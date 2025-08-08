Entretenimiento

Sean “Diddy” Combs planea su regreso triunfal a la música pese a seguir en espera de su sentencia

Tras ser absuelto de los cargos más graves, el artista está pensando en su próximo paso

Virginia García

Por Virginia García

Guardar
Sean “Diddy” Combs tiene planeado
Sean “Diddy” Combs tiene planeado su regreso a la música si recupera su libertad. (ANGELA WEISS / AFP)

Sean “Diddy” Combs ya tiene en mente un escenario para su esperado regreso: el icónico Madison Square Garden de Nueva York. Así lo reveló su abogado principal, Marc Agnifilo, durante una entrevista con CBS Mornings, en la que adelantó que el artista sueña con encabezar un concierto en el emblemático recinto una vez recupere su libertad.

“Va a volver al Madison Square Garden, y le dije que yo estaré allí”, declaró Agnifilo. El abogado explicó que su cliente quiere “volver con su madre, con las personas que lo aman y lo extrañan”, y reconstruir una relación presente y afectuosa con sus siete hijos.

Cuando se le preguntó si el rapero de 55 años le había hablado de regresar a la música, Agnifilo respondió con cautela: “No, honestamente no… Lo único que me dijo es que va a volver al Madison Square Garden”.

Sean "Diddy" Combs tiene pensado
Sean "Diddy" Combs tiene pensado dar un concierto en el Madison Square Garden tras recuperar su libertad. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Aun así, el abogado considera que el músico “siempre va a aspirar a hacer algo excepcional, probablemente exigente y desafiante”.

El deseo de un concierto en el mítico recinto llega en un momento en que el equipo legal del artista mantiene conversaciones con la administración del presidente Donald Trump sobre la posibilidad de un indulto.

Nicole Westmoreland, otra integrante de su defensa, confirmó a CNN que se han producido contactos para solicitar el perdón presidencial. Según Westmoreland, Combs se mantiene “muy esperanzado” y confía en que Trump, con quien mantiene una relación de décadas, acceda a concederlo.

El propio mandatario habló sobre el caso en una entrevista con Newsmax, en la que afirmó que Diddy era “esencialmente medio inocente” y que no entendía por qué seguía en prisión.

Sean "Diddy" Combs espera que
Sean "Diddy" Combs espera que Donald Trump le otorgue un indulto para salir de prisión. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Recordó que se llevaban bien en el pasado y lo describió como “un buen tipo”, aunque aclaró que no lo conocía en profundidad. Trump no se comprometió abiertamente, pero dejó la puerta abierta: “Nadie me lo ha pedido directamente, aunque sé que lo están pensando”.

El artista fue absuelto el mes pasado en Nueva York de los cargos más graves de su juicio: tráfico sexual y crimen organizado. Sin embargo, fue declarado culpable de violaciones federales relacionadas con prostitución y, el pasado lunes, se le negó la libertad bajo fianza. Actualmente enfrenta una pena máxima de 10 años de prisión.

Diddy ha estado recluido en una cárcel de la ciudad desde su arresto en otoño del año pasado. Su abogado asegura que ha usado el tiempo para reflexionar sobre “las bendiciones que ha recibido” y trabajar en las “imperfecciones” que reconoce en sí mismo.

En caso de obtener la libertad antes de su sentencia, fijada para después de una audiencia clave el 3 de octubre, el artista podría retomar su carrera con un evento de alto impacto en Madison Square Garden.

Sean “Diddy” Combs recibirá su
Sean “Diddy” Combs recibirá su sentencia definitiva el próximo 3 de octubre. (Matt Sayles/Invision/AP)

No sería la primera vez que pisa ese escenario: en 2007 compartió tablas con 50 Cent, Kanye West y Jay-Z, y en 2016 volvió al recinto para los MTV Video Music Awards junto a West.

De momento, Sean Diddy Combs se mantiene a la espera del deescenlase de su proceso legal.

Temas Relacionados

Sean “Diddy” CombsJuicio por tráfico sexual

Últimas Noticias

Liam Neeson besa a Pamela Anderson en una tierna promoción de “The Naked Gun”

Paramount Pictures aprovecha la relación de sus protagonistas para dar un guiño romántico en la campaña de su comedia

Liam Neeson besa a Pamela

Spider-Punk protagonizará su propia película animada: el universo arácnido suma un nuevo héroe

La producción centrada en Hobie Brown, personaje que desafía las reglas, promete revolucionar la franquicia con una visión fresca y rebelde

Spider-Punk protagonizará su propia película

Los 10 K-dramas que están atrapando al público en Corea que no te puedes perder este fin de semana

El crecimiento de las series coreanas en las plataformas de streaming han sido notorio en los últimos años con títulos de acción y comedia que alcanzaron el éxito internacional

Los 10 K-dramas que están

Jacob Elordi y Olivia Jade Giannulli ponen fin a su relación tras cuatro años intermitentes

El actor y la influencer mantuvieron una relación desde 2021, aunque nunca la hicieron pública

Jacob Elordi y Olivia Jade

La verdad detrás del cambio físico de Steve Carrell en “The Office”

El actor volvió con un nuevo físico y estilo que marcó un antes y un después en la imagen de Michael Scott

La verdad detrás del cambio
ÚLTIMAS NOTICIAS
El doloroso detalle que reveló

El doloroso detalle que reveló la autopsia al nene asesinado por su padre en Lomas de Zamora

Con diferencias, Provincias Unidas se consolida como fuerza de centro y tendrá candidatos en PBA y CABA

Brutal agresión a una joven a la salida de un boliche en Entre Ríos: la tiraron al piso y le patearon la cabeza

Rogelio Frigerio confirmó la coalición con Javier Milei en Entre Ríos: “Que el kirchnerismo no vuelva a apropiarse del futuro”

El PJ competirá con Fuerza Patria en 14 provincias: la ausencia de Grabois y el rol de los gobernadores díscolos

INFOBAE AMÉRICA
Ritmo cerebral: cómo la música

Ritmo cerebral: cómo la música electrónica impacta en la mente y la conciencia

Donald Trump encabezará una “Cumbre de Paz Histórica” con los líderes de Armenia y Azerbaiyán en la Casa Blanca

La ONU se opone a cualquier escalada del conflicto en Gaza: “Ha sido extremadamente devastador”

El presidente de Guatemala impulsa una reforma para el desarrollo de proyectos en las tierras comunales

A días de las elecciones en Bolivia, Luis Arce llamó a las Fuerzas Armadas a prepararse para amenazas de desestabilización

TELESHOW
Marixa Balli sorprendió al revelar

Marixa Balli sorprendió al revelar su insólito hábito al manejar: “Me encanta”

El gesto de Nacha Guevara tras la amenaza a Lali Espósito y el juicio de Julieta Prandi: “Siempre del lado de ustedes”

Paseo en yate, bikini animal print y langostinos: las postales de Emilia Attias en sus vacaciones en Italia

Fabián Cubero explicó por qué denunció a Nicole Neumann: “Hubo un grave incumplimiento”

El incómodo viaje de Alex y Charlotte Caniggia a China luego de su pelea: “Me bajo del avión”