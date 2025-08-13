Entretenimiento

Murió Nobuo Yamada, célebre cantante de “Pegasus Fantasy” del anime ‘Los Caballeros del Zodiaco’

El músico conocido como NoB también compuso e interpretó el tema “Blue Forever” para la serie de animación japonesa

Por Ester Palomino

El mundo del anime y la música japonesa está de luto. Nobuo Yamada, más conocido por su nombre artístico NoB y célebre por interpretar el mítico opening Pegasus Fantasy de Saint Seiya, falleció el pasado 9 de agosto de 2025 a los 61 años, víctima de un cáncer de riñón que enfrentó por largo tiempo.

La noticia fue difundida al público este miércoles 13 de agosto por su agencia MOJOST, que en un comunicado expresó: “Nuestro artista NoB (Nobuo Yamada) falleció pacíficamente a la 1:39 p.m. del 9 de agosto, después de una larga batalla contra el cáncer de riñón, en un hospital donde había estado recibiendo tratamiento”.

Según detalló la agencia, la familia de Yamada realizó un funeral privado siguiendo las costumbres japonesas, y solicitó a los fans abstenerse de visitar su domicilio para dar el pésame.

No obstante, debido a la gran cantidad de seguidores que el artista dejó atrás, se organizará pronto un evento público de despedida. Ese será el espacio en el que sus fanáticos podrán reunirse para rendirle homenaje y dejar flores en su memoria.

“Apreciamos profundamente la amabilidad que se le mostró durante su vida y lamentamos compartir esta triste noticia”, añadió MOJOST.

Nobuo Yamada había estado lidiando con complicaciones de salud. El cáncer al riñón se le detectó en 2017 y, en ese entonces, los médicos le pronosticaron cinco años de vida. Pese al presagio, el cantante logró superar ese tiempo estimado y prolongó su carrera.

Fue en febrero de 2025 que recién comunicó a los fans sobre su diagnóstico. La enfermedad lo había debilitado y lo obligó a cancelar su participación en dos eventos programados para marzo: el concierto Saint Seiya “Pegasus Fantasy” Grand Finale en México y el Festival Tarō Kobayashi.

Pese a que su cuerpo estaba frágil, Yamada tenía intenciones seguir vinculado a la música.

El comunicado de MOJOST subrayó que, “incluso el día antes de su fallecimiento, [Nobuo Yamada] habló sobre los arreglos de las canciones que había compuesto y sobre el escenario en el que actuaría. Trabajó como la ‘estrella de rock NoB’ hasta el final”.

De Osaka al estrellato mundial

Nacido el 20 de enero de 1964 en Kawachinagano, Osaka, Nobuo Yamada inició su carrera en 1983 como vocalista en proyectos musicales como el álbum Hakai Gaisenroku de Munetaka Higuchi (baterista de LOUDNESS) y la unidad de hard rock M’tFUJI.

En 1984 debutó oficialmente como vocalista de la banda MAKE-UP, con la que alcanzó la fama internacional al interpretar el primer opening de Saint Seiya, "Pegasus Fantasy", y el ending "Blue Forever".

Además de cantar, Yamada compuso y escribió las letras de ambos temas, incluidos en los álbumes Saint Seiya Hits I (junto a Mitsuko Horie) y Saint Seiya ‘96 Song Collection.

En 2004, MAKE-UP se reunió para grabar la canción Never, parte de la banda sonora de la película Saint Seiya: Tenkai-hen Overture.

Ya como solista, Yamada se consolidó como una voz recurrente en el género tokusatsu y el anime, y llegó a ser voz de temas para GoGo Sentai Boukenger (2006), Tensou Sentai Goseiger (2010) y la película Kamen Rider Amazons: Last Judgement (2018), entre otros. Fue también miembro de Project.R, agrupación que reúne a cantantes de las series Super Sentai.

El alcance internacional de NoB fue notable. Fanáticos del anime recuerdan sus visitas a eventos de Latinoamérica donde lucía su energía en el escenario mientras la audiencia lo vitoreaba.

En julio de 2007 participó en Anime Friends, convención de anime en Brasil, donde compartió escenario con figuras como Hironobu Kageyama, Masaaki Endoh, Yoko Ishida, Kouji Wada y MoJo. En septiembre de 2023, volvió a la región para presentarse junto a Yumi Matsuzawa en el Concierto Sinfónico de Saint Seiya, Pegasus Fantasy II —A Symphonic Experience— en Ciudad de México.

El cantante japonés visitó Latinoamérica en varias ocasiones para interpretar en vivo las canciones del célebre anime

