Sean “Diddy” Combs planea su regreso triunfal a la música pese a seguir en espera de su sentencia

Sean “Diddy” Combs tiene planeado su regreso a la música si recupera su libertad. (ANGELA WEISS / AFP)

Sean “Diddy” Combs ya tiene en mente un escenario para su esperado regreso: el icónico Madison Square Garden de Nueva York. Así lo reveló su abogado principal, Marc Agnifilo, durante una entrevista con CBS Mornings, en la que adelantó que el artista sueña con encabezar un concierto en el emblemático recinto una vez recupere su libertad.

“Va a volver al Madison Square Garden, y le dije que yo estaré allí”, declaró Agnifilo. El abogado explicó que su cliente quiere “volver con su madre, con las personas que lo aman y lo extrañan”, y reconstruir una relación presente y afectuosa con sus siete hijos.

Cuando se le preguntó si el rapero de 55 años le había hablado de regresar a la música, Agnifilo respondió con cautela: “No, honestamente no… Lo único que me dijo es que va a volver al Madison Square Garden”.

Sean "Diddy" Combs tiene pensado dar un concierto en el Madison Square Garden tras recuperar su libertad. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Aun así, el abogado considera que el músico “siempre va a aspirar a hacer algo excepcional, probablemente exigente y desafiante”.

El deseo de un concierto en el mítico recinto llega en un momento en que el equipo legal del artista mantiene conversaciones con la administración del presidente Donald Trump sobre la posibilidad de un indulto.

Nicole Westmoreland, otra integrante de su defensa, confirmó a CNN que se han producido contactos para solicitar el perdón presidencial. Según Westmoreland, Combs se mantiene “muy esperanzado” y confía en que Trump, con quien mantiene una relación de décadas, acceda a concederlo.

El propio mandatario habló sobre el caso en una entrevista con Newsmax, en la que afirmó que Diddy era “esencialmente medio inocente” y que no entendía por qué seguía en prisión.

Sean "Diddy" Combs espera que Donald Trump le otorgue un indulto para salir de prisión. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Recordó que se llevaban bien en el pasado y lo describió como “un buen tipo”, aunque aclaró que no lo conocía en profundidad. Trump no se comprometió abiertamente, pero dejó la puerta abierta: “Nadie me lo ha pedido directamente, aunque sé que lo están pensando”.

El artista fue absuelto el mes pasado en Nueva York de los cargos más graves de su juicio: tráfico sexual y crimen organizado. Sin embargo, fue declarado culpable de violaciones federales relacionadas con prostitución y, el pasado lunes, se le negó la libertad bajo fianza. Actualmente enfrenta una pena máxima de 10 años de prisión.

Diddy ha estado recluido en una cárcel de la ciudad desde su arresto en otoño del año pasado. Su abogado asegura que ha usado el tiempo para reflexionar sobre “las bendiciones que ha recibido” y trabajar en las “imperfecciones” que reconoce en sí mismo.

En caso de obtener la libertad antes de su sentencia, fijada para después de una audiencia clave el 3 de octubre, el artista podría retomar su carrera con un evento de alto impacto en Madison Square Garden.

Sean “Diddy” Combs recibirá su sentencia definitiva el próximo 3 de octubre. (Matt Sayles/Invision/AP)

No sería la primera vez que pisa ese escenario: en 2007 compartió tablas con 50 Cent, Kanye West y Jay-Z, y en 2016 volvió al recinto para los MTV Video Music Awards junto a West.

De momento, Sean Diddy Combs se mantiene a la espera del deescenlase de su proceso legal.