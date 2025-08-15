Entretenimiento

La razón por la que Alicia Silverstone rechazó participar en "Beverly Hills, 90210″

La actriz, recordada por su papel como Cher Horowitz en ‘Clueless’, reveló que había recibido una oferta para sumarse al fenómeno televisivo de los 90

Ester Palomino

Alicia Silverstone estuvo a punto
Alicia Silverstone estuvo a punto de unirse a Beverly Hills, 90210, pero prefirió seguir otro rumbo.

A mediados de los años 90, Beverly Hills, 90210 era uno de los mayores éxitos televisivos en Estados Unidos y en el mundo.

La serie creada por Darren Star y producida por Aaron Spelling seguía las vidas de un grupo de jóvenes de Beverly Hills mientras atravesaban la secundaria, la universidad y los retos de la vida adulta.

Con tramas que abordaban desde romances y amistades hasta temas complejos como el racismo, la violencia doméstica, el abuso de drogas o el VIH, se convirtió en un fenómeno cultural y en la piedra angular del género teen soap.

En ese contexto, Alicia Silverstone estuvo cerca de sumarse al elenco. Sin embargo, decidió rechazar la propuesta. En una entrevista con Entertainment Weekly en 1995, la actriz explicó que tenía otras aspiraciones profesionales:

“No hay razón para quedar atrapada en un programa de televisión cuando podrías hacer una película con alguien como Al Pacino”, razonó en ese entonces.

Su rechazo a la serie
Su rechazo a la serie fue una apuesta por una carrera con proyectos más selectos y atemporales

Cuando brindó esa entrevista, Silverston apenas estaba construyendo su carrera tras aparecer en un episodio de Los años maravillosos, The Crush y dos videos musicales de Aerosmith.

“Quiero hacer cosas más clásicas. Me encantaría hacer dramas de época. Me encantaría interpretar los papeles de Helena Bonham Carter”, dijo.

“He oído que ella dice en entrevistas —y no sé si es cierto, porque ya no creo en los artículos— que le gustaría hacer cosas contemporáneas. Así que tal vez podríamos intercambiar”.

Su intuición no falló. Pocos meses después de esa entrevista, Silverstone protagonizó Clueless (1995), la comedia adolescente escrita y dirigida por Amy Heckerling que la catapultó a la fama.

Basada libremente en la novela Emma de Jane Austen, la historia seguía a Cher Horowitz, una carismática y adinerada estudiante de un instituto privado en Beverly Hills, obsesionada con la moda y con ayudar a los demás… siempre a su manera.

La actriz buscaba papeles “más
La actriz buscaba papeles "más clásicos" y rechazó comprometerse con una serie de televisión

La película, que también contó con Paul Rudd, Brittany Murphy, Stacey Dash y Jeremy Sisto, fue un éxito de taquilla y, con el tiempo, se convirtió en una obra de culto. Inspiró una serie de televisión, una colección de libros y múltiples referencias en la cultura pop.

Pese a que su personaje era un ícono de estilo, Silverstone confesó a People que en esa época no tenía interés en la moda:

“Cuando conseguí el papel para Clueless, usaba jeans. En realidad, durante todo mi proceso de audiciones hasta esa época, usaba jeans y una camiseta verde con un pequeño bolsillo. Eso era lo que llevaba todos los días”, recordó en una edición nostálgica que la revista dedicó a los años 90 esta semana.

“A esa edad, nunca tuve interés en la moda, así que simplemente me ponía lo que estuviera por ahí, incluso si era una camiseta de franela realmente poco atractiva”, confesó.

Pese al glamour de la
Pese al glamour de la película, Alicia nunca se consideró una amante de la moda.

El regreso de Cher en una nueva serie

Tres décadas después, Silverstone está lista para volver a encarnar a Cher. En abril de 2025, anunció que protagonizaría una secuela en formato serie para Peacock.

En una entrevista en el programa Today el pasado 7 de agosto, la actriz adelantó: “Estoy muy emocionada con esto. Creo que vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas. El objetivo es que honre todo lo que la gente ama de Clueless y de Cher”.

Silverstone señaló que el equipo busca “honrar eso, pero también aportar algo fresco y nuevo”, aunque reconoció que el proyecto todavía está “en etapas muy tempranas”.

Treinta años después, la actriz
Treinta años después, la actriz se prepara para volver a interpretar a Cher en una secuela televisiva

De acuerdo con Variety, la secuela contará con los creadores de Gossip Girl, Josh Schwartz y Stephanie Savage, como guionistas, y con la participación de Jordan Weiss.

Amy Heckerling, responsable de la película original, será productora ejecutiva junto a Silverstone y Robert Lawrence. A diferencia de un intento previo de Peacock en 2020, esta versión estará centrada en Cher y no en otros personajes secundarios.

