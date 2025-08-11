Justin Bieber dejó poco a la imaginación con una fotografía en ropa interior

Justin Bieber compartió una fotografía en ropa interior. (Backgrid/The Grosby Group. Instagram/Justin Bieber)

Justin Bieber volvió a encender las redes sociales el pasado sábado 9 de agosto con una serie de imágenes que dejaron poco a la imaginación.

El cantante de 31 años publicó en su cuenta de Instagram varias fotografías en las que posa únicamente con ropa interior blanca y botas militares, dejando al descubierto gran parte de su cuerpo y su extensa colección de tatuajes.

La publicación, que acumuló más de 700 mil “me gusta” en cuestión de horas, no tardó en generar comentarios divertidos y reacciones de sus seguidores.

“Hailey, ven a buscar a tu esposo”, bromeó un fan en referencia a Hailey Bieber, esposa del artista y madre de su hijo de 11 meses, Jack Blues. Otro usuario escribió con humor: “Dile a Hailey que lo siento por mirar”.

Los fans de Justin Bieber tomaron con humor la foto del cantante en ropa interior. (Instagram/Justin Bieber)

Además de las instantáneas en ropa interior, Justin Bieber compartió escenas más relajadas de su día. Entre ellas, se le ve disfrutando del verano al aire libre, recostado sobre un inflable en un lago, con un paisaje montañoso como telón de fondo.

El contraste entre la sensualidad de las primeras fotos y la calma de las posteriores parece reflejar el equilibrio que el cantante ha encontrado entre su faceta pública y su vida privada.

Cabe destacar que no es la primera vez que el intérprete de “Peaches” decide mostrarse en ropa interior frente a la cámara.

En 2020, protagonizó la campaña “Deal With It” de Calvin Klein, en la que también participaron celebridades como Kendall Jenner y Lil Nas X, consolidando su imagen como uno de los rostros más reconocibles de la moda juvenil.

En 2020, Justin Bieber posó en ropa interior para la marca Calvin Klein. (Instagram/Calvin Klein)

La publicación de Instagram llega pocas semanas después del lanzamiento de Swag, su más reciente álbum de estudio, que salió al mercado el pasado 11 de julio. Este trabajo marca un hito importante en su carrera, ya que es el primer disco que lanza desde que se convirtió en padre.

“Este álbum es un gran logro para Justin en muchos sentidos. Es la primera vez que produce un sonido completamente propio y estaba muy emocionado por que todos escucharan su nueva música”, declaró una fuente cercana al artista a la revista PEOPLE.

Según la misma fuente, el cantante sintió algo de nervios antes del lanzamiento, pero la emoción y el orgullo fueron más fuertes. “Quería que fuera perfecto, y está muy feliz con el resultado. Está orgulloso de este logro y entusiasmado por el siguiente capítulo”, agregó.

En el último mes, Justin y Hailey han sido vistos en varias salidas públicas, incluyendo cenas en su restaurante favorito, Giorgio Baldi, en Santa Mónica, mientras se preparan para el primer cumpleaños de su hijo.

Justin Bieber ha dedicado su reciente álbum a su faceta como padre. (X/Justin Bieber)

La pareja, que contrajo matrimonio en 2018, ha mostrado en repetidas ocasiones la importancia que le dan a la familia, algo que también se refleja en las redes sociales del cantante, donde no faltan imágenes de momentos íntimos con Jack Blues.

Con Swag, Justin Bieber busca reafirmar su posición como uno de los artistas más influyentes del pop contemporáneo, combinando su característico estilo R&B con letras más personales que abordan temas de amor, paternidad y crecimiento personal.