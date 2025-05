El consejo que Mel Gibson le dio a Robert Downey Jr. para deshacerse de sus problemas de adicción

Mel Gibson ayudó a Robert Downey Jr. a recuperar su carrera tras sus problemas de adicción. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

En la historia reciente de Hollywood, pocas trayectorias han sido tan dramáticas, emotivas y admirables como la de Robert Downey Jr. El actor, hoy símbolo de éxito y resiliencia, no siempre gozó del favor de la industria ni del público. Durante los años 90, su vida estuvo marcada por una profunda espiral de adicciones, arrestos y estancias en prisión.

Su carrera, que prometía grandeza desde su brillante interpretación en Chaplin (1992), parecía destinada al olvido. Pero en medio de ese abismo, apareció una figura clave que cambiaría su destino: Mel Gibson.

El público suele conocer a Gibson por sus icónicos papeles en Corazón valiente o Arma letal, o por sus incursiones como director. Pero detrás de cámaras, fue el responsable silencioso de uno de los más notables regresos en la historia del cine.

Mel Gibson ayudó a Robert Downey Jr en su resurgimiento al mundo del cine. (composición/AP)

Durante su discurso de agradecimiento en los American Cinematheque Awards de 2011, el protagonista de Iron Man dijo sin rodeos, lo importante que la estrella de Hollywood había sido para su recuperación de las adicciones.

“Le pedí a Mel que me entregara este premio por una razón. Porque cuando no conseguía estar sobrio, me dijo que no perdiera la esperanza. Me instó a encontrar mi fe. No tenía que ser la suya ni la de nadie, siempre y cuando estuviera arraigada en el perdón”, dijo.

Además, Robert Downey Jr dijo que cuando nadie apostaba por él, Mel Gibson vio el potencial de su colega y le dio su ayuda. Le ofreció no solo apoyo emocional, sino también un techo, comida y, lo más importante, una segunda oportunidad en una industria que ya le había dado la espalda.

Robert Downey Jr aseguró que Mel Gibson fue de las pocas personas que creyeron en él. (REUTERS/Carlos Barria)

En aquellos años oscuros, el actor no solo lidiaba con sus demonios personales, sino también con el rechazo generalizado del sistema de estudios. Nadie quería contratarlo. Fue entonces cuando Mel Gibson le ofreció el papel principal en una película pensada originalmente para él.

A cambio, solo le pidió una cosa: que cuando llegara el momento, ayudara al “siguiente tipo” de alguna forma. “Es razonable suponer —añadió Downey Jr.— que en aquel momento Mel no imaginaba que el siguiente tipo sería él, ni que esa noche sería sobre él”.

Ese gesto de solidaridad, casi inaudito en una industria competitiva y despiadada, sembró en Downey Jr. una nueva perspectiva sobre sí mismo y su vida. Gibson no solo le dio trabajo, sino que le enseñó a “abrazar el cactus”, como lo llama metafóricamente: aceptar su parte más oscura, enfrentarla y reconciliarse con ella.

Mel Gibson le recomendó a Robert Downey Jr. que abrazara la parte más oscura de su alma. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Dijo que si aceptaba la responsabilidad por mis errores abrazaría esa parte de mi alma que era fea, abrazando el cactus, como él lo llama. Dijo que si abrazaba el cactus el tiempo suficiente, me convertiría en un hombre con cierta humildad y que mi vida cobraría un nuevo sentido. Y lo hice. Y funcionó“, expresó.

Y así fue. Gracias a ese impulso inicial, Robert Downey Jr. pudo reconstruirse desde los cimientos. Su regreso triunfal llegó en 2008 con Iron Man, película que inauguró el Universo Cinematográfico de Marvel y lo convirtió en una figura central de la franquicia.

Más de una década después, obtuvo el reconocimiento definitivo al ganar el Oscar como Mejor actor de reparto por Oppenheimer (2023), de Christopher Nolan.

Robert Downey Jr. ganó su primer Premio Oscar en 2024. (EFE/EPA/ALLISON DINNER)

Hoy, mientras se prepara para volver a la gran pantalla en Avengers: Doomsday (2026), interpretando al villano Dr. Doom, Robert Downey Jr. no olvida quién estuvo allí cuando más lo necesitaba. Mel Gibson, más allá de sus propias controversias públicas, fue para él mucho más que un colega: fue un salvavidas.

En un mundo donde la caída suele ser definitiva, el gesto de Gibson demuestra que la compasión y la fe pueden cambiar el rumbo de una vida. Y Downey Jr. es el vivo ejemplo de que, a veces, basta con que una sola persona crea en ti para volver a empezar.