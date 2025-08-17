Kathryn Hahn celebra su regreso a la comedia con una nominación al Emmy y nuevos desafíos en su carrera

Kathryn Hahn celebra su regreso a la comedia con una nominación al Emmy (REUTERS/Daniel Cole)

Kathryn Hahn recuperó el protagonismo en la industria televisiva tras obtener una nominación al Emmy por su papel en The Studio, comedia que marca su retorno a los grandes elencos y a un estilo interpretativo que la actriz considera especialmente satisfactorio.

“Esta sensación es la mejor”, afirmó Hahn en una entrevista con Vanity Fair, al describir la oportunidad de integrarse en una producción de gran formato, ámbito en el que debutó y al que regresa con entusiasmo renovado.

Con cuatro nominaciones al Emmy en la última década, la artista reflexionó sobre la evolución de su trayectoria profesional y el significado de este reconocimiento en un punto crucial de su carrera.

Regreso de Kathryn Hahn a la comedia de gran formato

La nominación por The Studio supone para Hahn un reencuentro con la comedia de gran escala, género que le brindó notoriedad en títulos como Anchorman y Step Brothers, bajo la dirección de Adam McKay y en colaboración con Will Ferrell. Al incorporarse al rodaje de la nueva serie de Seth Rogen y Evan Goldberg, experimentó una familiaridad y una libertad creativa que echaba de menos.

“No había hecho nada de este tamaño, con tanta energía, así que me emocioné mucho cuando leí el guion”, expresó la actriz a Vanity Fair. Subrayó la claridad y el dinamismo de su personaje, además de la fluidez de la comedia, cualidades que, según ella, auguraban una experiencia positiva desde el inicio.

Al comparar este regreso con sus primeras incursiones en la comedia, la intérprete reconoció que trabajar en grandes elencos implica una colaboración intensa en la que el éxito depende del compromiso colectivo. “En un elenco numeroso, todo se vendría abajo si uno no cumple con su parte”, explicó Hahn.

'The Studio' combina sátira y homenaje a la industria cinematográfica (Apple Tv)

En sus comienzos, se sentía fuera de lugar debido a su formación teatral y la falta de experiencia en improvisación. Colaborar con McKay y observar la espontaneidad de sus compañeros le permitió descubrir una nueva libertad interpretativa. “Todo lo que me habían dicho que no hiciera, aquí se alentaba. Esa entrega sin miedo me abrió muchas puertas”, recordó la actriz.

El tono de The Studio fue otro de los temas abordados durante la conversación. Hahn resaltó que, aunque se trata de una sátira sobre la industria cinematográfica, la serie está impregnada de nostalgia y respeto por el mundo del cine.

“Hay una admiración evidente. Si solo fuera una crítica cruel, no sería tan atractiva”, opinó Hahn. Para la intérprete, el humor surge del equilibrio entre la ironía y el cariño por el oficio, una perspectiva que atribuye a la experiencia personal de Rogen y Goldberg como admiradores de Hollywood.

Experiencia en Marvel y nuevos proyectos

La experiencia de Hahn en Marvel con Agatha en todas partes le aporta otra nominación al Emmy y nuevos retos profesionales (Disney+)

En paralelo a su trabajo en The Studio, Hahn fortaleció su presencia en el universo Marvel con Agatha en todas partes, una serie derivada de WandaVision que le valió otra nominación al Emmy. Aunque la producción de Disney+ recibió menos reconocimientos de lo esperado, la actriz expresó su orgullo por el proyecto y el equipo creativo.

“Fue probablemente el trabajo más nutritivo, difícil, increíble y transformador que hice”, confesó Hahn a Vanity Fair. La actriz manifestó su deseo de continuar explorando el personaje y su admiración por la creadora Jac Schaeffer: “Estoy deseando que haya novedades, pero hasta ahora no me comunicaron nada”.

La maternidad también fue un factor decisivo en la evolución de su carrera. Hahn explicó que los papeles más intensos y personales, como los de Private Life y Tiny Beautiful Things, coincidieron con la etapa en la que sus hijos eran pequeños. “Es curioso mirar atrás y ver que el momento más exitoso llegó cuando mis hijos eran tan jóvenes. Tengo sentimientos encontrados al respecto”, admitió la actriz.

La maternidad influyó en los papeles más personales e intensos de Hahn, marcando una etapa de gran sensibilidad

Valoró la oportunidad de trabajar con creadoras capaces de captar esa dimensión vital y emocional, reconociendo que fue un periodo de gran sensibilidad. “Fue muy intenso. Me siento agradecida, pero también lo echo de menos”, compartió Hahn.

Nuevas inquietudes creativas y colaboraciones

El interés de Kathryn Hahn por la dirección nació de la admiración que siente por los guionistas y cineastas con quienes colaboró. Aunque se considera fundamentalmente actriz, no descarta dirigir si surge el proyecto adecuado. “Me encantaría, si se presentara la oportunidad correcta. Me inspiran mucho los directores-guionistas, y si pudiera escribir algo propio, sería increíble”, declaró en la entrevista con Vanity Fair.

Entre sus proyectos recientes, destaca Madden, la nueva película de David O. Russell protagonizada por Nicolas Cage. El rodaje, que fue noticia por supuestas tensiones, resultó para Hahn una experiencia positiva. “Fue fantástico. Trabajar con esos actores fue como un sueño. Disfruté mucho trabajar con Nic Cage”, aseguró.

Hahn expresa su interés por la dirección y valora la colaboración con cineastas como David O. Russell y Joey Soloway (REUTERS/Danny Moloshok)

Describió el método de dirección de Russell como intenso y enfocado al trabajo con los actores, evitando referirse a las polémicas mencionadas. Además, manifestó su deseo de volver a colaborar con cineastas como Joey Soloway, Tamara Jenkins y Lisa Cholodenko, a quienes considera referentes creativos.

En su reflexión final, Hahn destacó el valor de la autenticidad y la contención en el proceso creativo, y expresó su aprecio por quienes solo intervienen cuando tienen algo esencial que aportar, una filosofía que —afirmó— comparte plenamente.

El retorno de Kathryn Hahn a la comedia de gran escala llega acompañado de una etapa de sensibilidad y nuevos desafíos, confirmando su lugar destacado en la industria audiovisual.