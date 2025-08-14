Entretenimiento

Kid Cudi reveló que rechazó atestiguar contra Sean “Diddy” Combs antes de su sentencia

Kid Cudi no quería asistir a la corte para atestiguar contra Combs pero al final acudió por el bien de su amiga Cassie Ventura

Por Marco Antonio González Aguilera

Kid Cudi contó que no
Kid Cudi contó que no le gustó tener que ir a declarar contra Sean "Diddy" Combs.

Scott Mescudi, mejor conocido en el mundo artístico como Kid Cudi dijo que rechazó declarar en contra de Sean “Diddy” Combs en dos ocasiones cuando los fiscales le solicitaron hacerlo voluntariamente, hasta que se vio obligado a acudir luego de recibir un citatorio de la corte.

“Primero me dijeron si podía ir y dije no. Me lo pidieron de nuevo y dije no. Entonces recibí un citatorio. Y estuve así como, chingados, no puede ser”, dijo Cudi durante una entrevista en el podcast Call Her Daddy.

Cudi tuvo que ser citado por la corte para atestiguar contra Combs, porque los fiscales lo consideraban un testigo clave en el caso.

Kid Cudi fue obligado por
Kid Cudi fue obligado por la fiscalía para declarar en contra de "Diddy".

Cuando ya no tuvo opción, el artista aseveró que pensaba asistir usando un traje, pero cambió de opinión porque no consideró que la situación ameritara que vistiera sus mejores prendas.

Así que se presentó en la corte federal usando un par de vaqueros y una cazadora de cuero negra. “Odié cada minuto de eso, no quería hacerlo”, dijo.

El testimonio de Cudi se centró en Cassie Ventura, con quien salió en 2011, cuando Cassie se estaba tomando un descanso de Combs, debido a que la relación estaba experimentando problemas, según declaró el acusado.

Según Kid Cudi, tenía en
Según Kid Cudi, tenía en gran estima a Cassie Ventura, porque sabía el infierno que vivía al lado de Combs

El famoso aseveró que no deseaba declarar, pero después recordó que Cassie era especial para él y tenía que apoyarla. El músico destacó que consideró a Cassie como una amiga cercana, además de que siente un gran cariño por ella y siempre desea que se encuentre bien.

“Cuando la vi casarse me alegré mucho de que encontrara a su persona. Cuando supe que estaba teniendo hijos, pensé, ‘Esto es increíble’. Siempre he querido verla prosperar, porque sabía de la pesadilla que estaba viviendo”, expresó.

¿Qué testificó Scott ‘Kid Cudi’?

Según un reportaje de Reuters, Scott Mescudi se presentó en la corte donde narró un incidente ocurrido en diciembre de 2011, cuando Combs descubrió que salía con Ventura.

Scott Mescundi atestiguó sobre el
Scott Mescundi atestiguó sobre el día que Combs allanó su casa

Según la fiscalía, este episodio forma parte de una serie de actos violentos y amenazas que Sean “Diddy” Combs habría perpetrado durante dos décadas para coaccionar a mujeres, incluida Cassie Ventura, a participar en fiestas sexuales con drogas conocidas como “Freak Offs” y evitar que se alejaran de él.

Mescudi relató que Ventura lo llamó temprano una mañana de diciembre de 2011, nerviosa y asustada, advirtiéndole que había dado su dirección a Combs.

Al regresar a su casa, encontró regalos abiertos y a su perro encerrado en el baño, por lo que denunció un allanamiento. Según el testimonio, de camino a su propiedad llamó a Combs y le dijo: “¿Hijo de puta, estás en mi casa?“, relató Mescudi

Mescundi dijo que dejó de
Mescundi dijo que dejó de salir con Ventura en enero del 2012

Combs le respondió tranquilamente y le dijo que quería hablar. Poco después, su automóvil se incendió en la entrada de su vivienda. Mescudi aseguró que, en un encuentro posterior, el magnate le dijo: “Éramos colegas, sabes que esa era mi chica”, y negó saber del incendio.

Según el testimonio de Scott Mescundi, su relación con Ventura acabó poco después del allanamiento, en enero del 2012.

