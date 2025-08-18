Entretenimiento

Alan Cumming regresa como Nightcrawler y confiesa que ‘Avengers: Doomsday’ fue una experiencia “sanadora”

Anteriormente, el actor compartió varios detalles de su difícil experiencia en “X-Men 2″, con largos periodos de maquillaje y peleas con el director

Por Antonela Rabanal

Alan Cumming aseguró que regresar
Alan Cumming aseguró que regresar como Nightcrawler resultó sanador tras la dura experiencia original en "X-Men 2"(Disney/REUTERS)

Alan Cumming afirmó que su regreso al papel de Nocturno/Nightcrawler en Avengers: Doomsday resultó “realmente sanador”, en contraste con la pésima experiencia que vivió durante el rodaje de X2 en 2003.

El actor de 60 años compartió sus impresiones tras finalizar hace unas semanas la filmación de la nueva producción de Marvel, que se estrenará en cines el Alan Cumming.

“Acabo de regresar. Fue increíble. Fue realmente... de una forma muy especial, fue muy sanador y muy agradable volver a algo que fue una experiencia terrible cuando lo hice la primera vez”, dijo en una entrevista durante el panel de The Traitors en la Televerse 2025 Conference de Los Ángeles.

Y añadió sobre el nuevo proyecto: “Gran película, gran película. Amo la película”.

Para Cumming, el primer acercamiento al personaje estuvo marcado por dificultades. “Fue miserable hacer X-Men 2, fue horrible por varias razones de las que he hablado largamente”, sostuvo.

Los avances en maquillaje facilitaron
Los avances en maquillaje facilitaron la labor de Cumming, permitiendo terminar sus escenas en tiempo récord para "Avengers: Doomsday" (Disney)

Según ha relatado en su libro de memorias, el rodaje incluyó jornadas de hasta cinco horas diarias en maquillaje, además de una compleja relación con el entonces director Bryan Singer.

Esta vez, el proceso fue muy diferente. “Fue realmente maravilloso poder volver. Y especialmente, tengo 60 años. No pensé que haría escenas de acción, ni que interpretaría a un superhéroe a mi edad. Eso fue genial”, relató.

Tras su compromiso con el reality The Traitors, Alan Cumming debió concentrar la grabación de sus escenas en pocos días:

“Lo resolvimos rápidamente porque, por las fechas, no pude estar cuando se filmaron la mayoría de las escenas. Así que reunimos todo, con pantalla verde y pequeñas escenas con otros actores aquí y allá. En realidad resultó bastante ágil”.

El regreso de la estrella como Nightcrawler ocurre más de veinte años después de su primera aparición en X-Men 2.

“Esta vez el maquillaje tomó
“Esta vez el maquillaje tomó 90 minutos”, indicó. “Antes, los tatuajes se pintaban a mano porque no habían decidido el diseño y ahora solo se pegan pequeñas aplicaciones", sostuvo el actor (REUTERS/Mario Anzuoni)

Marvel Studios anunció en marzo que el actor se sumaba a otros integrantes de la saga mutante: Patrick Stewart, Ian McKellen, Rebecca Romijn, Kelsey Grammer y James Marsden, quienes retoman sus personajes para el nuevo encuentro dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Sobre el rodaje, el intérprete subrayó el cambio positivo en el ambiente: “Todos fueron muy amables. Y como no estuve mucho tiempo, también fue bueno. Me hubiera gustado quedarme semanas, pero no fue así”.

Además, citó avances técnicos que aliviaron el arduo proceso. “Esta vez el maquillaje tomó 90 minutos”, indicó. “Antes, los tatuajes se pintaban a mano porque no habían decidido el diseño y ahora solo se pegan pequeñas aplicaciones. Cambió el juego”.

En el set, Cumming volvió a coordinar sus movimientos con los dobles de riesgo. “Tuve que practicar con los especialistas para retomar el personaje y no hubo distracciones. Había que hacerlo todo seguido”, recordó.

La expectativa por la reunión de mutantes no es exclusiva de Cumming. James Marsden, quien interpreta a Cíclope, declaró a medios estadounidenses que regresar “ha sido especial” y que volver a la franquicia fue “como una pequeña bienvenida a casa”.

Ian McKellen y Patrick Stewart
Ian McKellen y Patrick Stewart regresan a sus icónicos roles como Magneto y Charles Xavier en la próxima película (Disney)

Elenco y fecha de estreno de “Avengers: Doomsday”

La producción de Avengers: Doomsday se encuentra en marcha bajo la dirección de Joe y Anthony Russo, responsables de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

Marvel confirmó el inicio del rodaje mediante una extensa transmisión en vivo en redes sociales, donde presentó uno a uno a los miembros del reparto con la imagen de sus sillas personalizadas, reveladas cada 15 minutos.

El evento culminó con la sorpresiva aparición de Robert Downey Jr., quien regresará al universo Marvel como el antagonista Doctor Doom.

El elenco cuenta con Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Sam Wilson/Capitán América), Vanessa Kirby (Susan Storm), Paul Rudd (Hombre Hormiga), Florence Pugh (Yelena Belova), Tenoch Huerta Mejía (Namor), Simu Liu (Shang-Chi), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Lobo Blanco), Letitia Wright (Shuri/Pantera Negra) y Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/La Mole).

También participan Lewis Pullman (Centinela), Danny Ramirez (Joaquín Torres/Halcón), Joseph Quinn (Johnny Storm/La Antorcha Humana), David Harbour (Guardia Rojo), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Fantasma), Tom Hiddleston (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X) e Ian McKellen (Magneto).

"Avengers: Doomsday" reúne a figuras icónicas de los X-Men y los Cuatro Fantásticos, marcando un cruce inédito de franquicias en el UCM (Marvel Studios)

La presencia de mutantes y de integrantes de los Cuatro Fantásticos anticipa un cruce inédito de franquicias. El reparto suma a Alan Cumming (Nocturno), Rebecca Romijn (Mística), James Marsden (Cíclope), Channing Tatum (Gambito) y la incorporación de Pedro Pascal como Reed Richards/Mr. Fantástico.

El estudio mantiene estrictas medidas para evitar filtraciones y ha escogido locaciones cerradas para mayor control, según confirmaron los directores.

Avengers: Doomsday tiene estreno mundial fijado para el 1 de mayo de 2026, con la secuela Avengers: Secret Wars programada para el 17 de diciembre de 2027.

