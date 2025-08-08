Los 10 K-dramas que están atrapando al público en Corea que no te puedes perder este fin de semana

Una joven abogada con un claro concepto de justicia se une a un prestigioso bufete y navega el complejo mundo legal bajo las órdenes de su exigente mentor. (Netflix)

Nuevos títulos destacados han captado la atención de los espectadores, impulsando la popularidad de los K-dramas entre los contenidos más vistos en Netflix Corea del Sur y consolidando su alcance internacional.

De acuerdo con la información de la plataforma, las producciones de acción y comedia dominan la preferencia del público surcoreano. Estrenos como “el sinuoso camino del derecho”, “Gatillo” y “La jugada ganadora” no sólo se ubicaron en los primeros puestos del listado nacional, sino que también contribuyeron de forma significativa al incremento de audiencia de series coreanas en todo el mundo.

La preferencia por este tipo de contenidos refleja una tendencia sostenida en el mercado surcoreano, donde los estrenos de Netflix continúan generando impacto y renovando el interés por el género con diferentes tipos de tramas.

Los 10 K-dramas y programa más populares en Corea

1.- El sinuoso camino del derecho

Se trata de una serie de oficina que sigue la vida de Kang Hyo-min (Jung Chae-yeon), una abogada novata en el prestigioso bufete Yullim Law Firm. Hyo-min es idealista, segura en su trabajo, pero socialmente torpe, lo que la lleva a enfrentarse a desafíos tanto profesionales como personales. Bajo la tutela de Yoon Seok-hoon (Lee Jin-wook), un abogado litigante brillante pero frío y perfeccionista, Hyo-min crece hasta convertirse en una abogada competente.

2.-Gatillo

El K-drama de acción ha sido todo un éxito en su semana de estreno en Corea y en el extranjero. (Netflix)

La serie de suspenso y acción Gatillo se estrenó en Netflix el pasado 25 de julio de 2025 con gran expectativa del público coreano y extranjero. Dirigida y escrita por Kwon Oh-seung, consta de 10 episodios de entre 45 y 60 minutos, lanzados semanalmente.

La historia se centra en Lee Do (Kim Nam-gil), un exfrancotirador militar convertido en detective, quien, marcado por un pasado traumático, prometió no volver a empuñar un arma. Sin embargo, un tiroteo masivo lo obliga a romper su promesa para investigar el origen de las armas ilegales.

3.- A través de la oscuridad

k drama - Tiempo entre el perro y el lobo. (Prime Video)

Ambientado en Seúl durante la década de 1990, el drama sigue a Song Ha-young (Kim Nam-gil), un perfilador criminal reservado pero excepcionalmente perceptivo, que forma parte del equipo de Análisis de Comportamiento Criminal de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl (SMPA).

En una época donde los asesinatos en serie, como los del misterioso “Sombrero Rojo”, aterrorizan a la ciudad, el equipo liderado por Gook Young-soo (Jin Seon-kyu) introduce el novedoso método de perfilamiento criminal inspirado en el FBI.

Song Ha-young se sumerge en las mentes de los asesinos para entender sus motivaciones, mientras enfrenta el costo emocional de este trabajo y la resistencia de colegas escépticos como Yoon Tae-goo (Kim So-jin), una experta en homicidios.

4.- Merlina

La vida de una escritora neoyorquina, perfectamente estable, comienza a desmoronarse cuando un documental de crímenes reales la obliga a enfrentarse a su desgarradora historia en el instituto.

Mientras asiste a la Academia Nevermore, Merlina Addams intenta dominar su incipiente habilidad psíquica, frustrar una ola de asesinatos y resolver el misterio que involucró a sus padres 25 años atrás.

5.- La Jugada ganadora

Tráiler del k- drama la jugada ganadora Crédito: Netflix Latinoamérica

Otro de los estrenos exitosos de la última semana, es La Jugada ganadora, una serie de comedia y deportes dirigida por Chang Young-seok y escrita por Lim Gina, la cuál consta de 12 episodios que combinan humor, emoción y una inspiradora historia de redención ambientada en el mundo del rugby, un deporte minoritario en Corea del Sur.

La trama sigue a Joo Ga-ram (Yoon Kye-sang), un exjugador de rugby cuya carrera fue destruida por un escándalo de dopaje. Tras tocar fondo, regresa a su antigua escuela secundaria para entrenar a un equipo de rugby juvenil en una racha perdedora, habiendo ganado solo uno de sus últimos 25 partidos.

6.- Amor después del divorcio

Un grupo de divorciados se reúne para encontrar a su próxima pareja. (Netflix)

La serie sigue a tres mujeres de diferentes edades (30, 40 y 50 años) que trabajan en un programa de radio y parecen tener matrimonios felices. Sin embargo, sus vidas se ven sacudidas por infidelidades, traiciones y conflictos matrimoniales. La trama explora las complejidades del amor, el matrimonio y el divorcio, mostrando cómo las apariencias engañan y cómo cada personaje enfrenta el drama y el dolor en sus relaciones.

7.- Más vale tarde que soltero

Un grupo de solteros eternos se lanzan al mundo de las citas con ayuda experta en estilo, salud y confianzaud y confianza. Créditos: Youtube/Netflix K-Content

La serie sigue a un grupo de solteros y solteras, principalmente en sus 20 y 30 años, que enfrentan sus inseguridades y miedos al adentrarse en el mundo de las citas. Con la guía de mentores, expertos en estilo, salud y confianza, los participantes no solo buscan conexiones románticas, sino también un crecimiento personal que les permita superar barreras emocionales, como traumas pasados o inexperiencias sociales.

El programa destaca por abordar temas sociales relevantes en Corea del Sur, como la presión cultural sobre las relaciones y el hecho de que más del 21% de los jóvenes solteros en el país nunca han tenido una cita, según encuestas recientes

8.-Kaiju no.8

Kaiju No. 8 (Production I.G.)

En un Japón alternativo, los kaiju, monstruos gigantes que causan destrucción, son una amenaza constante. La Fuerza de Defensa protege a los civiles, mientras los “barrenderos” limpian los restos de los kaiju. Kafka Hibino, un hombre de 32 años que trabaja como limpiador de kaiju, sueña con unirse a la Fuerza de Defensa para cumplir una promesa de infancia con su amiga Mina Ashiro, ahora una capitana destacada. Tras fallar múltiples exámenes, Kafka pierde la esperanza hasta que conoce a Reno Ichikawa, un joven ambicioso que reaviva su motivación. Todo cambia cuando un pequeño kaiju parasitario entra en su cuerpo, otorgándole la habilidad de transformarse en un kaiju, conocido como Kaiju No. 8.

9.- Closet Battle

k drama - closet batlle. (Netflix)

Es un programa de variedades de moda donde dos expertos en estilo, Jung Jae-hyung y Kim Na-young, compiten en batallas de estilismo. Su misión es transformar el look de sus clientes utilizando únicamente la ropa que ya tienen en sus armarios, aunque también pueden añadir algunas piezas nuevas para complementar.

El objetivo es ayudar a los participantes a ganar confianza a través de la moda, mostrando cómo reimaginar su guardarropa de manera creativa. Cada episodio presenta a un invitado, desde celebridades hasta personas comunes, con estilos y personalidades únicas, lo que lleva a transformaciones sorprendentes y a menudo emotivas.

10.- Tiempo entre el perro y el lobo

k drama - Tiempo entre el perro y el lobo. (Amazon)

La historia sigue a Lee Soo-hyun (Lee Joon-gi), un joven que presencia el brutal asesinato de su madre a manos de Mao, un asesino de la banda criminal tailandesa Cheongbang, cuando era niño. Tras la tragedia, es adoptado por Kang Jung-ho, un agente del NIS (Servicio de Inteligencia Nacional de Corea), y crece junto a Kang Min-ki (Jung Kyung-ho), el hijo de Jung-ho. Soo-hyun se convierte en un agente del NIS, pero su vida da un giro cuando, durante una operación contra Cheongbang, los recuerdos de su infancia resurgen, llevándolo a un fracaso profesional.

La serie, protagonizada por Lee Joon-gi, Nam Sang-mi y Jung Kyung-ho, combina acción, romance, drama y elementos de thriller. Su título proviene de la expresión francesa l’heure entre chien et loup, que se refiere al crepúsculo, cuando no se distingue entre un perro y un lobo, simbolizando la ambigüedad entre el bien y el mal.