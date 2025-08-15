Halle Berry cumplió 59 años, lo festejó posando en bikini y aprovechó para enviarle un mensaje cargado de ironía a su ex esposo

Halle Berry celebró su cumpleaños número 59 en un destino tropical con un mensaje dirigido a su ex esposo (foto: Instagram/Halle Berry)

Halle Berry respondió este jueves de manera contundente a las críticas de su exesposo David Justice, quien la había atacado públicamente por no cocinar ni limpiar durante su matrimonio en los años 90. La actriz de 59 años utilizó Instagram para compartir una serie de fotografías en bikini dorado desde un destino tropical donde celebra su cumpleaños, acompañadas del mensaje desafiante: “¡Uf…! Cocinando, limpiando y siendo maternal“.

Las imágenes muestran a la ganadora del Oscar luciendo espectacular en traje de baño, con su característica figura escultural, mientras disfruta de unas vacaciones junto a su actual pareja, Van Hunt. La publicación también incluyó fotografías románticas de la pareja en su cabaña frente al mar y una carta que uno de sus dos hijos le entregó durante estas vacaciones de verano.

Halle Berry junto a su actual pareja, Van Hunt, y un mensaje dirigido hacia su ex (foto: Instagram/Halle Berry)

Las declaraciones de David Justice

La respuesta de Berry llegó después de que Justice, exjugador profesional de béisbol, revelara en el pódcast “All the Smoke” las razones por las que decidió terminar su matrimonio con la actriz. Justice explicó a los presentadores que había concluido que Berry “no era la mujer adecuada para formar una familia”.

Halle Berry junto a David Justice durante su noviazgo durante la década de los '90 (foto: Steve Granitz/WireImage)

El exjugador de los Atlanta Braves y los New York Yankees fue específico en sus críticas durante la entrevista del pódcast. “Si tenemos hijos, ¿es esta la mujer con la que quiero tenerlos y formar una familia? Y en ese momento, como hombre joven, ella no cocina, no limpia, no parece realmente maternal”, declaró.

Halle Berry respondió en bikini dorado a las críticas de David Justice (intagram)

Berry y Justice estuvieron casados de 1993 a 1997, período en el que la carrera de la actriz en el entretenimiento estaba en ascenso. Justice admitió en el pódcast que su inexperiencia en relaciones había influido en su decisión: “Mi conocimiento y mi comprensión y mi sabiduría sobre las relaciones simplemente no era amplia”, reconoció el tres veces All-Star de las Grandes Ligas.

Los días de sol, playa y tranquilidad acompañan la celebración de la actriz en su aniversario (Instagram)

La indignación de los fanáticos en redes sociales

Las fotografías en bikini dorado publicadas por Halle Berry llamaron la atención y recibieron elogios en Instagram (Instagram)

Los fanáticos de Berry reaccionaron con indignación en las redes sociales cuando los comentarios de Justice se volvieron virales. “¿Maternal? Ella era su pareja, no su mamá”, escribió un usuario en X defendiendo a la actriz.

Otro comentario destacaba la ironía de la situación: “Imaginen esperar que Halle Berry, la primera actriz afroamericana en ganar 20 millones de dólares por una película, la mujer más deseable del mundo durante décadas, la primera mujer afroamericana en ganar un Oscar, se quede en casa a cocinar y limpiar”.

La respuesta de Halle Berry a los comentarios de su exesposo fue contundente y cargada de ironía, utilizando imágenes de sus vacaciones (Instagram)

Las críticas se centraron en el contraste entre las expectativas domésticas de Justice y los logros profesionales de Berry. “Halle Berry, una figura reconocida mundialmente, se suponía que debía tomar tiempo de su exitosa carrera para ‘cocinar y limpiar’ para un hombre del que nunca he oído hablar“, escribió otro defensor de la actriz, haciendo referencia a las diferencias en sus patrimonios netos.

Berry recibió cartas y gestos de cariño de sus hijos durante su festejo de cumpleaños (foto: Composición fotográfica/@halleberry vía Instagram)

En la misma entrevista del pódcast, Justice también expresó su molestia porque Berry nunca aclaró públicamente que él no había sido el exnovio que la agredió físicamente. En 1996, la actriz había revelado a la revista People que un exnovio no identificado la había golpeado en la cabeza, perforando su tímpano y causándole pérdida auditiva. “Ella permitió que el mundo pensara que fui yo”, se quejó Justice durante la entrevistal.

El exbeisbolista reconoció que había lastimado profundamente a Berry al abandonarla abruptamente en lugar de buscar terapia de pareja o intentar resolver sus diferencias de manera gradual. “No salí suavemente”, admitió, explicando que simplemente “desapareció” y que “podría haber manejado eso mejor”.

Las fotos que la actriz compartió en su perfil por su cumpleaños número 59 (foto: Composición fotográfica/@halleberry vía Instagram)

Al reflexionar sobre su matrimonio después de más de dos décadas, Justice llegó a una conclusión que revela el dolor que pudo haber causado: el exjugador ahora comprende que Berry realmente lo amaba y puede imaginar lo devastador que debió haber sido para ella recibir una ruptura tan definitiva sin posibilidad de reconciliación.