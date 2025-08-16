Mónica Ayos deslumbra en Miami con el estreno de “Radojka – Una comedia fríamente calculada”

Mónica Ayos debuta en Miami con la comedia negra 'Radojka', una obra multipremiada de proyección internacional.

Mónica Ayos afronta un nuevo desafío actoral en el estreno de “Radojka – Una comedia fríamente calculada” en Miami, una pieza de humor negro que enriquece su trayectoria internacional. La actriz, reconocida por su trabajo en televisión y cine, divide desde hace una década su año entre México y Estados Unidos. Esta vez, hizo una pausa en las grabaciones para regresar al teatro y explorar otros registros sobre el escenario.

La obra, escrita por Fernando Schmidt y Christian Ibarzabal, cuenta con la dirección de Alejandro Vales. En esta versión presentada en Miami, Ayos comparte elenco con Jessica Álvarez Dieguez, reconocida actriz que ha interpretado a la inolvidable Elvira en la versión local teatral de ‘Esperando la carroza’ y con una amplia trayectoria en el circuito argentino. El estreno, que fue el 9 de agosto, celebrado en el Teatro 8 (ubicado en 2173 SW 8th Street), colmó la sala incluso pese al mal clima.

Las funciones continúan todos los sábados y domingos, con una duración de una hora y diez minutos, sin intermedio.

El elenco y la producción destacan por su capacidad de atraer públicos diversos y adaptar el humor a distintas culturas.

Desde South Beach, Mónica Ayos detalla a Infobae cómo fue el proceso que la llevó a sumarse al proyecto y revela los motivos que la impulsaron a aceptar el papel:

“Leí ‘Radojka’ unos años atrás y me gustó mucho, en ese momento me la habían mandado de Argentina y la propuesta era hacerla allá, yo estaba grabando ‘Vencer la Culpa’ en Televisa México y era imposible poder organizarme y viajar a Buenos Aires para hacerla porque aún me quedaban meses de grabación”, recuerda.

Cuando finalmente se instaló en Miami y Jessica Álvarez Dieguez y Alejandro Vales se la ofrecieron para el circuito teatral local, aceptó con entusiasmo: “Volví a leerla y, al ver que seguía disfrutando el texto como la primera vez, no lo dudé”.

Una comedia negra con proyección internacional

El Teatro 8 fue testigo del debut de “Radojka”, obra multipremiada que ya se ha presentado en 17 países y ciudades —incluida Nueva York, donde se la conoce como “Si te mueres, me mato”—. La historia gira en torno a dos mujeres, cuidadoras de una anciana serbia, que enfrentan una situación límite tras la muerte inesperada de su empleadora. Para no perder el empleo ni el sueldo, urden un plan extremo, lo que desencadena situaciones de humor ácido, precariedad e interrogantes éticos.

'Radojka' explora el humor negro y los dilemas éticos a través de la historia de dos cuidadoras en una situación límite.

Mónica Ayos interpreta a Lucía, una de las cuidadoras protagonistas. Por su parte, Jessica Álvarez Dieguez da vida a Gloria. Ambas logran una química escénica precisa, sosteniendo el pulso de la comedia negra y cautivando al público. Álvarez Dieguez, alumna del maestro Agustín Alezzo y protagonista de numerosas piezas, reside hace más de veinte años en Estados Unidos. Su aporte a la cultura local le valió la llave de la ciudad. Junto a su esposo y director de la obra, Alejandro Vales, impulsa desde hace años el crecimiento teatral de Miami a través del Teatro 8, una sala propia con capacidad para casi 300 espectadores.

Respecto al trabajo del equipo, Ayos subraya —según conversó con Infobae en Miami— la importancia de quienes sostienen el espacio:

“La verdad es que el laburo de los chicos (Ale y Jessi) en su Teatro 8 es inmenso y admirable, impulsando tanto a autores como artistas y público”, afirma. Para la actriz, formar parte del elenco representa una gran alegría. Además, destaca la estrategia que elige la dupla al adaptar obras para atraer públicos de toda Latinoamérica:

“Logran reunir público de toda Latinoamérica y que todos entiendan el humor, el amor o el drama a pesar de los diferentes códigos y modismos”. Esta capacidad de unificar sensibilidades y captar diversidad de espectadores, según Ayos, es uno de los méritos fundamentales del trabajo que ofrecen temporada tras temporada.

La obra, reconocida en 17 países, refuerza el crecimiento del teatro independiente y latinoamericano en Miami.

Reconocimientos y funciones

La obra ha sido galardonada y nominada en premios como Estrella de Mar, Carlos, ACE en Argentina, además de los Talía en Nueva York y el Bravo como mejor obra en México en 2023.

“Radojka – Una comedia fríamente calculada” se presenta en el Teatro 8 (2173 SW 8th Street, Miami) todos los sábados y domingos, con una duración de setenta minutos sin intermedio. Así, la apuesta de Ayos y su elenco consolida no solo el crecimiento del teatro independiente en Miami, sino también la vigencia del humor y la sensibilidad latinoamericana en nuevas geografías.