizada por Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis

La directora de “Otro viernes

La historia desconocida de Matt Damon sobre cómo rescató a un gato de la selva y lo ayudó a superar el cáncer

La prednisolona, un corticosteroide usado en oncología veterinaria, ayudó al felino a reducir la inflamación y a mejorar su calidad de vida

La historia desconocida de Matt

Kathryn Hahn celebra su regreso a la comedia con una nominación al Emmy y nuevos desafíos en su carrera

En entrevista con Vanity Fair, la actriz habló sobre “The Studio”, su vínculo con Marvel, la maternidad y los proyectos creativos que marcan esta etapa de su trayectoria

Kathryn Hahn celebra su regreso
ÚLTIMAS NOTICIAS
Quiénes son los candidatos a

Quiénes son los candidatos a diputados y senadores nacionales en CABA para las elecciones 2025

Así quedaron las listas de candidatos de La Libertad Avanza y el PRO para las elecciones nacionales 2025

Quiénes son los candidatos a diputados nacionales en Buenos Aires en las elecciones 2025

Así quedaron las listas de candidatos de Fuerza Patria para las elecciones nacionales 2025 en todas las provincias

Tips Jurídicos: ¿cuándo se presume que alguien está muerto?

INFOBAE AMÉRICA
Elecciones en Bolivia: cinco claves

Elecciones en Bolivia: cinco claves para entender el fin de la hegemonía del MAS y el ascenso de Rodrigo Paz

Jorge “Tuto” Quiroga, el ex mandatario conservador que plantea un “cambio radical” en Bolivia y un recorte drástico del gasto público

Rodrigo Paz, la sorpresa electoral en Bolivia que promete “capitalismo para todos” y desafía 20 años de hegemonía del MAS

¿El éxito de la IA generativa de “El Eternauta” pone en riesgo a espectadores y creadores?

Las memorias del hombre que encontró la redención salvando palomas

TELESHOW
Luck Ra enfrentó los cuestionamientos

Luck Ra enfrentó los cuestionamientos de las redes en La Voz Argentina: “¿Puedo decir algo?”

Carolina Amoroso, embarazada de 8 meses, celebró sus 40 años: las fotos en la previa a convertirse en mamá

Charlotte Caniggia se posicionó en su pelea con su hermano Alex: “Yo soy ‘team Nannis’ porque ella siempre dice verdades”

El mensaje de Evangelina Anderson a sus hijos tras separarse de Martín Demichelis: “El dinero no es todo”

Rafael Ferro antes de su serie con Tini Stoessel manejaba un auto en una app: “Estaba sin laburo”