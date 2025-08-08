El final explicado de Merlina temporada 2, parte 1: ¿qué pasó en Willow Hill y quién es el villano real?

Merlina vuelve a la escuela para intentar dominar sus poderes psíquicos al mismo tiempo se desata una serie de misteriosos asesinatos y descubre un oscuro misterio de los Addams.

Después de casi tres años de espera, Merlina (Wednesday) regresó con su esperada segunda temporada en Netflix, estrenando sus primeros cuatro episodios este 6 de agosto.

La serie protagonizada por Jenna Ortega retoma su característico tono oscuro y detectivesco, trasladando a su público al universo de los Addams a través de una historia aún más intrigante.

El final de la parte 1 deja más preguntas que respuestas y prepara el terreno para una segunda mitad llena de tensión, que se revelará el 3 de septiembre.

A continuación, explicamos los puntos clave del impactante desenlace de la primera parte de la temporada 2.

Este artículo contiene spoilers

Merlina vuelve a adentrarse en el misterio en su segundo año en la Academia Nunca Más (Netflix)

¿Qué es el experimento LOIS?

Uno de los mayores giros de esta entrega fue la revelación de que “Lois” no era una persona, como inicialmente creyó Merlina, sino una sigla: Long-term Outcast Integration Study.

Se trata de un experimento secreto destinado a extraer las habilidades de los “Outcasts” —seres sobrenaturales como hombres lobo, sirenas o hydes— para transferirlas a personas “normales”, borrando así la línea que separa a ambos grupos.

Merlina descubre la existencia del programa tras investigar una serie de muertes sospechosas de pacientes del hospital psiquiátrico Willow Hill, cuyas urnas estaban llenas de cenizas de animales y no de restos humanos.

Con la ayuda de su tío Lucas (Fred Armisen), quien se interna deliberadamente en el hospital, logran acceder a una zona oculta donde encuentran celdas que encierran a los Outcasts que se creían muertos.

La primera mitad de la nueva temporada culmina con una caótica confrontación en el hospital psiquiátrico Willow Hill (Créditos: Netflix)

La artífice de la continuación del proyecto es Judi (Heather Matarazzo), la aparentemente inocente secretaria de la directora del hospital, quien en realidad es hija del doctor Augustus Stonehurst, creador original del experimento.

Judi utilizó su puesto para mantener el proyecto vivo en secreto, con la ayuda de la psiquiatra Dr. Fairburn (Thandiwe Newton), quien actuaba como la figura pública del lugar.

¿Qué ocurrió con Tyler y Laurel?

Tyler Galpin (Hunter Doohan), el joven que fue revelado como Hyde en la temporada anterior, regresa como una figura central en este nuevo conflicto.

Al inicio de la temporada 2, permanece prisionero en Willow Hill, resentido con Laurel Gates (Christina Ricci), su antigua mentora. Ella intenta recuperarlo como aliado, pero en una escena crucial del episodio 4, Tyler se transforma en Hyde y la atraviesa con sus garras, dejándola aparentemente muerta.

Tyler, el joven Hyde, escapa de su encierro tras herir a Laurel, su antigua mentora. (Créditos: Netflix)

Luego, Tyler se enfrenta con Merlina y, aunque parece a punto de matarla, decide no hacerlo. En cambio, aparentemente la lanza por una ventana, dejándola inconsciente bajo la lluvia.

Tras esta escena, Tyler escapa al bosque y su destino es incierto, ya que como Hyde sin maestro, su estabilidad mental se encuentra en riesgo.

¿Merlina está viva?

El final de la primera parte deja a Merlina tendida en el suelo tras su caída.

Aunque en un primer momento parece muerta, un avance posterior muestra que está viva pero en coma, internada en un hospital.

La temporada 2 amplía el universo Addams al integrar más secretos del pasado familiar y conexiones sin resolver (Créditos: Netflix)

Otra gran incógnita es el estado de sus poderes psíquicos, que dejaron de funcionar tras una visión que mostraba la muerte de su amiga Enid (Emma Myers). Se desconoce si sus habilidades regresarán, pero la conexión con su madre Morticia (Catherine Zeta-Jones) y la misteriosa figura de su tía Ophelia podrían ser claves en su evolución.

Ophelia es la hermana desaparecida de Morticia Adams. La familia perdió contacto con ella hace más de 20 años, luego de que sufriera una crisis mental relacionada con el exceso de uso de sus poderes.

Aparentemente fue la abuela Hester Frump (Joanna Lumley) quien mandó internar a Ophelia tras verla colapsar con lágrimas negras, una manifestación similar a la que experimentó Merlina. Aunque ni ella ni Morticia han tenido contacto con Ophelia desde entonces, todo indica que fue una víctima más del experimento LOIS y que su historia está lejos de terminar.

La segunda parte de la temporada 2 de Merlina se estrenará el 3 de septiembre de 2025 en Netflix, y constará de los episodios 5 al 8.