Lo vio en una revista, lo buscó y a los 4 meses ya vivían juntos: la increíble historia de amor de Jamie Lee Curtis y Christopher Guest

40 años, dos hijas y numerosas pruebas personales los sitúan una de las parejas más sólidas y sinceras de la industria

Por Fausto Urriste

La relación de Jamie Lee Curtis y Christopher Guest inició de forma poco convencional y se mantiene fuerte pese a los retos

Una fotografía en una revista bastó para que Jamie Lee Curtis decidiera que se casaría con Christopher Guest. Cuatro décadas después, la pareja celebra 40 años de matrimonio consolidándose como una de las uniones más auténticas y duraderas de Hollywood.

La actriz de 66 años y el director y actor de 76 han construido juntos una historia de amor que comenzó de forma casi cinematográfica y ha resistido los desafíos del tiempo, la industria del entretenimiento y las pruebas personales más complejas.

La conexión entre ambos se originó cuando Curtis vio una imagen de Guest en una publicación durante la época en que él ganaba reconocimiento por “This Is Spinal Tap”. Convencida de que ese hombre sería su esposo, Curtis confió su intuición a su amiga Debra Hill, quien facilitó el primer contacto entre ellos. Según reseña Vanity Fair, el encuentro inicial tuvo lugar en un restaurante de Los Ángeles, donde una conversación derivó en una llamada telefónica que cambiaría sus vidas para siempre.

La pareja superó la distancia
La pareja superó la distancia geográfica y se casó cuatro meses después de su primer encuentro en Los Ángeles (Reuters)

El desafío de la distancia y una propuesta desde la Quinta Avenida

La distancia geográfica representó el primer obstáculo para la pareja en ciernes. Curtis vivía en Los Ángeles mientras Guest residía en Nueva York tras incorporarse al elenco de “Saturday Night Live”.

La pareja superó desafíos familiares
La pareja superó desafíos familiares y profesionales, apostando por la adopción y el apoyo incondicional a sus hijas (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sin embargo, la conexión entre ambos superó los kilómetros que los separaban. En una anécdota que Curtis compartió años después, recordó cómo Guest la llamó desde la Quinta Avenida para preguntarle si le gustaban los diamantes. La respuesta afirmativa selló su destino: cuatro meses después contraían matrimonio el 18 de diciembre de 1984.

Construir una familia a través de la adopción

Curtis y Guest apoyaron públicamente
Curtis y Guest apoyaron públicamente a su hija transgénero Ruby, reafirmando su compromiso familiar (AFF/Alamy Live News)

La construcción de su familia requirió enfrentar desafíos inesperados. Tras descubrir problemas de infertilidad, Curtis y Guest optaron por la adopción como camino hacia la paternidad. En 1986 recibieron a su primera hija, Annie, y una década más tarde llegó Ruby, completando su núcleo familiar. La actriz no ocultó su convicción respecto a esta decisión. “La adopción era la única manera de formar una familia”, afirmó Curtis a Pact’s Point of View en 1997.

El apoyo inquebrantable de la pareja se manifestó especialmente cuando Ruby hizo pública su identidad transgénero en 2020. Curtis expresó abiertamente su orgullo por su hija y el respaldo absoluto que tanto ella como Guest brindaron durante ese proceso de autodeterminación personal.

Ambos destacan la importancia de
Ambos destacan la importancia de la verdad y la complejidad en una relación duradera, según Vanity Fair (REUTERS/Eric Gaillard)

Renacimiento profesional y legado familiar

Mientras construían su vida familiar, ambos continuaron desarrollando carreras profesionales exitosas. Curtis, quien debutó en 1978 con “La noche de Halloween”, ha experimentado un renacimiento artístico notable en años recientes. Su interpretación en “Todo a la vez en todas partes” le valió el Oscar, mientras que su trabajo en “El oso” le otorgó una nominación al Emmy. Actualmente promociona la secuela de “Un viernes de locos”, programada para agosto de 2025.

La actriz, nacida en Santa Mónica en 1958, reflexionó sobre cómo la experiencia de sus padres, Janet Leigh y Tony Curtis, influyó en su perspectiva sobre la longevidad profesional en Hollywood. Ver cómo ambos perdieron el favor de la industria la motivó a reconsiderar cualquier plan de retiro prematuro.

El flechazo entre Curtis y
El flechazo entre Curtis y Guest surgió tras una fotografía en una revista y culminó en boda tras solo cuatro meses (Photo by JNI/Star Max/GC Images)

Guest, por su parte, suma a sus logros como actor y director un linaje aristocrático particular. En 1996 heredó el título de barón de Haden-Guest, lo que técnicamente convierte a Curtis en baronesa consorte. Sin embargo, la actriz ha rechazado sistemáticamente utilizar esa distinción. “No tiene nada que ver conmigo”, aclaró Curtis a AD en 2016, preservando una imagen de sencillez y autenticidad.

A lo largo de estas cuatro décadas, la pareja ha enfrentado múltiples pruebas, criado dos hijas y celebrado numerosos triunfos profesionales y personales. Curtis ha sido clara al describir la naturaleza de su vínculo: reconoce que su vida junto a Guest es hermosa pero también compleja e imperfecta, una descripción que subraya la autenticidad que ha caracterizado su relación desde aquel primer encuentro propiciado por una fotografía en una revista.

