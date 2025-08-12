Nuevos detalles del arresto por violencia doméstica del nieto de Jack Nicholson salen a la luz

El nieto de Jack Nicholson fue arrestado por agredir físicamente a su exnovia.. (Créditos: J. Vespa/WireImage. Instagram)

Lo que comenzó como un encuentro para “hablar y aclarar las cosas” entre exparejas terminó en una noche marcada por la violencia. El pasado 23 de julio, Elizabeth Lawlor accedió a reunirse con su exnovio Sean Knight Nicholson, nieto mayor de la leyenda de Hollywood Jack Nicholson.

Al finalizar la noche, Lawlor estaba inconsciente y había perdido parte de un diente frontal. Según un informe policial y fuentes consultadas por la revista PEOPLE, la joven de 28 años declaró que el productor musical, la contactó tras una presunta estancia en rehabilitación.

Alegó que quería retomar el contacto como amigos y hablar sobre un periodo difícil en su vida. Sean, quien se encuentra en recuperación de adicciones y ha sido diagnosticado con esquizofrenia, tiene antecedentes de mezclar medicamentos recetados con drogas ilícitas, de acuerdo con el resumen policial de las declaraciones de la víctima.

La relación, que inició en abril de 2023, había estado marcada por múltiples rupturas, reconciliaciones y denuncias previas de violencia doméstica.

Sean Knight Nicholson comenzó su relación con Elizabeth Lawlor en 2023. (Instagram/Sean Knight Nicholson)

El día del incidente, Elizabeth Lawlor relató que Sean Knight Nicholson le envió un mensaje afirmando haber ingerido una botella entera de Valium y amenazando con suicidarse si ella no acudía a verlo.

Preocupada por su bienestar, fue a su apartamento en Venice, California, pese a que no se veían ni hablaban desde el año anterior.

La conversación inicial derivó en una discusión sobre infidelidad. En un momento, Elizabeth tomó el teléfono de Nicholson para comprobar si consumía drogas nuevamente, algo que él había negado.

Hacia las 5:30 p.m., según el informe, Sean presuntamente la sujetó por el cuello y la cabeza, arrojándola contra un objeto duro no identificado, provocando que perdiera el conocimiento.

Sean Knight Nicholson supuestamente golpeó a Elizabeth Lawlor en la cabeza. (Instagram)

“Cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que su diente estaba roto”, detalla el reporte. Aturdida y con dolor, la joven huyó del apartamento y fue localizada por un guardia de seguridad, aunque poco después el actor la acompañó de nuevo al interior.

De acuerdo con una fuente, Elizabeth Lawlor envió fotos de sus lesiones a la madre de Sean Knight Nicholson, Jennifer Nicholson, quien llamó al 911.

La policía llegó al lugar, tomó fotografías y registró que la víctima presentaba dolor en la cabeza y la boca. Fue trasladada en ambulancia al Hospital Marina Del Rey, donde recibió tratamiento por una fractura dental que requerirá cirugía, puntos de sutura y atención por lesiones faciales.

El 7 de agosto, el Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó el arresto de Nicholson bajo el cargo de “lesión corporal a cónyuge o conviviente” —un delito grave— y “agresión con arma mortal”, especificando como arma “manos, pies y dientes”.

Sean Knight Nicholson fue arrestado el 7 de agosto por la agresión. (Instagram/Sean Knight Nicholson )

Sin embargo, fue liberado esa misma noche tras pagar una fianza de 50 mil dólares y deberá presentarse en corte el 26 de agosto. Si es hallado culpable, enfrenta hasta cuatro años de prisión estatal.

Asimismo, dos semanas después del incidente, Lawlor solicitó una orden de restricción, concedida temporalmente por un juez el 11 de agosto. La audiencia final está programada para el 2 de septiembre en la corte de Santa Mónica.

¿Quién es Sean Knight Nicholson?

Sean Knight Nicholson, quien no ha respondido públicamente a las acusaciones, es hijo de la diseñadora Jennifer Nicholson y nieto mayor del actor Jack Nicholson. Jennifer es la primogénita del intérprete, fruto de su matrimonio con la actriz Sandra Knight en 1963.

Sean Knight Nicholson es nieto del famoso actor Jack Nicholson. (Foto: Archivo)

Sean estudió cine en Emerson College y actualmente trabaja como productor musical. Su hermano menor, Duke, es actor y ha participado en películas como Us y Dreamland.